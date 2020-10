Abgasskandal: VW haftet auch für einen verbauten Audi-Motor

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

12.10.2020 –

In welchen Bereichen Roland-Firmenkunden 2019 am häufigsten ihre Rechtsschutz-Versicherung in Anspruch genommen haben, hat die Gesellschaft auf Basis von etwa 86.000 Leistungsfällen herausgefiltert. Für 2020 zeichnet sich eine Verschiebung in der Rangfolge ab. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...