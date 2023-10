Allianz: Einfacher Service soll Autokunden binden

18.10.2023 – Per Smartphone will die Allianz ihre Kunden frühzeitig von einem schnellen Service überzeugen. Bald sollen die Daten aus dem Auto an Dritte, etwa Versicherer, weitergegeben werden, wenn es der Besitzer möchte.

Die Allianz setzt auf die automatische Unfallerkennung per Smartphone. „Der Unfallmelder, der allein über eine App auf dem Smartphone funktioniert, ist eine Revolution“, sagte Lucie Bakker, Vorständin Schaden bei der Allianz Versicherungs-AG auf dem 11. Autotag ihres Unternehmens. Die Erkennung von Erschütterungen über das Smartphone würde sehr gut funktionieren.

Das Allianzzentrum für Technik (AZT) hat hierzu umfangreiche Test mit den Smartphones verschiedener Hersteller durchgeführt. „Das System wird von den Kunden als unglaublich positiv wahrgenommen“, erläuterte die Managerin. Es gebe eine sehr hohe Sternebewertung im Netz.

Wie viele ihrer Kunden die seit Mai 2023 freigeschaltet App schon nutzen, teilte der Versicherer aber auch auf Nachfrage nicht mit. Im Rahmen des Telematiktarifs hätten 40 Prozent den Unfallsensor aktiviert, das sind rund 200.000 Kunden. Zudem können neue Fahrzeuge der Automarken Audi, BMW und Ford per Internetzugang an die Allianz aufgeschaltet werden.

Unfallmelder-App ergänzt E-Call

„Der Allianz Unfallmelder per Smartphone ist aber ein Game-Changer“, so Bakker, weil er ganz einfach zu nutzen sei. Nach einer Meldung über die App wird der Kunde sofort angerufen und Hilfe angeboten.

Christoph Lauterwasser

(Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Laut AZT-Leiter Dr. Christoph Lauterwasser will die Allianz mit dem Unfallmelder vor allem Kunden mit älteren Autos erreichen, die noch keines der seit 2018 für Neuwagen vorgeschriebenes E-Call-System haben. Im Schnitt liege das Durchschnittsalter von Pkw in Deutschland bei rund zehn Jahren. „Unser Unfallmelder ist gleichzeitig eine Ergänzung, weil auch minderschwere Schäden gemeldet werden, bei denen der E-Call gar nicht auslöst“, so der Manager.

Das Potenzial für den zweitgrößten Autoversicherer am Markt ist mit rund 8,8 Millionen Kunden sehr groß. Frühzeitig will sich die Allianz so einen Kundenstamm aufbauen, der für weitere Assistance-Angebote empfänglich ist. Dabei hofft der Kfz-Versicherer auf den EU Data Act. Er wird aber wohl frühestens im Sommer 2025 anwendbar sein.

Die neue EU-Regulierung folgt dem Grundsatz: Mein Gerät, meine Daten. Nutzerinnen und Nutzer eines vernetzten Autos, so die neue Rechtslage, können künftig vom Hersteller verlangen, dass die im Fahrzeug gesammelten Daten an Dritte übermittelt werden. Für „leicht zugängliche Daten“ fordere der EU Data Act sogar eine Bereitstellung der Daten in Echtzeit.

Künftig vorauseilende Schadenregulierung

Frank Sommerfeld (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden in der Autoversicherung mit attraktiven Angeboten davon überzeugen, ihre Daten mit uns zu teilen“, sagte Frank Sommerfeld, CEO bei der Allianz Versicherung.

„Während ich nach einem Unfall noch aus dem Auto krabbele, ist der Abschlepper schon fast da, die Werkstatt über den Schaden informiert und die notwendigen Ersatzteile bestellt sowie das Ersatzfahrzeug geordert“, erläuterte der Chef des Schadenversicherers. Damit könne man proaktiv auf Kundinnen und Kunden zugehen.

Ähnlichen Service sieht der Vorstand rund um das Herz des Elektroautos, die Batterie, denn der Siegeszug der E-Fahrzeuge sei nicht mehr aufzuhalten. Für den Gebrauchtwagenwert sei der Zustand der Batterie entscheidend. „Ich muss die Qualität der Batterie messen, damit ich ein faires Angebot bekomme“, so Sommerfeldt.

Bisher müsse das noch direkt über eine Box am Fahrzeug passieren. Doch künftig würde der Zustand in der Cloud abrufbar sein, wenn der Kunde einverstanden ist.

Richtige Batterieladung erhöht den Verkaufswert

Sommerfeld zeigte auf, dass Kunden, die ihr E-Fahrzeug immer per Schnellladung auf 100 Prozent Batteriekapazität bringen, die Akku-Restkapazität und damit auch den Wert des Autos deutlich schmälern. Wer immer langsam zwischen 40 und 80 Prozent auflädt, muss nach vier Jahren lediglich mit einer Batteriealterung von sieben Prozent rechnen. Die Voll- und Schnelllader hingegen mit 27 Prozent.

Damit kann der Wert des gebrauchten E-Fahrzeuges im Vergleich zum passiven Lader um bis zu 10.000 Euro geringer sein, wie ein Beispiel mit einem VW ID.3 verdeutlicht.

Eine aktuelle Umfrage der Allianz in fünf europäischen Ländern zeigt, dass eine Mehrheit der Autofahrerinnen und -fahrer bereit ist, ihre Autodaten an ihren Versicherer weiterzugeben, wenn sie im Gegenzug verbesserte Serviceleistungen erhalten: In Deutschland sind es 53 Prozent, in Großbritannien sogar 61 Prozent.