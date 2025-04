Allianz Direct und ING Deutschland: bedeutungsvolle Kooperation?

28.4.2025 – Der Direktversicherer der Allianz kooperiert in Sachen Kfz-Versicherung mit dem Online-Anbieter der Bankenwelt. Das könnte die Tochter der größten Versicherung Deutschlands nach vorne bringen. Doch das ist auch eine Frage des Preises. Und hier liegen im Einzelfall unterschiedliche Anbieter vorne.

Der europäische Direktversicherer Allianz Direct Versicherungs-AG kooperiert ab dem vierten Quartal mit der ING-Diba AG. Über die App der Bank können dann Kfz-Versicherungen online abgeschlossen werden. Die Direktbank hat nach eigenen Angaben seit Anfang März 2025 zehn Millionen Kunden.

Bank-App spielt zentrale Rolle

Bisher kooperiert die ING mit der Axa Versicherung AG. Über die Bank-App können Gebäude-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen abgeschlossen werden.

Die Allianz Direct verweist darauf, dass mit der neuen Partnerschaft „Versicherungslösungen mit hoher Benutzerfreundlichkeit und digitaler End-to-End-Kundenerfahrung“ vereint werden. Sie bietet bereits in den Niederlanden seit Mitte 2024 digitale Versicherungslösungen für die dortige Hauptniederlassung der ING an.

„Wir bieten den Kundinnen und Kunden die wettbewerbsfähigste digitale Lösung, die erstklassige Produkte mit kompetitiven Tarifen und ein hervorragendes Kundenerlebnis vereint“, lässt sich Phillip Kroetz, Vorstandsvorsitzender der Allianz Direct, in der Pressemitteilung zitieren.

Und Jeno Pinter, Head of Insurance der ING Deutschland, betont: „Wir erweitern unser Versicherungsangebot, um die Kundenbedürfnisse noch besser abdecken zu können. Im Markt für Kfz-Versicherungen ist ein Angebot mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und Service besonders wichtig.“

Allianz Direct nicht immer besonders günstig

Die Allianz Direct betont auf ihrer Website, dass man mit dem Kfz-Haftpflicht-Tarif „Direct Plus“ bis zu 50 Prozent gegenüber Mitbewerbern sparen kann. Aufgeführt wird ein Vergleich aus Januar 2025 mit den Konkurrenten Cosmos Versicherung AG, Europa Versicherung AG, Huk24 AG und Sparkassen Direktversicherung AG.

Eine aktuelle Stichprobe über den Vergleichsrechner der Nafi GmbH zeigt hingegen, dass der Markt sehr flexibel ist und die Allianz Direct nicht immer der günstigste Anbieter ist.

In der Analyse, in der ein gängiges E-Auto von Volkswagen versichert wurde, ist der Haftpflichttarif der Allianz Direct sogar teurer als die elf günstigsten Mitbewerber und die Vollkasko immer noch teurer als die zehn günstigsten Anbieter.

Im Vergleich zum günstigsten Tarif der Comos ist die Allianz Direct 281 Euro oder rund 36 Prozent teurer.

Vergleich: Günstige Kfz-Versicherung für das viel verkaufte Elektrofahrzeug VW ID.7 Anbieter Tarif Jahresbeitrag in Euro Haftpflicht Vollkasko gesamt Cosmos Comfort-Schutz 250,64 531,70 782,34 Huk24 CLASSIC 210,42 572,73 783,15 CLASSIC KASKO Plus 210,42 612,82 823,24 Huk-Coburg CLASSIC 245,34 593,79 839,13 KASKO Plus 245,34 635,36 880,70 VRK CLASSIC 266,99 676,99 943,98 Bavariadirekt Komfort XL „online Police" 246,98 706,63 953,61 Komfort XL 251,98 706,63 958,61 Komfort XL mit Preisgarantie online Police 261,83 706,63 968,46 Komfort XL mit Preisgarantie 266,83 706,63 973,46 VRK CLASSIC KASKO Plus 266,99 724,38 991,37 Allianz Direct Direct Plus 351,43 712,00 * 1.063,43

Geschäfte der Allianz Direct laufen inzwischen besser

Zudem sind die vielen neuen Kunden der ING lediglich eine potenzielle Käuferschaft, denn in der Regel haben sie längst eine Kfz-Versicherung.

Immerhin sind die Geschäfte der Allianz Direct in der jüngsten Vergangenheit, nach schweren Kundenverlusten in vergangenen Jahren, nun besser verlaufen.

Im Bericht über „Solvabilität und Finanzlage 2024“ weist die Allianz Direct nach dem Handelsrecht zwar einen versicherungstechnischen Verlust von 66,5 Millionen Euro für 2024 aus. Gleichzeitig konnte der Versicherer seine verdienten Nettoprämien um 17,4 Prozent auf 284,3 Millionen Euro steigern.

Zudem konnte laut „Financial Supplement 4Q/12M 2023 AZ Direct extract“ die Combined Ratio des Unternehmens von 99,3 Prozent in 2023 auf 97,4 Prozent in 2024 gesenkt werden. Als wirklicher Konkurrent zum Platzhirsch Huk24 dürfte die Allianz Direct aber noch einen weiten Weg vor sich haben.

Huk24 bleibt dominant

Der 2000 gegründete Direktversicherer des Huk-Coburg-Konzerns hat nun über fünf Millionen Verträge im Bestand. Damit ist er laut dem fränkischen Versicherer „mit Abstand der größte Direktversicherer in Deutschland".

Der Bestand an versicherten Fahrzeugen beläuft sich auf 3,5 Millionen. 2024 entfielen allein auf die Kfz-Sparte der Huk24 rund 1,5 Milliarden Euro an gebuchten Bruttobeiträgen.

Zwar konnte der Online-Versicherer insgesamt einen versicherungstechnischen Gewinn von 8,0 (Vorjahr: Verlust von 1,8) Millionen für 2024 ausweisen. Doch in der Kfz-Versicherung dürften weitere Beitragserhöhungen anstehen.

So liegt die Combined Ratio nun in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei 103,2 Prozent und in der sonstigen Kraftfahrtversicherung bei immer noch stolzen 110,6 Prozent. Der Kfz-Versicherungsmarkt dürfte damit auch 2025 weiter stark umkämpft sein.