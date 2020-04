Abgasskandal: Entschädigung auch für Leasingnehmer

3.4.2020 – Ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung steht nicht nur den Käufern, sondern auch den Leasingnehmern eines vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs zu. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 10. Dezember 2019 entschieden (13 U 86/18).

Der Kläger hatte bei einem Leasingunternehmen einen Neuwagen geleast. Ihm wurde die Option eingeräumt, das Fahrzeug bei Vertragsende zu einem festen Preis zu kaufen.

Klage auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung

Als er erfuhr, dass das Auto zu jenen gehörte, die vom sogenannten Abgasskandal betroffen waren, verklagte er den Fahrzeughersteller wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung auf die Zahlung von Schadenersatz.

Dieser setze sich aus den von ihm bislang geleisteten Leasingraten, der Anzahlung, den gegenüber dem Leasingunternehmen anfallenden Gebühren für die Nichtausübung der Kaufoption sowie den Kosten für Logistik- und Servicedienstleistungen zusammen.

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Münster hielt die Klage für unbegründet. Es würde nämlich an Anhaltspunkten dafür fehlen, dass der beklagte Fahrzeughersteller die Schädigung des Mannes in seiner Eigenschaft als Leasingnehmer für möglich gehalten und in Kauf genommen habe.

Doch dem wollte sich das in Berufung mit dem Fall befasste Hammer Oberlandesgericht nicht anschließen. Es gab dem Rechtsmittel statt.

Leasingvertrag hat wegen „Schummelsoftware“ nicht den Erwartungen entsprochen

Nach Überzeugung der Richter hat das Unternehmen das Fahrzeug vorsätzlich mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in den Verkehr gebracht.

Er habe dabei in Kauf genommen, dass der des Leasingnehmers einen Vertrag abgeschlossen habe, den er in Kenntnis der „Schummelsoftware“ und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Typgenehmigung des Pkws so nicht vereinbart hätte. Der von dem Mann abgeschlossene Leasingvertrag habe folglich nicht seinen berechtigten Erwartungen entsprochen.

Denn das Fahrzeug sei für seine Zwecke nicht voll brauchbar gewesen. Wegen der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung hätten nämlich die Entziehung der EG-Typengenehmigung beziehungsweise die Anordnung von Nebenbestimmungen sowie bei deren Nichterfüllung die Stilllegung des Wagens gedroht, so das Berufungsgericht.

Sittenwidriges Verhalten des Fahrzeugherstellers

Das Verhalten des Herstellers bezeichneten die Richter als sittenwidrig. Denn als Beweggrund für das Inverkehrbringen des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Motors komme allein eine angestrebte Kostensenkung und Gewinnmaximierung durch hohe Absatzzahlen in Betracht.

Das Unternehmen habe in Kauf genommen, nicht nur seine Kunden, sondern auch die Zulassungsbehörden zu täuschen und sich auf diese Weise die Betriebszulassung für die Wagen zu erschleichen.

Der Leasingnehmer habe daher zu Recht verlangt, ihn im Wege des Schadensersatzes so zu stellen, wie er stehen würde, wenn er den unerwünschten Mietvertrag nicht abgeschlossen hätte. Wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung im Sinne von § 826 BGB könne er daher die Rückzahlung seiner Anzahlung, der geleisteten Leasingraten und der Gebühr für die Nichtausübung der Kaufoption verlangen.

Dabei müsse er sich jedoch den Gebrauchsvorteil für die bisherige Nutzung des Fahrzeugs anrechnen lassen. Die Richter sprachen ihm daher letztlich eine Schadenersatzzahlung in Höhe von knapp 17.500 Euro zu.