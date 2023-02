Absatz von Investmentfonds bricht ein

10.2.2023 – Das gesamte von der Investmentfondsbranche verwaltete Vermögen reduzierte sich 2022 von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro. Auf die zweitgrößte Fondsgruppe der frei zugänglichen Publikumsfonds entfielen rund 1,3 Billionen Euro. Hier flossen im Gesamtjahr netto 4,2 Milliarden Euro ab. Mischfonds waren mit Zuflüssen von fast 13 Milliarden Euro am beliebtesten. 17,4 Milliarden Euro zogen Anleger aus Rentenfonds ab. Nachhaltige Fonds steigerten ihren Bestand um 20 Prozent.

„Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war eine Zäsur“, kommentierte Dirk Degenhardt, Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) in einer Pressemeldung die Entwicklungen der Branche im Jahr 2022. Im Vergleich zu anderen Fondsmärkten in Europa bezeichnete er das Neugeschäft in Deutschland als „gut“.

Privatanleger ziehen über vier Milliarden Euro ab

Das gesamte von der Branche verwaltete Vermögen reduzierte sich von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro. Größte Fondsgruppe sind weiterhin die für institutionelle Anleger verwalteten offenen Spezialfonds mit 1,94 Billionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 2,19 Billionen Euro (VersicherungsJournal 11.2.2022).

Bei Spezialfonds sind Altersvorsorge-Einrichtungen die volumengrößte Anlegergruppe, gefolgt von Versicherungs-Gesellschaften.

Auf die zweitgrößte Fondsgruppe der frei zugänglichen Publikumsfonds entfielen 1,28 (Vorjahr: 1,47) Billionen Euro. Nur Sachwertefonds, also insbesondere Immobilienfonds, konnten ihr Fondsvermögen nennenswert durch Zuflüsse und Wertsteigerungen erhöhen von 125 auf 131 Milliarden Euro.

Aus offenen Publikumsfonds flossen im Gesamtjahr netto 4,23 (Vorjahr: Zufluss 118) Milliarden Euro ab. Das ist dennoch weniger als in den Krisenjahren 2008 (27 Milliarden Euro) und 2011 (15 Milliarden Euro). Laut BVI stabilisierten Fondssparpläne das Absatzergebnis. Deren Zahl ist in den letzten Jahren stark gestiegen.

Mischfonds führen die Absatz-Hitliste an

Mischfonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, waren bei Privatanlegern mit Abstand am beliebtesten. Ihnen flossen netto 12,5 (Vorjahr: 41,8) Milliarden Euro zu. Durch Wertverluste reduzierte sich deren Fondsvermögen dennoch von 403 auf 359 Milliarden Euro. In Sachwertefonds wurden 4,5 und in Aktienfonds 0,5 Milliarden Euro netto neu angelegt.

Der Bestand an Rentenfonds ging sowohl durch Kursverluste infolge des Zinsanstiegs als auch durch Anlegerdesinteresse von 231 auf 188 Milliarden Euro zurück. 17,4 Milliarden Euro zogen Anleger ab – allen voran Rentenfonds mit Schwerpunkt Euro oder europäische Währungen – nach einem Zufluss von über zehn Milliarden im Jahr 2021.

„Nach vorne betrachtet ergeben sich durch die vollzogene Zinswende auch wieder bei Rentenfonds attraktive Perspektiven. Auf Basis der erwarteten Inflationsraten bieten aktuell aber nur Aktien- und Immobilienfonds oder auch ausgewogene und offensive Mischfonds die Chance auf eine positive Realrendite“, meinte dazu BVI-Präsident Degenhardt.

Nachhaltigkeit ist gefragt

Publikumsfonds mit Nachhaltigkeits-Merkmalen haben sich teilweise vom schwierigen Marktumfeld abkoppeln können. Produkte, die die Fondsgesellschaften gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert haben, erhielten netto 5,4 Milliarden Euro neue Gelder. Sie verwalten ein Vermögen von 604 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 20 Prozent.

Thomas Richter, BVI-Hauptgeschäftsführer, stellte klar, dass der BVI das Ziel der EU-Behörden, gegen Grünfärberei vorzugehen, unterstützt. Angesichts der vielen offenen Fragen zur Auslegung der EU-Regulierung sei der aktuelle Fokus der Behörden auf eine breit angelegte Marktuntersuchung zu Verdachtsfällen jedoch zu früh.

„Bevor man von Verdachtsfällen spricht, müssen erst die Kriterien für nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung geklärt werden“, meinte Richter. Zudem sollten die EU-Gesetzgeber die Anbieter von ESG-Ratings verpflichten, deren Methoden und Datenbeschaffungs-Prozesse offenzulegen.

BVI setzt sich für Wahlfreiheit zwischen Provisions- und Honorarberatung ein

EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hat die provisionsbasierte Anlageberatung erneut auf den Prüfstand gehoben. Anfang Mai 2023 will sie ihre Vorschläge vorlegen und schließt ein Verbot von Provisionen für den Vertrieb von Wertpapieren nicht aus. Hierzu Richter: „Ein Provisionsverbot ausschließlich für Wertpapiere ist inakzeptabel. Es verzerrt den Wettbewerb zwischen Wertpapieren und Versicherungen und schadet den Verbrauchern.“

Der BVI setzt sich für den Erhalt der Wahlfreiheit zwischen Provisions- und Honorarberatung ein. Vor allem für Kleinanleger habe die Provisionsberatung klare Vorteile: Wer viel anlegt, zahlt viel, und wer wenig anlegt, zahlt wenig. Zudem bleibt die Beratung kostenfrei, wenn der Sparer nichts kauft.