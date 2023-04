Aktienrente und Treffen mit Finanz-Influencern – Lindner in der Kritik

24.4.2023 – Die Mehrheit der deutschen Wähler lehnt die von der FDP vorgeschlagene Teilkapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung ab. Außerdem vertrauen die meisten dem Finanzminister in Fragen der Rentenpolitik wenig. Dies zeigt eine Umfrage von Kantar im Auftrag der IG Metall. Versicherungsvermittler bewerten zudem eine Gesprächsrunde des FDP-Chefs mit Finanz-Influencern kritisch.

Zwei Drittel (67 Prozent) der wahlberechtigten Deutschen lehnen die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ab, künftig einen Teil der Beiträge zur Rentenversicherung an den Aktienmärkten anzulegen (VersicherungsJournal Archiv). Nur gut ein Viertel (26 Prozent) stimmt dem Vorschlag zu. Dies zeigt eine Umfrage der Kantar GmbH im Auftrag der Industriegewerkschaft Metall.

Die wollte die Einstellung der Bevölkerung zur Rentenpolitik der FDP ermitteln. Befragt wurden 1.017 Wähler. Die Erhebung wurde Anfang April telefonisch durchgeführt und ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Rentenversicherte wollen Sicherheit statt Risiko

Die meisten Befragten möchten zudem nicht, dass mögliche Verluste in Form von geringeren Rentenzahlungen weitergegeben werden. Fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) stimmen der Aussage zu, dass das Verlustrisiko nicht von den Versicherten zu tragen ist. Lediglich knapp ein Drittel (31 Prozent) spricht sich dafür aus.

Bei der Frage, ob mit Blick auf die Altersvorsorge Sicherheit und Planbarkeit oder hohe Renditen bei größerem Risiko wichtiger sind, entschieden sich 90 Prozent für Ersteres. Nur sieben Prozent geben dem Wagnis den Vorzug.

Selbst unter den FDP-Wählern ist die Skepsis groß. 42 Prozent wollen kein größeres Risiko in der gesetzlichen Rentenversicherung. 61 Prozent geben außerdem an, dass sie ihrem eigenen Partei-Chef in Fragen der Rentenpolitik grundsätzlich wenig vertrauen. Unter allen Wahlberechtigten tun dies 74 Prozent.

Frage: Wie stark vertrauen Sie Bundesfinanzminister Christian Lindner, wenn es um Fragen der Rentenpolitik geht? (Bild: IG Metall)

Die rote Linie der IG Metall bei der Aktienrente

Hans-Jürgen Urban (Bild: Alexander Paul Englert)

Die IG Metall schlägt Alarm und warnt davor, die von Lindner Anfang des Jahres vorgeschlagenen Regelungen zum „Generationenkapital“ (13.1.2023) zu einer Vorstufe der Aktienrente werden zu lassen.

„Zusätzliche Mittel aus dem Staatshaushalt zur Stabilisierung der Rentenbeiträge in einem Fonds anzulegen, ist das eine. Rote Linien werden aber überschritten, wenn mit Rentenbeiträgen spekuliert wird und Rentenzahlungen am Anlageerfolg hängen“, wird Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand, in einer Pressemitteilung zitiert.

Um die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen, fordert der Gewerkschafter „Solidarreformen und keine Finanzmarktexperimente“.

Die Einführung einer solidarischen Erwerbstätigen-Versicherung, höhere Steuerzuschüsse und moderat steigende Beiträge seien dafür die zentralen Stellschrauben.

Lindners Flirt mit Finanz-Influencern in der Kritik

Christian Lindner (Archivbild: Brüss)

Unmut über Lindner zeigt sich derzeit auch auf Seiten der Versicherungsvermittler – allerdings nicht unmittelbar aufgrund der Aktienrente. Ein Treffen des FDP-Chefs mit Finanz-Influencern kürzlich im Bundesfinanzministerium stößt einigen Kreisen sauer auf.

Der Politiker hatte in den sozialen Medien über einen „besonderen Besuch“ berichtet. Man sei froh, dass es in Deutschland viele gebe, die ebenfalls meinten, dass Aktienkultur und Finanzen im öffentlichen Leben und der Politik nicht ausreichend präsent seien. Er habe einige von ihnen begrüßen und mit ihnen „über die gemeinsamen Herzensthemen“ sprechen können.

Finanz-Influencer leisten einen guten Beitrag, kommentiert ein User den Post. Vom realen Leben echter Kunden und einer jahrelangen Begleitung in allen Lebens-, Wirtschafts- und Börsenphasen seien sie aber weit weg.

Auch von der überbordenden Bürokratie hätten sie wenig Ahnung, da sie keine Beratung anbieten, sondern über Affiliate-Programme oder Youtube-Werbung ihr Geld verdienen würden. „Ich fürchte, das mit dem Anlernen des Wissens und der Eigenverantwortung geht in die Hose beim deutschen Sparer“, schreibt er.