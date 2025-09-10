Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Allgemeine Haftpflicht: So (un)profitabel waren die Marktgrößen 2024

27.11.2025 (€) – Die nach Verträgen und Prämien größten Anbieter hatten 2024 allesamt Schaden-Kosten-Quoten von unter 100 Prozent zu verzeichnen. Auf den niedrigsten Wert kam mit unter 77 Prozent die Gothaer. Am schlechtesten stand die Allianz mit 98 Prozent da. Nur R+V und Axa verbesserten sich leicht, während die Quote der Provinzial sich um 16 Prozentpunkte verschlechterte. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Marktanteil · Schaden-Kosten-Quote · Senioren
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Kfz-Versicherung: So (un)profitabel sind die Marktgrößen
24.11.2025 – Vier der Platzhirsche mit mindestens vier Millionen Verträgen und 1,1 Milliarden Euro Bruttoprämien schafften es 2024 versicherungstechnisch in die Gewinnzone. Die sieben übrigen Branchenschwergewichte schrieben bis zu über elf Cent Verlust pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Kfz-Haftpflichtversicherer fuhren 2024 tief in die Verlustzone
17.11.2025 – Im vergangenen Jahr schaffte die Branche zwar die Rückkehr in die Gewinnzone. Doch fast die Hälfte der 50 größten Akteure gab mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahm – in der Spitze um mehr als 43 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die profitabelsten Kfz-Haftpflichtversicherer
17.11.2025 – Mehr als die Hälfte der 50 größten Akteure gab weniger für Schäden und Kosten aus als sie einnahm. Einer von ihnen schrieb versicherungstechnisch sogar über 20 Cent Gewinn pro Beitragseuro, fünf weitere mindestens zehn Cent pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So (un)profitabel sind die Marktschwergewichte in der Wohngebäudeversicherung
13.11.2025 – 2024 haben sechs der größten Anbieter versicherungstechnisch bis zu fast 19 Cent Gewinn pro Beitragseuro geschrieben. Die restlichen Platzhirsche gaben mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen – in der Spitze um rund ein Siebtel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Haftpflichtversicherer landeten 2024 tief in den roten Zahlen
27.10.2025 – Versicherungstechnisch war das vergangene Jahr das schlechteste seit Langem. Gleich fünf Akteure gaben mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen – in der Spitze um mehr als 60 Prozent. Ein weiterer Anbieter landete nur so gerade eben in der Gewinnzone. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Kfz-Versicherer haben die Prämien am stärksten erhöht
10.9.2025 – Auf Sechsjahressicht haben die Beitragseinnahmen pro Vertrag bei weit über der Hälfte der 50 Marktgrößen zugenommen. Die Kurve zeigte um bis zu fast ein Drittel aufwärts. Andererseits ging es um bis zu fast 60 Prozent nach unten. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG