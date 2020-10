AGCS: Pandemie wird Risiken langfristig ändern

7.10.2020

Der Industrieversicherer AGCS hat im Verlauf der Coronakrise einen Rückgang der Schäden in der Sach- und Haftpflichtversicherung verzeichnet. Gleichzeitig sind die Meldungen in Sachen Betriebsschließung deutlich gestiegen, vor allem in der Veranstaltungs- und Filmbranche. Meist seien jedoch nur physische Schäden versichert gewesen, heißt es in einer Studie des Anbieters.

„Die Covid-19-Pandemie ist sowohl für Unternehmen als auch für Versicherer eines der größten wirtschaftlichen Schadenereignisse der Geschichte“, schreibt die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) in ihrer Studie „Covid-19 – Changing Claims Patterns“.

Der Industrieversicherer hat selbst mehr als 450 Millionen Euro für erwartete Ansprüche reserviert, insbesondere für Absagen und Unterbrechungen in der Unterhaltungs- und Filmbranche. Weltweit werde die Versicherungsbranche bis zu 110 Milliarden US-Dollar für Schäden in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zahlen müssen, habe Lloyds of London ermittelt.

Sach- und Haftpflichtschäden sind zurückgegangen

Bei der AGCS wurde die Sachversicherung nach eigenen Angaben durch Covid-19 nicht signifikant getroffen. Allerdings bestehe immer noch die Möglichkeit, dass Schadenfälle auftreten, wenn Betriebe nach temporärem Stillstand wieder aktiv würden.

Auch Haftpflichtforderungen in Zusammenhang mit der Pandemie seien bisher nur vereinzelt registriert worden. Allerdings würden Ansprüche häufig erst zeitverzögert geltend gemacht, zumal einige Corona-Ausbrüche in Verbindung mit Kreuzfahrtschiffen und Lebensmittelbetrieben gestanden hätten.

„Traditionelle“ Fälle hätten sich deutlich reduziert. Dem hätten Tausende von Schadensmeldungen wegen Verlusten aufgrund von Betriebsunterbrechungen gegenüber gestanden. Vor allem mittlere Betriebe seien betroffen gewesen. Mit Ausnahme einiger wenigen Policen hätten die meisten Versicherungsscheine Betriebsschließungen aber nur bei physischen Schäden abgedeckt.

Quelle für D&O-Klagen

Kommt es vermehrt zu Insolvenzen, könnte dies eine Quelle für noch ausstehende D&O-Klagen sein. Die Vorwürfe könnten lauten, dass das Management eines geschädigten Betriebes nicht angemessen auf die Pandemie reagiert oder generell das Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet habe, führt die AGCS weiter aus.

Aus der Luftfahrtindustrie seien bislang nur wenige Schäden in direktem Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Vereinzelt würden Passagiere, deren Flug annulliert wurde, Ansprüche geltend machen.

Aufgrund des stark zurückgegangenen Verkehrsaufkommens sei die Zahl der Ausrutsch- und Sturzunfälle auf Flughäfen rückläufig. Neue Belastungen für die Luftfahrtversicherung könnten durch Flugzeugflotten, die zurzeit in großer Zahl am Boden geparkt sind, entstehen. Hier könnten aufgrund von Unwettergefahren neue Risikokumule auftreten.

Digitalisierungsschub und einhergehende Veränderungen

Die Zunahme mobilen Arbeitens ziehe möglicherweise nach sich, das der Bedarf an Arbeitsplätzen im Betrieb sinkt und damit auch der Immobilienbestand verringert wird. Dies verändere die Risiken in der Arbeitgeberhaftpflicht, wirke sich aber auch auf die Gefahren durch Cyberangriffe aus.

Bereits während der Pandemie hätten sich die Cyberrisiken erhöht. Die AGCS habe jedoch bisher nur einige wenige Schadenfälle in diesem Segment registriert.

Die Digitalisierung der Schadenbearbeitung wurde durch Corona verstärkt, berichtet der Industrieversicherer weiter. Ferninspektionen und -bewertungen würden jetzt zunehmend durch Satelliten-, Drohnen- oder Bilderfassungs-Technologien und Tools unterstützt.