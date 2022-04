Allianz schließt Hochwasser-Pflichtversicherung nicht aus

13.4.2022 – Nach dem schweren Unwetterjahr 2021, das vor allem durch den Mega-Starkregen „Bernd“ gekennzeichnet war, fürchten die Assekuranzen weiterhin, dass eine gesetzliche Pflichtversicherung für Hochwasserschäden eingeführt wird. Scheinbar ist sich die Branche aber im Kampf gegen eine Pflichtversicherung nicht mehr so einig.

WERBUNG

Deutschlands größter Versicherer, die Allianz Versicherungs-AG, könnte sich vorstellen, dass der Staat eine Hochwasser-Pflichtversicherung für Gebäudebesitzer einführt. „Wir lehnen eine solche Pflichtversicherung nicht mehr strikt ab“, sagte Allianz-Schadenvorstand Jochen Haug am Dienstag auf dem MCC-Kongress „Innovatives SchadenManagement“.

Jochen Haug (Bild: Allianz)

Eine Pflichtversicherung sei zwar ein Eingriff in den Markt, könnte aber trotzdem sinnvoll sein, wenn sie „gut gemacht“ ist. So könnte sich der Staat am Risiko beteiligen. Hintergrund ist, dass die privaten Versicherer es bisher nicht geschafft haben, die Absicherung von Elementarschäden auf ein hohes Niveau zu heben.

Absicherung gegen Elementarschäden zu gering

Trotz viel Aktivismus der Versicherer und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV; VersicherungsJournal Archiv) läge die sogenannte Elementarschaden-Absicherungs-Quote bundesweit nur bei rund 55 Prozent.

So wären auch im Ahrtal, dass 2021 von der schweren Starkregenkatastrophe „Bernd“ besonders heimgesucht wurde (Archiv), nur etwa die Hälfte der Hausbesitzer extra gegen Elementarschäden versichert gewesen.

Mit seinem Votum für eine Hochwasser-Pflichtversicherung löste Haug bereits auf dem Kongress einen kleinen Disput aus. So sprachen sich Mathias Scheuber, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG, und Christian Krams, Vorstand bei der Versicherungskammer Bayern (VKB), klar gegen eine Hochwasser-Pflichtversicherung aus. Nach Meinung der Manager würde dann jegliche Prävention von den Hausbesitzern eingestellt werden.

90 Prozent Durchdringung angepeilt

Krams verwies darauf, dass von den Kommunen weiterhin Baugebiete in überschwemmungs-gefährdeten Gebieten ausgewiesen würden. „Seit 2013 sind in diesen Bereichen 16.000 Baugenehmigungen erteilt worden“, sagte er. Diese Entwicklung will die Branche nun mit einer konzertierten Aktion über den GDV verhindern.

Gleichzeitig appellierte Scheuer an die verantwortlichen Vorstände für die Sparte Wohngebäude in Deutschland, als Zielgröße für die Durchdringung mit Extra-Elementarschutz 90 Prozent anzupeilen. Nur so könnte man die von der Politik geplante Pflichtversicherung verhindern.

Großer Kostenhebel durch Schadenregulierung

In Sachen Schadenregulierung steht die Branche weiter unter extremen Druck. So würde derzeit die Schaden-Kosten-Quote im Sachschadenbereich bei 104 Prozent liegen (27.1.2022). „Wir legen also marktweit Geld drauf“, sagte VKB-Mann Krams. Es gebe einen scharfen Wettbewerb, einen hohen Kostendruck, sinkende Kapitalerträge und die Notwendigkeit noch mehr in digitale Technik zu investieren.

Dennoch könnte man im Schadenbereich am besten Kosten sparen. Der Hebel liege hier im Vergleich zu anderen Bereichen bei eins zu acht. „Gleichzeitig muss die Schadenbearbeitung aber fair bleiben“, forderte Krams.

Scheuber zeigte an einem Wohngebäudeschaden auf, dass eine Regulierung an einem einzigen Tag möglich ist, wenn die digitalen Prozesse stimmen. Solche Geschwindigkeiten und eine umfassende Kundeninformation über Schadentracking sei angesichts der Bedrohung durch Digitalriesen unerlässlich. „Die „Googles“ dieser Welt bedienen die Kundenschnittstelle optimal. Diesen Standard müssen wir auch bieten“, forderte Scheuber.

Hohe Resonanz in den sozialen Medien

Einig waren sich die Manager darüber, dass bei extremen Schadenereignissen wie dem Sturmtief „Bernd“ der Krisenstab immer von der Unternehmensleitung geführt werden muss. Daher sei es der Allianz möglich gewesen, weltweit sofort Trocknungsgeräte zu kaufen und über den eigenen Vertrieb an die betroffenen Kunden zu verteilen.

„Eine Auswertung der Google-Suche zeigt, dass damals im Zusammenhang mit Bernd die Allianz nach der Tagesschau die höchsten Treffer erzielte“, so Haug. Mit der Katastrophe habe man auch eine eigene Kommunikationsstrategie entwickelt. „Der Vermittler, der mit einem Trocknungsgerät zum Kunden rausfährt, war der Post, der am allermeisten geklickt wurde“, so der Allianz-Manager.

Schadenmanagement „as a Service“

Gut abgewickelte Schadenfälle würden über die sozialen Medien laut Krams eine hohe Wirkung erzielen. So analysiert die VKB auch, welche Kunden nach einem Schaden besonders für Cross-Selling empfänglich sind.

Gleichzeitig soll die digitale Schadenregulierung so weiterentwickelt werden, dass kleinere Assekuranzen sie als Serviceleistung kaufen. Das gelte etwa für die Segmente Personenschaden und Betrugs- und Regressfälle. „Wir sind hier schon mit einigen Unternehmen im Gespräch“, verriet Manager Krams.