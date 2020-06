Ärztin ruiniert durch Versicherungsbetrug ihre Karriere

11.6.2020 – Einem Arzt, der bei einem Versicherungsbetrug erwischt wird, darf unter bestimmten Voraussetzungen die Approbation entzogen werden. Das geht aus einem Beschluss des Bundesverwaltungs-Gerichts vom 31. Juli 2019 hervor (3 B 7.18).

Der Entscheidung lag die Klage einer freiberuflichen Ärztin zugrunde, die im Jahr 1982 zur Absicherung eines Verdienstausfalls aufgrund vollständiger Arbeitsunfähigkeit eine Krankentagegeld-Versicherung abgeschlossen hatte.

Ärztin erschlich 65.000 Euro Krankentagegeld

In den Zeiträumen vom 14. August 2007 bis 31. Dezember 2008 und vom 24. Mai 2011 bis zum 3. Oktober 2011 erklärte sie in 22 Fällen gegenüber ihrem Versicherer, arbeitsunfähig zu sein. Sie bestätigte, während dieser Zeit nicht gearbeitet und sich an ihrem Wohnort aufgehalten zu haben.

Der Versicherer zahlte ihr daher insgesamt Krankentagegeld in Höhe von mehr als 65.000 Euro aus. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Denn die Ärztin war alles andere als krank. Sie arbeitete während der von ihr behaupteten Zeit der Arbeitsunfähigkeit nicht nur in ihrer Praxis, sondern an 30 Tagen auch als Schiffsärztin.

Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten

Die Sache flog allerdings auf. Die Medizinerin wurde daher in einem gegen sie eingeleiteten Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Deren Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der Strafrichter hielt es für erwiesen, dass sich die Beschuldigte durch ihr Verhalten eine nicht nur vorübergehende wiederholte Einnahmequelle von erheblichem Gewicht verschaffen wollte.

Approbation entzogen – unangemessene Maßnahme?

Die Regierung von Oberbayern hielt das Verhalten der Ärztin aus berufsrechtlicher Sicht für unwürdig. Ihr wurde daher ihre Approbation entzogen. Diese Maßnahme hielt die Frau für unangemessen. Sie reichte daher Klage beim Verwaltungsgericht ein.

Das kam zu dem Schluss, dass ihr die Zulassung zur Ärzteschaft nur dann hätte entzogen werden dürfen, wenn von ihr eine Gefahr für ein wichtiges Gemeinschaftsgut ausgehe. Das sei jedoch nicht der Fall, zumal die verübten Betrugstaten keinen Bezug zum Arztberuf aufgewiesen und schon längere Zeit zurückgelegen hätten.

Das Ansehen der Ärzteschaft sei folglich nur in relativ geringem Umfang beeinträchtigt worden. Der Klägerin sei die Approbation daher zu Unrecht entzogen worden.

Verhalten führt zur Unwürdigkeit der weiteren Berufsausübung

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder der in Berufung mit dem Fall befasste Bayerische Verwaltungsgerichtshof, noch das von der Betroffenen in Revision angerufene Bundesverwaltungs-Gericht anschließen. Beide Gerichte hielten die Klage der Ärztin für unbegründet.

Nach Ansicht der Richter hat sich die Frau eines Verhaltens schuldig gemacht, aus dem sich ihre Unwürdigkeit zur weiteren Ausübung des ärztlichen Berufs ergebe.

Die Allgemeinheit würde von einem Arzt erwarten, dass er anderen nicht durch erhebliche Straftaten wesentliche Schäden zufügt. Denn das laufe dem Bild vom helfenden und heilenden Arzt zuwider. Das gelte auch dann, wenn eine Straftat in keinem Zusammenhang mit der Verletzung der ärztlichen Berufspflichten stehe.

Die Entziehung der Approbation sei folglich trotz eines Eingriffs in das Grundrecht der Berufsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 GG gerechtfertigt.

Gewinnstreben um jeden Preis kostet das notwendige Vertrauen

Das betrügerische Verhalten der Medizinerin ihrem Krankentagegeld-Versicherer gegenüber hätte ein Gewinnstreben um jeden Preis offenbart. Ein Arzt, der sich so verhalte, verliere das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in seine vorrangig am Wohl der Patienten orientierten Berufsausübung.

In seiner Begründung des Beschlusses schreibt das Bundesverwaltungs-Gericht:

„Der Widerruf der Approbation wegen Unwürdigkeit bezweckt, das Ansehen der Ärzteschaft in den Augen der Öffentlichkeit zu schützen, um das für jede Heilbehandlung unabdingbare Vertrauen der Patienten in die Integrität der Personen aufrecht zu erhalten, denen mit der Approbation die staatliche Erlaubnis zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde verliehen ist und in deren Behandlung sich die Patienten begeben.“