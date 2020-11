Advent, Advent, die Wohnung brennt

25.11.2020

In der Advents- und Weihnachtszeit registrieren die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer deutlich mehr Feuerschäden als in „normalen“ Monaten. 2019 verzeichnete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit circa 29.000 Schäden in etwa 9.000 zusätzliche Feuerschäden. Allerdings lag die Zahl 2006 noch mehr als doppelt so hoch.

Als Hauptursache nennt der GDV brennende Adventskränze und Weihnachtsbäume sowie fehlgeleitete Silvesterraketen

Die Versicherungsleistungen für die zusätzlichen Brände bezifferte der GDV für 2019 auf 32 (2018: 31) Millionen Euro. Der durchschnittliche Schaden lag mit mehr als 3.500 Euro weit über den Werten der beiden Vorjahre (VersicherungsJournal 4.12.2019, 5.12.2018). 2006 waren die durchschnittlichen Kosten nur etwa halb so hoch.

Um ohne Wohnungsbrände durch die Weihnachtszeit zu kommen, empfiehlt der Versichererverband das Installieren von Rauchmeldern. Mittlerweile besteht in fast jedem Bundesland eine Rauchmelderpflicht für Wohngebäude für Neu-, Um- und Bestandsbauten. Weitere Tipps der Versicherungswirtschaft zur Brandverhütung in der Adventszeit: