Aktuare fordern Riester-Standard praktisch ohne Beratungsbedarf

5.5.2020 – Die Coronapandemie verschärft nach den Worten von DAV-Chef Guido Bader die bisherigen Zinsprobleme vor allem der Lebensversicherer. In einem Pressegespräch am Montag ging es um die Neuberechnung des Höchstrechnungszinses, die Förderprodukte und die Auswirkungen der Coronakrise.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) fordert, bestehende Riester-Produkte weiterzuentwickeln und ein Standard-Riester-Produkt einzuführen. Letzteres solle „modern, einfach und damit kostengünstig“ sein, sagte Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandschef der Versicherungsgruppe die Bayerische, in seiner Eigenschaft als stellvertretender DAV-Vorstandsvorsitzender.

Vertriebskosten bei einem Prozent

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

„Risikominderungs-Techniken können Garantien nicht ersetzen. Und die Kunden wollen Planungssicherheit bei ihrer Altersvorsorge“, so Schneidemann. Die 100-prozentige Beitragsgarantie lässt sich immer schwerer darstellen. Mit der Coronakrise sind die Zinsen weiter unter Druck geraten. Die Aktuare empfehlen, den Höchstrechnungszins ab 2021 auf 0,5 Prozent abzusenken (VersicherungsJournal 30.4.2020).

Die 100-Prozent-Beitragsgarantie verenge in diesem Kapitalmarktumfeld den Spielraum für chancenorientierte Investments dramatisch und minimiere damit die Ertragschancen für die Versicherungsnehmer, so Schneidemann. Der Standard-Riester dürfe „praktisch keinen Beratungsbedarf“ haben.

Kosten müssten als Reduction in yield über die gesamte Laufzeit berechnet werden. Zur Höhe der Vertriebskosten wollen sich die Aktuare nicht äußern. Sie können sich aber vorstellen, dass für „Pensionspläne im Pepp (Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt) diskutierten ein Prozent Vorbild sein könnten.

Eile geboten – Coronakrise verschärft Zinsprobleme

Im Hinblick auf die Vorlaufzeiten für die Umsetzung der Änderung des Höchstrechnungszinses appelliert Schneidemann an das Bundesministerium der Finanzen, sich spätestens bis Ende Mai zu entscheiden. „Für dieses Großprojekt müssen die Unternehmen je nach Größe und Produktbreite 1.000 bis 5.000 Personentage investieren.“

Ob sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) der DAV-Empfehlung an das Ministerium angeschlossen hat, wissen die Aktuare nicht. Sie vermuten, dass die Aufsicht für einen Höchstzinssatz von 0,25 Prozent oder gar weniger plädiert (11.12.2019, 24.9.2019). Dies ist der Satz, den die Aufsicht unlängst den regulierten Pensionskassen für die Genehmigung ihres Neugeschäftes vorgeschrieben hat.

DAV-Vorstandsvorsitzender Dr. Guido Bader, Vorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., führte aus, dass die Coronakrise die Zinsprobleme verschärft. „Wir haben im Moment einen Anlagenotstand und dieser wird kurz bis mittelfristig anhalten beziehungsweise sich eher weiter verschärfen“, so Bader.

92 Prozent der Lebens-Tarife könnten von ZZR betroffen sein

Guido Bader (Archivbild: Lier)

Der Referenzzins für die Zinszusatzreserve (ZZR) der Lebensversicherer werde voraussichtlich zwischen 1,7 und 1,75 Prozent liegen. Damit könnten 2020 erstmals 92 Prozent aller Lebensversicherungs-Tarife von der ZZR betroffen sein, so Bader.

Für die Lebensversicherer werde es bei den aktuell illiquiden Märkten schwierig, außerordentliche Erträge zur Finanzierung der ZZR zu generieren. „Das ist das Hase-und-Igel-Spiel. Uns läuft das Ziel immer weiter weg“, so Bader. „Ich will nicht sagen, dass diese Situation vom Gros der Lebensversicherer nicht gemeistert werden kann, aber es liegen noch harte Jahre vor uns.“

Insbesondere die Solvenzquoten der Lebensversicherer würden „signifikant“ zurückgehen, „aber noch nicht in den roten Bereich“, so Bader. Blieben die Zinsen weiter so tief, werde es kritisch.

Der Forderung der DAV, die Branche nicht durch einen vorschnellen und überzogenen Solvency-ll-Review zu belasten, seien Eiopa und die EU-Kommission zwischenzeitlich nachgekommen. So solle es eine weitere Auswirkungsstudie geben, die auch die Auswirkungen von Corona einbeziehe, und das Review soll um ein halbes Jahr verschoben werden. Der bislang vorgesehene Termin war der 30. Juni 2020.

Versicherungstechnik im Griff

Die Versicherungsrisiken durch die Coronapandemie seien nicht existenzbedrohend, sagte Bader. Denn derartige Pandemien und deren Folgen seien in den Katastrophenszenarien des Aufsichtsregimes Solvency II bedacht und würden von den Aktuaren im Rahmen des Risikomanagements berücksichtigt.

Im Solvency-ll-Modell sei nach den Erfahrungen mit der Spanischen Grippe eine Erhöhung der Sterblichkeit von 0,15 Prozent kalibriert, so Bader. In den von Corona besonders belasteten Ländern liege die Sterblichkeit aber bisher nur bei sechs bis acht Prozent.

Die Sterblichkeit sei für die Risiko-Lebensversicherung auch deshalb kein Problem, weil das Durchschnittsalter der Corona-Opfer laut Robert-Koch-Institut bei 81 Jahren liege. Bis Ende März sei statistisch keine Übersterblichkeit zu sehen gewesen.

Für die private Rentenversicherung könnten sich „leicht erhöhte Vererbungseffekte, aber nicht wesentlich“ einstellen. Sofern sich die Mortalitätsrate speziell bei den unter 60-Jährigen hierzulande nicht vervielfache, wofür es derzeit keine Anhaltspunkte gibt, seien die versicherungs-technischen Risiken für die Lebensversicherer überschaubar.

Einzelne Sparten stärker betroffen

„Wir können aber noch nicht abschätzen, ob mit der bevorstehenden Rezession auch ein Anstieg der Berufsunfähigkeitsfälle einhergehen wird“, gibt Bader zu bedenken. Auch in der privaten Krankenversicherung sei es für eine abschließende Kostenbewertung noch zu früh.

Die Beiträge für 2021 würden noch auf Basis von „Vor-Corona-Daten“ berechnet. Etwaige höhere Kosten durch die Pandemie schlügen sich also erst in den Folgejahren nieder.

In der Industrieversicherung realisierten sich dagegen noch nie dagewesene Kumulrisiken, da es in der Veranstaltungsausfall- und der Betriebsschließungs-Versicherung de facto eine Betroffenheit von 100 Prozent gebe. Auch mit Blick auf die Folgen des Klimawandels müsse die Frage nach Versicherbarkeit stärker gestellt werden. Die Aktuare wollen hier Pool- oder staatliche Lösungen.