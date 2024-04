Aktuelles Stimmungsbild: So wenige Erwerbstätige haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung

9.4.2024

Nur 43,8 Prozent der deutschen Bevölkerung glaubt, bis zur Rente arbeitsfähig zu bleiben. 18,5 Prozent gehen davon aus, dass sie aufgrund ihrer psychischen Gesundheit nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten können, und 29 Prozent bezweifeln dies aufgrund ihrer körperlichen Gesundheit.

WERBUNG

Dies zeigt der „Freedom Report 2023“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Aufgrund der Ergebnisse hat der Versicherer in Zusammenarbeit mit der Civey GmbH nun eine Online-Befragung zur Berufsunfähigkeitsvorsorge der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland durchgeführt. An der nach eigenen Angaben repräsentativen Erhebung nahmen 2.523 Personen teil.

Das Ergebnis der im März gesammelten Daten: Trotz der eigenen Skepsis, bis zur Rente gesund zu bleiben, haben derzeit 73,4 Prozent keine Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) abgeschlossen. Nur 21,1 Prozent besitzen eine solche Police.

Seit Jahren sind psychische Erkrankungen die häufigste Ursache bei den anerkannten Leistungsfällen in der BU (VersicherungsJournal 8.12.2023). Dies zeigte zuletzt eine Studie zur BU-Leistungspraxis der Franke und Bornberg GmbH.