Aktionäre kassieren bei Run-offs stärker

31.8.2018 – Bei den Lebensversicherern, die sich in einem internen oder externen Run-off befinden, kassieren die Aktionäre fast so viel wie die Versicherungsnehmer. Die Verwendung des Bruttoüberschusses unterscheidet sich damit deutlich vom übrigen Markt, so eine aktuelle Marktauswertung des Kölner Instituts Kivi.

Vom Bruttoüberschuss vor Steuern haben die Lebensversicherer 2017 marktweit 17,13 Prozent an ihre Aktionäre und 70,92 Prozent an die Versicherungsnehmer weitergegeben. Bei Gesellschaften, die ihr Neugeschäft eingestellt haben und sich selbst beziehungsweise im Wege über eine Abwicklungsplattform nur noch auf die Bestandsverwaltung konzentrieren, partizipieren die Aktionäre jedoch stärker.

Dies zeigt eine Marktauswertung der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungs-Information und Wirtschaftsdienste. Der Analyse zufolge gingen 2017 hier fast 41 Prozent des Bruttoüberschusses an die Aktionäre. Und die Versicherungsnehmer erhielten nur knapp 46,7 Prozent.

Was die Zahlen zeigen

„Das Ausschüttungsverhalten an die Eigner unterscheidet sich bei den Run-offs deutlich von allen anderen Aggregaten. Die in der Öffentlichkeit geäußerten Befürchtungen, dass die Run-offs vor allem dem Aktionärsinteresse dienen, können die Zahlen zumindest nicht widerlegen“, sagt Kivi-Geschäftsführer Professor Dr. Michael Thiemermann.

In seinem „Zahlenband – Geschäftsergebnisse der Lebensversicherung 2017“ erfasst das Institut erstmals das Aggregat „Run-off“ mit den acht Gesellschaften

Dabei wird nicht nach internem Run-off oder externer Bestandsabwicklung durch spezialisierte Gesellschaften wie etwa der Athora-, der Frankfurter- oder der Viridium-Gruppe unterschieden.

Mehr als vier Fünftel an die Eigner

Spitzenreiter bei den Ausschüttungen an die eigenen Anteilseigner sind dabei die Heidelberger mit einer Quote von 85,5 Prozent und die Skandia mit 82 Prozent.

Dabei könnten die Zahlungen an die Eigner sogar noch höher sein, fürchtet Thiemermann. Viridium setze beispielsweise zwischen Holding und den abzuwickelnden Lebensversicherungs-Beständen keine tatsächlichen Betriebskosten an, sondern arbeite mit einem System von Leistungspauschalen (VersicherungsJournal 21.6.2018).

Die viel beschworenen Kosteneinsparungen durch die Abwickler könnten somit bei der Obergesellschaft, der Plattform, anfallen. Diese unterliege jedoch nicht den Sätzen der Mindestzuführungs-Verordnung. Bei den Betriebskosten unterscheiden sich Run-offs und Markt bislang nicht wesentlich voneinander, was den Anfangsinvestitionen der Plattformen geschuldet sein wird.

Wenig Vorsorge

Nur 0,32 Prozent des Bruttoüberschusses verwenden die Run-offs zur Stärkung des Eigenkapitals – marktweit beträgt die Verwendungsquote hier 6,27 Prozent. Die Gruppe der Öffentlichen Versicherer kommt gar auf einen Wert von 14,84 Prozent, gefolgt von den Versicherungsvereinen mit 10,6 Prozent. Bei den Aktiengesellschaften ist die Eigenkapitalstärkung mit 3,3 Prozent immer noch zehn Mal so hoch wie bei den Run-offs.

Im aktuellen Zahlenband werden 78 Lebensversicherungs-Unternehmen mit einem Gesamtprämienvolumen von 85,341 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien – und damit quasi der gesamte deutsche Lebensversicherungs-Markt im engeren Sinne – analysiert.

Die acht Run-off-Gesellschaften erzielten 2017 insgesamt 750,97 Millionen Euro Bruttoüberschuss vor Steuern. Das waren 8,4 Prozent des Marktgewinns von 8,948 Milliarden Euro. Bei den Run-offs stammen knapp 77 Prozent des Bruttoüberschusses aus ordentlichen Erträgen des Versicherungsgeschäftes und der Kapitalanlage, gut 19 Prozent aus sonstigen Erträgen, insbesondere Dienstleistungen, und fast vier Prozent aus außerordentlichem Ergebnis.

Einige weitere Unterschiede

Im Gesamtmarkt werden rund 102 Prozent aus ordentlichen Erträgen erzielt. Die Differenz zu 100 Prozent ergibt sich im Wesentlichen durch außerordentlichen Aufwand – beispielsweise für Umstrukturierungen.

Während fondsgebundene Policen bei den Run-offs 30,8 Prozent der Bruttoprämie ausmachen, sind dies im Gesamtmarkt nur 19,40 Prozent. Dies ist eine erstaunliche Abweichung vom Markt. Schließlich werden Run-offs oft mit den Lasten aus den Garantiezins-Verpflichtungen begründet. Fondsgebundene weisen jedoch keine beziehungsweise allenfalls geringe Garantieverzinsungen auf.

Und: Bei den Kunden kommen die Run-offs offensichtlich weniger gut an als oft dargestellt. So liegt die Stornoquote mit 4,09 Prozent gut 0,8 Prozentpunkte höher als im Gesamtmarkt.

Mangelnde Transparenz

Das Run-off-Segment bildet Kivi bisher noch nicht vollständig ab. „Wir werden uns vor allem die internen Run-offs noch genauer angucken müssen. Einige Gesellschaften sind zwar nur noch Bestandsversicherer, formulieren das in ihren Geschäftsberichten aber nicht so, dass man dies entsprechend analysieren könnte“, sagt Thiemermann. Auf diese Gesellschaften wurde im Zahlenwerk 2017 noch verzichtet.

Aber auch die Abwicklungsplattformen sind nicht immer transparent, wie Thiemermann dies an zeitlich verschobenen As-if-Berechnungen beim Übergang des Versicherungsbestand von der Basler auf die Frankfurter-Gruppe (VersicherungsJournal 9.1.2017) kritisiert.

Das Run-off-Aggregat hält er für geeignet, mögliche Veränderungen im Zeitablauf bei Kennzahlen aufzuzeigen, die sich bei Versicherern mit Neugeschäft anders darstellen. Aufgrund des jungen Alters der Run-offs spiegelten sich die Unterschiede aber noch nicht in allen Kennzahlen bereits wider.

Die Auswertungen stellt das Kivi seinen Kunden kostenlos über diesen Link zur Verfügung.