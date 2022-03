Aktive Schwächung der Riester-Rente ist als großer Fehler zu bewerten

24.3.2022 – Zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente sollte möglichst rasch und deutlich umfangreicher als von der Ampelkoalition geplant ein Kapitalstock eingerichtet werden. Existierende kapitalgedeckte Systeme der privaten Absicherung, insbesondere die Riester-Rente sowie die bAV, sollten gestärkt werden statt neue, staatlich organisierte einzuführen. Dies sind Ergebnisse einer Studie des Ifa-Instituts zur Altersvorsorge.

Warum kapitalgedeckte Systeme außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung gestärkt werden sollten, hat die Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften mbH (Ifa-Institut) in einer Studie untersucht. Auftraggeber war die Union Investment Privatfonds GmbH. Für die Studienautoren, Professor Dr. Jochen Ruß, Dr. Alexander Kling und Dr. Andreas Seyboth, „ist es unabdingbar, dass in der aktuellen Legislaturperiode wichtige Weichen gestellt werden“.

Mit ihrer Analyse möchten sie „einen sachlichen Beitrag zur Diskussion solcher Weichenstellungen leisten“. Ziel sei es dabei nicht, einen konkreten Reformvorschlag zu entwickeln. „Wir werden vielmehr Leitplanken aufzeigen, innerhalb derer sich Reformen aus fachlicher Sicht nahezu zwingend bewegen müssen, wenn man die Faktenlage rational betrachtet“, heißt es.

Basis der Ausarbeitung waren bereits existierende Analysen und Erkenntnisse. Daraus wurden „Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland“, so der Titel des Papiers, abgeleitet.

Elf Thesen für ein zukunftsfähiges Altersvorsorgesystem

Die elf Leitsätze lauten:

„Der demografische Wandel stellt die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland vor massive Herausforderungen. Die bisher getroffenen Maßnahmen sind nicht ausreichend, um das System auch für die Zeit nach dem Jahr 2030 stabil aufzustellen.“

„Zwei wichtige Stellschrauben der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft und eine weitere temporär für tabu zu erklären, wie es beispielsweise im aktuellen Koalitionsvertrag geschieht (Mindestrentenniveau von 48 Prozent, Höchstbeitragssatz von 20 Prozent und Aussage, dass das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht steigen kann), ist nicht zielführend.“

„Eine Absenkung des Rentenniveaus unter sowie eine Erhöhung des Beitragssatzes über die aktuell kommunizierten Haltelinien werden nicht vermieden werden können. Es kann lediglich versucht werden zu erreichen, dass die Veränderungen beim Rentenniveau und beim Beitragssatz möglichst moderat ausfallen. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters (idealerweise automatisiert gekoppelt an die Entwicklung der Lebenserwartung) erscheint in jedem Fall unausweichlich.“

„Falls dem Ziel der Vermeidung von Altersarmut künftig ein höherer Stellenwert beigemessen wird, sind auch Reformen zielführend, die dezidiert auf eine Erhöhung niedriger Renten abzielen.“

„Der Aufbau eines Kapitalstocks innerhalb der gesetzlichen Rente sollte möglichst bald erfolgen. Dies kann einen Beitrag leisten, um die gesetzliche Rente langfristig zu stärken, sollte aber rasch ein signifikant größeres Ausmaß annehmen als der im Koalitionsvertrag vorgesehene erste Schritt eines Kapitalstocks von zehn Milliarden Euro.“

„Die Herausforderungen der 2030er Jahre können durch ein heute neu eingeführtes kapitalgedecktes System nicht gelöst werden.“

„Die Riesterrente trägt – auch in den rentennahen Jahrgängen – signifikant zur Finanzierung des Lebensstandards im Alter bei. Eine Stärkung der Riesterrente ist daher dringend geboten.“

„Um Kündigungen von Riesterverträgen zu vermeiden, die anderenfalls einen signifikanten Beitrag zur Altersvorsorge ihrer Besitzer leisten würden, muss den Menschen das Vertrauen in diese Form der Altersvorsorge zurückgegeben werden.“

„Es ist mit relativ einfachen Eingriffen möglich, die Riesterrente zukunftsfähig zu machen: Die Anforderung einer Garantie von 100 Prozent der eingezahlten Beiträge muss reduziert werden. Das Zulagenverfahren muss vereinfacht werden, sollte aber in seiner Grundsystematik bestehen bleiben.“

„Wenn der Staat als Spieler auftritt, sollte er sich wie im internationalen Vergleich auf ein Angebot in der ersten Säule beschränken. Außerhalb der ersten Säule lassen sich die gewünschten Ziele mit geringeren Risiken und Nebenwirkungen erreichen, wenn der Staat sich auf seine Rolle als Schiedsrichter beschränkt.“

„Auch in Zukunft muss durch geeignete Anreize zur Verrentung sichergestellt werden, dass zumindest diejenigen Bürger, deren gesetzlicher Rentenanspruch absehbar unter einem gewissen Mindestniveau liegt, ihre lebenslangen Ausgaben durch ein lebenslanges Einkommen absichern. Dies ist in existierenden Systemen (Riesterrente, betriebliche Altersversorgung) bereits umgesetzt, was ein weiteres Argument für deren Stärkung darstellt.“

Keine neuen, staatlich organisierte Systeme

Die Politik müsse vorrangig existierende kapitalgedeckte Systeme stärken statt neue, staatlich organisierte einzuführen, betonen die Studienautoren. Agiere der Staat im Rahmen eines staatlich organisierten kapitalgedeckten Altersvorsorgesystems selbst als „Spieler“, birge dies zahlreiche „Risiken und Nebenwirkungen“.

Außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung lasse sich mehr Kapitaldeckung im Rahmen von kostengünstigen und chancenreichen Sparprozessen ohne diese Risiken und Nebenwirkungen erreichen.

Ein Altersvorsorgesystem, in dem viele Menschen bereits signifikante Beträge angespart haben, ist ein extrem wertvolles Gut. Professor Dr. Jochen Ruß, Dr. Alexander Kling und Dr. Andreas Seyboth, Ifa-Institut

Plädoyer für die Riester-Rente …

„Das wichtigste und in der Diskussion bisher nicht ausreichend beachtete Argument hierfür besteht darin, dass ein Altersvorsorgesystem, in dem viele Menschen – insbesondere in rentennahen Jahrgängen – bereits signifikante Beträge angespart haben, ein extrem wertvolles Gut ist“, wird weiter ausgeführt.

„Denn um diesen Zustand zu erreichen, würde ein neues System sehr viel Zeit benötigen, die wir inzwischen nicht mehr haben“, so die Wissenschaftler.

Die aktuell erfolgte aktive Schwächung der Riesterrente ist als großer Fehler zu bewerten. Professor Dr. Jochen Ruß, Dr. Alexander Kling und Dr. Andreas Seyboth, Ifa-Institut

Vor diesem Hintergrund sei die aktuell erfolgte aktive Schwächung der Riester-Rente als großer Fehler zu bewerten. Sie führe zu einem Vertrauensverlust, der Menschen zur Kündigung von Riester-Verträgen veranlasse, die anderenfalls einen signifikanten Beitrag zur Altersvorsorge ihrer Besitzer leisten würden, auch bei rentennahen Jahrgängen.

Daher sei es zwingend erforderlich, das Vertrauen in die Riester-Rente rasch wiederherzustellen. Eine Stärkung der Produktgruppe sei mit wenigen, einfachen Maßnahmen möglich.

… und die betriebliche Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) sei ein in wesentlichen Teilen kapitalgedecktes Altersvorsorgesystem mit großer Bedeutung für das deutsche Altersvorsorgesystem, das aktiv gestärkt werden sollte, heißt es weiter.

„Die bAV weist zwar keinen ähnlich dringenden Reformbedarf auf wie die Riesterrente, kann aber ebenfalls durch relativ einfache Maßnahmen signifikant gestärkt werden“, so die Experten.

Es ist unabdingbar, dass die Anforderung einer Garantie von 100 Prozent der Beiträge sofort abgeschafft wird. Professor Dr. Jochen Ruß, Dr. Alexander Kling und Dr. Andreas Seyboth, Ifa-Institut

Schere zwischen Arm und Reich verringern

Die grundsätzliche Methode der kombinierten staatlichen Förderung über Zulagen und Steueranreize sei „unbedingt erhaltenswert“. Denn die Ausgestaltung der staatlichen Förderung sei besonders gut dazu geeignet, die Schere zwischen Arm und Reich zu verringern.

„Für die Zukunftsfähigkeit der Riesterrente ist es aber unabdingbar, dass die Anforderung einer Garantie von 100 Prozent der Beiträge sofort abgeschafft und durch eine sinnvollere Regelung ersetzt wird schreiben die Autoren. „Weitere sinnvolle – wenngleich weniger dringliche – Reformen zur Reduktion der Komplexität sollten in diesem Zuge ebenfalls angegangen werden.“

Die widersprüchlichen und nicht sachgerechten Regelungen zu Garantien in der bAV sollten ebenfalls dahingehend vereinfacht und vereinheitlicht werden, dass in allen relevanten Zusagearten die Möglichkeit bestehe – jedoch nicht der Zwang – bedarfsgerechte Garantien anzubieten, die gleichzeitig ein angemessenes Renditepotenzial erlaubten.

Die 59-seitige Studie „Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland“ (PDF) ist kostenlos abrufbar. Die wichtigsten Aussagen sind zudem auf der Homepage des Ifa-Instituts zusammengefasst.