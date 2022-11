Achtung, Zündung! Wie Versicherer Geldautomaten schützen wollen

9.11.2022 – Mit einer Initiative des Bundesinnenministeriums in Kooperation mit Polizei, Kreditwirtschaft und Versicherern soll kriminellen Banden das Automatensprengen möglichst schwer gemacht werden. Mit vereinten Kräften wird so gegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Gefährdung durch Sprengstoff vorgegangen.

Es ist eine gefährliche Plage – Geldautomaten-Sprengungen. Allein im Jahr 2021 wurden laut „Bundeslagebild“ (PDF 1,0 MB) des Bundeskriminalamtes (BKA) 392 Sprengungen vom Bankautomaten ausgeführt, davon blieben 52 Prozent erfolglos. Dennoch erbeuteten die Täter, meist Banden, 19,5 Millionen Euro. Vermehrt, so stellten die Beamten fest, werde dabei „fester Explosionsstoff“ genutzt, der ein höheres Gefahrenpotenzial trägt.

Automatensprengungen sollen erschwert und somit unattraktiv werden

Eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur Bekämpfung der Sprengungen findet ihre Verbündeten neben Polizei und Kreditwirtschaft auch in der Versicherungsbranche. Gemeinsam sollen Angriffe auf Automaten für die Kriminellen, die meist aus den Niederlanden kommen, unattraktiv gemacht werden.

Das Bundesinnenministerium sowie Vertreter von Polizei, Kreditinstituten und aus der Versicherungswirtschaft unterzeichneten dafür am Dienstag eine entsprechende Erklärung des „Runden Tisches Geldautomatensprengung“.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Anja Käfer-Rohrbach, sagte dazu: Mit unseren Schadenverhütungs-Konzepten werden wir die deutsche Kreditwirtschaft dabei unterstützen, einen Mindestschutz von Geldautomaten gegen Sprengungen umzusetzen, um Sachschäden aber vor allem auch Personenschäden zu reduzieren.“

Versicherer bieten Banken die finanzielle Rückendeckung im Schadenfall

„Bankautomaten sind im Rahmen der ganz normalen Gewerbeversicherung / Gewerbeinhalts-Versicherung gegen Sachbeschädigung und Diebstahl versichert“, erklärte ein GDV-Sprecher auf Nachfrage. Bei einer Sprengung könne auch die Wohngebäudeversicherung mitbetroffen sein. Dies sei bei einer Mischnutzung des Gebäudes der Fall, bei der unten die Bank und oben Wohnungen liegen.

Das Geld nehme den geringsten Schadenswert ein. Die Schäden an Gebäude oder Statik seien der Punkt, der leicht hunderttausende von Euro kosten könne, so der Sprecher weiter.

Kriminelle schwenken nach Deutschland um

Für dieses Jahr wird eine Zunahme an Fällen erwartet, nachdem in den Niederlanden umfangreiche Präventionsmaßnahmen ergriffen wurden. Solche Maßnahmen hat der GDV in einem Leitfaden unter dem Banner seiner Tochterfirma VdS Schadenverhütung GmbH veröffentlicht.

Videoüberwachung, Nachtverschluss und Einfärbesysteme zum Entwerten der Geldscheine sind nur einige Ideen. Gefärbte Scheine können die Institute bei der Bundesbank umtauschen.

Übrigens: Im vergangenen Jahr fanden die meisten Sprengungen in Nordrhein-Westfalen statt. Insgesamt 152 Mal rumste es hier. Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg bilden mit nur einer Sprengung die Rücklichter der Statistik 2021.