Abschlusskostenquote: So schlugen sich die Marktgrößen

29.11.2021 – Die Debeka und die Allianz erzielten unter den Branchenschwergewichten laut dem Map-Report 922 die niedrigsten Abschlusskostensätze (in Relation zur Beitragssumme des Neugeschäfts). Die trotz deutlicher Senkung immer noch höchste Quote hatte der HDI zu verzeichnen. Deutlich zugenommen hat der Wert bei Zurich Deutscher Herold.

Die Abschlusskostensätze der deutschen Lebensversicherer lagen im vergangenen Jahr zwischen 0,5 Prozent (Mylife Lebensversicherung AG) und 16,4 Prozent (Skandia Lebensversicherung AG). Branchenweit betrug die Quote (Abschlussaufwendungen brutto in Prozent der Beitragssumme des Neugeschäfts) 4,40 Prozent (plus 0,5 Prozent).

Dies ist dem kürzlich erschienenen Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2020“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 29.11.2021).

Nur wenige Akteure besser als der Markt

Auch bei den 13 Marktgrößen (mit einem Bestand von mindestens 1,9 Millionen Hauptversicherungen) zeigen sich deutliche, wenn auch nicht ganz so große Unterschiede. Auf die vorderen Plätze schafften es nur der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. (Rang acht mit 3,2 Prozent) sowie die Allianz Lebensversicherungs-AG (Position elf mit 3,4 Prozent).

Knapp unter dem Branchendurchschnitt blieb die R+V Lebensversicherung AG (Platz 26). Etwas (um bis zu 0,5 Prozentpunkte) über diesem lagen die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (Rang 31), die Axa Lebensversicherung AG (Position 32), die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (auf 36), die Württembergische Lebensversicherung AG (an 42. Stelle) und die Ergo Lebensversicherung AG (Position 46).

Diese Branchenschwergewichte agierten klar schlechter als der Markt

Werte von knapp unter beziehungsweise über sechs Prozent haben die Analysten für die Proxalto Lebensversicherung AG (Rang 56), die Targo Lebensversicherung AG (auf 57) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (Platz 61) ausgerechnet.

Auf die höchsten Quoten unter den Marktgrößen kommen die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (an 70. Stelle) und die HDI Lebensversicherung AG (Rang 72).

HDI mit Verbesserung, Zurich Deutscher Herold mit Verschlechterung

Bei den meisten der vorgenannten Akteure waren keine größeren Veränderungen bei den Abschlusskostensätzen zu beobachten. Jedoch drückte der HDI die Quote um 0,6 Prozentpunkte beziehungsweise etwa ein Dreizehntel auf 8,2 Prozent.

Andererseits erhöhte sich die Quote bei der Zurich Deutscher Herold um rund 1,7 Prozentpunkte beziehungsweise über ein Viertel auf 7,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 4,4 MB) „auf einen Vertriebswettbewerb zur Vermeidung negativer Auswirkungen durch Covid-19 einerseits und zum strategischen Aufbau des Leistungspotentials eines Vertriebswegs andererseits zurück“.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Der Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2020“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 202 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2020) von bis zu 80 Anbietern. Hierzu gehört unter anderem auch die Stornoquote (23.11.2021).

Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung. Das Heft ist als E-Paper ab 353,85 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.