Allianz erwartet wegen Corona tiefe Prämieneinschnitte

2.7.2020 – Das Prämienaufkommen dürfte 2020 in Deutschland um 4,9 Prozent zurückgehen. Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte „Allianz Global Insurance Report 2020“. Für Westeuropa wird ein Minus von 4,7 Prozent, weltweit eine Verminderung um 3,8 Prozent prognostiziert. Im Vor-Corona-Jahr ging es allen Regionen noch deutlich bergauf.

Die Prämieneinnahmen der Assekuranz in der Lebens- und Sachversicherung sind 2019 weltweit um 4,4 Prozent auf 3,9 Billionen Euro angestiegen. Dies war das stärkste Plus in den vergangenen vier Jahren, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Allianz Global Insurance Report 2020 (PDF in englischer Sprache, 2,3 MB) der Allianz SE hervorgeht.

In Leben ging es demnach um 4,4 Prozent auf annähernd 2,4 Billionen Euro aufwärts, in Sach um 4,3 Prozent auf 1,5 Billionen Euro.

So schnitten Westeuropa und Deutschland 2019 ab

Ein gutes Viertel des Umsatzes (1,06 Billionen Euro) entfiel auf Westeuropa. Rund drei Viertel dieses Betrags nahmen die vier großen Märkte Großbritannien, Frankreich Deutschland und Italien ein.

Die Wachstumsrate bewegte sich mit 4,3 Prozent in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes. Dabei fiel die Steigerung in Leben mit 5,1 Prozent deutlich stärker aus als die in den Sachsparten mit 2,5 Prozent.

Hierzulande war den Angaben zufolge mit 6,1 Prozent auf 170 Milliarden Euro das größte Plus seit zwei Jahrzehnten zu verzeichnen. Dabei legte das Leben-Geschäft mit 8,6 Prozent fast dreimal so stark zu wie das Sachsegment mit 3,1 Prozent,

Corona sorgt für kräftigen Prämienrückgang

Für das laufende Jahr gibt die Versicherungsgruppe wegen Corona eine eher düstere Prognose ab: „Der plötzliche Stopp der Wirtschaft wird auch die Nachfrage nach Versicherungen hart treffen: Das globale Prämienaufkommen dürfte 2020 um 3,8 Prozent zurückgehen.“ In Leben dürften die Verluste mit 4,3 Prozent höher ausfallen als in Komposit mit 2,9 Prozent.

Damit würde die Branche drei Mal so kräftig von der Corona-Pandemie getroffen werden als von der Finanzkrise vor zehn Jahren, wird weiter hervorgehoben. Insgesamt blieben die Prämien um 360 Milliarden Euro hinter dem vor Corona erwarteten Trend zurück.

Westeuropa besonders betroffen

Für Westeuropa erwartet die Allianz ein stärkeres Minus von 4,7 Prozent, da die Region eines der weltweit am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Gebiete sei. Allerdings dürfte die westeuropäische Assekuranz im kommenden Jahr wieder in die Wachstumsspur zurückkehren und 2022 erneut das Prämienniveau aus Vor-Corona-Zeiten erreichen.

Insbesondere für Deutschland erwarten die Analysten ein „herausforderndes“ Jahr 2020. Für den hiesigen Markt wird mit einem Beitragsrückgang von 4,9 Prozent gerechnet. „Auf den Einbruch folgt allerdings eine schnelle Erholung im Jahr 2021, mit einem Wachstum von 2,7 Prozent; 2022 sollte wieder das Prämienvolumen der Vor-Corona-Zeit erreicht werden“, so die Prognose.

2020 ist an das Virus verloren. Ludovic Subran, Chef-Volkswirt der Allianz SE

Wichtige Trends der Zukunft

„2020 ist an das Virus verloren, darüber bestehen keine Zweifel mehr”, lässt sich Konzern-Chefvolkswirt Ludovic Subran in der Mitteilung anlässlich der Reportveröffentlichung zitieren. Als viel interessanter bezeichnete er die Frage, was danach komme.

„Wir sehen insbesondere drei Trends, die durch Covid-19 deutlich an Schärfe gewinnen werden: Die Digitalisierung des Geschäftsmodells, die Hinwendung nach Asien und die wachsende Bedeutung von ESG-Faktoren“, so Subran weiter.

Nach seiner Aussage sind asiatische Versicherer in der Technologie führend, während europäische Anbieter bei ESG die Nase vorne hätten. „Aber die Vorherrschaft im globalen Versicherungsmarkt wird sich in Asien entscheiden – asiatische Haushalte werden die globale Nachfrage nach Versicherungen maßgeblich treiben“, zeigt sich der Allianz-Chefvolkswirt überzeugt.

Verliert Westeuropa den Anschluss?

Patricia Pelayo Romero, Ko-Autorin des Report, wagt in diesem Zusammenhang einen eher „weniger ermutigenden“ Ausblick. „Wie in anderen Bereichen fällt Europa weiter hinter die USA und insbesondere Asien zurück.

Noch kurz vor der Finanzkrise lag Europas Weltmarktanteil etwa gleichauf mit dem der USA – und weit vor dem Asiens. Am Ende dieser Dekade wird Europa sechs Prozentpunkte hinter den USA und 15 hinter Asien liegen. Covid-19 solle als Weckruf verstanden werden, dass Europa endlich sein Potenzial für höheres und inklusiveres Wachstum ausschöpft.“