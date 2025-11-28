Advent, Advent, die Wohnung brennt

28.11.2025

In der Advents- und Weihnachtszeit registrieren die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer deutlich mehr Feuerschäden als in „normalen“ Monaten. 2024 verzeichnete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in dieser Jahreszeit in etwa 6.000 zusätzliche Feuerschäden. Allerdings lag die Zahl 2006 noch fast viermal so hoch. Als Hauptursachen nennt der GDV brennende Adventskränze und Weihnachtsbäume sowie fehlgeleitete Silvesterraketen.

Die Versicherungsleistungen für die zusätzlichen Brände bezifferte der GDV für 2024 auf 31 (2023: 27; 2022: 23) Millionen Euro. Der durchschnittliche Schaden erreichte mit rund 4.900 einen neuen Rekordwert. Zum Vergleich: 2008 waren die durchschnittlichen Kosten nur in etwa halb so hoch.

Nach zwei rückläufigen Jahren (VersicherungsJournal 24.11.2022) ging es rapide nach oben (plus 1.000 Euro) (29.11.2024). Die höheren Schäden sind laut GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen vor allem auf den wachsenden Anteil kontenintensiver Wohnungsbrände zurückzuführen.