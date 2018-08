Aba: Generationengerechtigkeit nur ohne Zukunftslasten

2.8.2018 – Anfang Juli hatte die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission eine Verbändeanhörung durchgeführt und einen Fragenkatalog verschickt. Eine Forderung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung hierzu ist, dass Belastungen nicht in die Zukunft verschoben werden. Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz habe mit der Eröffnung der Möglichkeit, Zielrenten einzuführen, einen wichtigen Schritt hin zu mehr Generationen-Gerechtigkeit getan.

Die von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) einberufene Kommission Verlässlicher Generationenvertrag (VersicherungsJournal 4.5.2018) hatte Anfang Juli eine umfangreiche Verbändeanhörung durchgeführt (VersicherungsJournal 9.7.2018). Dazu hatte sie einen Fragenkatalog verschickt. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen sollen nach und nach veröffentlicht werden.

Auf die Frage nach der Generationen-Gerechtigkeit erklärte die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V (Aba), hierzu müsse ein Alterssicherungssystem sicherstellen, dass Belastungen nicht in die Zukunft verschoben werden. Prüfstein sei auch hier das angemessene Verhältnis von Gesamtaufwand zur eigenen Absicherung der Beitragszahler.

60 Prozent Umlage, 40 Prozent Kapitaldeckung

Aba-Geschäftsführer Klaus Stiefermann schreibt in Beantwortung der fünf gestellten Fragen: „Das Ziel der Lebensstandardsicherung dürfte ohne eine Nutzung aller drei Säulen und einen gegenüber heute steigenden Beitrag der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung und der privaten Vorsorge im Regelfall nicht erreichbar sein.“

Da die gesetzliche Rentenversicherung auch in Zukunft die bedeutendste Säule der Altersvorsorge bleiben werde, scheine eine Gewichtung von 60 Prozent Umlage und 40 Prozent Kapitaldeckung zielführend zu sein, heißt es in dem für die Rentenkommission verfassten Papier.

Altersversorgung braucht dualen Kern

Naturgemäß sieht die Aba in der Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) den effizientesten Weg, um kapitalgedeckte Altersvorsorge zu betreiben. Die bAV sei besonders geeignet, weil „sie viele Arbeitnehmer erreicht, höchste Effizienz bietet und sich gleichzeitig durch hohe Verlässlichkeit auszeichnet“.

Nur durch den betrieblichen Bezug lasse sich die Altersversorgung kollektiv organisieren. „Ein Altersversorgungssystem mit einem dualen Kern – Staat und Betrieb – bietet für Arbeitnehmer die optimale Kombination für ein zukunftsfähiges System der Alterssicherung.“

BRSG: Tarifverträge fallen nicht vom Himmel

Mit dem seit Jahresbeginn in Kraft gesetzten Betriebsrenten-Stärkungsgesetz seien viele richtige und wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden. Man müsse allerdings mit dem Sozialpartnermodell auch Geduld aufbringen. „Tarifverträge, vor allem wenn sie so komplexe Bereiche wie Betriebsrentensysteme betreffen, fallen nicht vom Himmel, zumal die Sozialpartner neue Verantwortungen übernehmen müssen“, heißt es in der Aba-Stellungnahme weiter.

Ansonsten verweist die Aba auf ihre bekannte Wunschliste: Die Doppelverbeitrag von Betriebsrenten müsse beendet werden. Eine Rückkehr zur hälftigen Verbeitragung in der gesetzlichen Krankenversicherung würde allerdings zu Beitragsausfällen von etwa 2,6 Milliarden Euro im Jahr führen (VersicherungsJournal 26.4.2018).

Ein Dorn im Auge der Aba ist auch der heute als völlig überhöht empfundene steuerliche Abzinsungssatz von sechs Prozent. Hier sei zügige Abhilfe vonnöten. Auch sei das steuerlich vorgegebene Bewertungsverfahren in Bezug auf moderne effiziente und flexible Zusageformen nicht sachgerecht.