Airline haftet für „luftfahrttypische Gefahr“

3.12.2021 – Ein Fluggast, der durch einen Gang geschobenen Servierwagen verletzt wird, hat in der Regel einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld durch die Fluggesellschaft. Das hat das Oberlandesgericht Celle mit Beschluss vom 9. März 2020 (11 W 1/20) entschieden und damit eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz revidiert.

Die Klägerin befand sich auf einem Langstreckenflug von München nach Bali, als sie durch die Unachtsamkeit einer Flugbegleiterin von einem Servierwagen am linken Knie getroffen wurde.

Mangelnde Erfolgsaussichten?

Wegen ihrer dabei erlittenen Verletzungen machte sie Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft geltend. Die hielt die Forderung jedoch für unbegründet. Die Frau wollte daher klagen. Dazu stellte sie einen Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe beim Landgericht Hannover.

Das lehnte den Antrag unter Hinweis auf eine mangelnde Erfolgsaussicht ab. Denn ein Schadenersatzanspruch gemäß Artikel 17 des Montrealer Übereinkommens würde nur dann bestehen, wenn sich eine „luftfahrttypische Gefahr“ verwirkliche. Diese Voraussetzung sah das Landgericht als nicht erfüllt an.

Zu Unrecht, meinte das von der Reisenden als Beschwerdeinstanz angerufene Celler Oberlandesgericht. Es hielt ihre Forderung auf Gewährung von Prozesskostenhilfe für gerechtfertigt.

Zum Schutz der Passagiere

Nach Ansicht des Celler Oberlandesgerichts bezweckt Artikel 17 des Übereinkommens den Schutz von Fluggästen vor den spezifischen Gefahren für sein Leben und seine körperliche Integrität, welche sich aus den technischen Einrichtungen und sonstigen sachlichen Gegebenheiten der Luftbeförderung ergäben.

Der Wortlaut, der Zweck und die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens würden auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nur Risiken und Gefahren gemeint seien, welche einzigartig seien und in keinem anderen Lebensbereich, sondern nur bei der Luftbeförderung auftreten würden.

Es reiche vielmehr aus, wenn sich ein Risiko aus der typischen Beschaffenheit oder dem Zustand eines Luftfahrzeugs oder einer beim Ein- oder Ausstieg verwendeten luftfahrttechnischen Einrichtungen verwirklicht.

Fluggesellschaft haftet auch für das Servieren

Davon könne im Fall der Klägerin ausgegangen werden. Denn eine der Besonderheiten beim Luftverkehr bestehe darin, „dass das Servieren der Mahlzeiten und Getränke mit Hilfe von Trolleys erfolgt, die durch einen Gang zwischen den Sitzreihen manövriert werden müssen, der so eng ist, dass gerade so eben der Trolley hindurch passt“ – so das Gericht.

Wegen des eng bemessenen Raums bis zu der davor befindlichen Sitzreihe sei es im Übrigen nicht unüblich, dass Passagiere, die einen Platz am Gang erhalten hätten, ein Bein oder zumindest ein Knie in den Gangbereich hinein strecken würden. Darauf müssten sich Flugbegleiterinnen und -begleiter einstellen.