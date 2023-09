Allianz beklagt steigende Wirtschaftskriminalität

21.9.2023 – Der Allianz Trade werden wieder vermehrt Fake-President-Fälle gemeldet, ebenso beim Zahlungsbetrug. Die meisten und größten Schäden richten aber immer noch die Mitarbeiter in den versicherten Unternehmen an. Die Allianz-Einheit mahnt zu Prävention.

Sehr autoritäre Führungsstile, eine absolute Ergebnisorientierung oder eine Firmenkultur mit zu geringen Vorgaben begünstigen nach Beobachtungen der Allianz Trade (vorher Euler Hermes (VersicherungsJournal 29.3.2022)) Wirtschaftskriminalität erheblich.

Nach wie vor richten die eigenen Mitarbeiter die meisten und in der Summe auch die höchsten Schäden im Bereich Wirtschaftskriminalität an. Dies sagte Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei der Allianz-Einheit am Mittwoch vor der Presse.

Tätertyp: Mann, Mitte 40

Die sogenannten Innentäter verursachten bei der Allianz Trade 2022 rund 57 Prozent der Schadenfälle und 73 Prozent des Schadenvolumens. „Gut ausgebildete, männliche Führungskräfte, Mitte 40, die seit zehn Jahren im Unternehmen beschäftigt sind“, sorgten typischerweise für die höchsten Schäden, berichtete Kirsch aus der Unternehmens-Schadensstatistik.

Sorgen bereiten den Betrugsexperten, dass der Fake-President-Betrug nach Rückgängen wieder deutlich zunimmt. Bei dieser Betrugsmasche setzen Kriminelle auf die Schwachstelle Mensch („Social Engineering”) und veranlassen mit manipulierten Informationen Zahlungen zu ihren Gunsten.

„2022 gab es 15 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr und die gemeldeten Schäden stiegen sogar um 38 Prozent. 2023 zeichnet sich bisher ein ganz ähnliches Bild mit plus 17 Prozent bei den Fallzahlen und plus 24 Prozent bei den gemeldeten Schäden der Unternehmen. Die meisten Fälle liefen nach dem ganz klassischen Schema ab – waren aber sehr gut gemacht. Und das war noch vor ChatGPT“, so Kirsch.

Zahlungsbetrug durch Homeoffice begünstigt

Er erwartet, dass die neuen Anwendungen künstlicher Intelligenz es noch leichter machen, Mitarbeiter zu manipulieren. „Mir graut davor“, so Kirsch.

Ein Faktor, der Fake President wie auch Zahlungsbetrug (Payment Diversion) begünstigt, ist seiner Meinung nach das Homeoffice. Hier seien die Mitarbeiter oftmals mit zu vielen Tätigkeiten gleichzeitig beschäftigt.

Auch beim Zahlungsbetrug erwartet Kirsch einen weiteren Anstieg, nachdem bereits 2022 die Fallzahlen um 29 Prozent und die Schäden um 33 Prozent zugelegt haben. Insgesamt entfallen auf „Social Engineering“, also Betrugsmaschen, bei denen die Täter Menschen manipulieren, ein Viertel aller bei Allianz Trade gemeldeten Schäden.

Vier Tätertypen unter den Mitarbeitern

Professor Dr. Hendrik Schneider, Rechtswissenschaftler und Kriminologe, definiert vier Tätertypen. Deren Kenntnis kann Unternehmen bei der Prävention vor Innentätern helfen.

„Wirtschaftsstraftäter sind ‚Latecomer to crime‘, also Spätzünder bei der kriminellen Karriere“, sagt er. Zudem sei zwischen Gelegenheitssuchern und Gelegenheitsergreifern zu unterscheiden. Die einen suchten proaktiv nach Schwachstellen, die anderen reagieren auf eine Gelegenheit.

Die Tätertypen im Unternehmen Der abhängige Täter Der „Abhängige“ ist in der Regel ein Mittäter und Handlanger eines dominanten Haupttäters, von dem er wirtschaftlich oder hierarchisch abhängig ist. Der Täter mit wirtschafts-kriminologischen Belastungssyndrom Dieser Tätertyp lebt ein ungebremstes Leben im Augenblick nach der Devise „earning and burning money“ und ist Teil einer „arbeitsplatzbezogenen Subkultur“. Vielfach ereignen sich die Taten in einer biografischen Umbruchphase, die mit Kontrolldefiziten und mangelnder Einbindung einhergeht, zum Beispiel der Job im Ausland, Scheidung et cetera. Er ist ein Gelegenheitssucher, der jede sich bietende Möglichkeit sofort ergreift. Der unauffällige Täter Beim Unauffälligen ist die günstige Gelegenheit oft der einzige Auslöser: Die Verlockung war einfach zu groß. Dieser Tätertyp weist tatsächlich keine oder nur sehr geringe personale Risikofaktoren auf. Kommt die Tat ans Licht, überrascht das sein gesamtes Umfeld, weil er zuvor unauffällig und angepasst war und bei einem Risiko-Screening durchs Raster fallen würde. Der Krisentäter Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen können verstärkt zu ökonomischen Drucksituationen führen. Die Straftat stellt aus Sicht des Täters den einzigen Ausweg aus der finanziellen Krise dar. Weil die Tat mit seinem Selbstbild im Konflikt steht, helfen ihm Neutralisierungs-Techniken, um die inneren Wogen zu glätten, zum Beispiel „ich borge mir das Geld nur“, „den Schaden gleicht ja ohnehin die Versicherung aus“.

Die sich abschwächende Konjunktur könnte nach Meinung von Schneider beim „Krisentäter“ verstärkt zu ökonomischen Drucksituationen führen.

Zur Prävention rät die Allianz Trade Unternehmen beim Führungsstil zu einer Balance aus Kontrolle und Vertrauen, zum Mitdenken neuer Risiken, zu einer wertschätzenden und offenen Unternehmenskultur, zu Sensibilisierungs-Maßnahmen und zur Selbstverpflichtungen von Managern.