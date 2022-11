Ab in die Stammwerkstatt: Versicherer muss zahlen

16.11.2022 – Lässt ein Unfallopfer sein beschädigtes Fahrzeug zur Reparatur in seine knapp 50 Kilometer vom Unfallort entfernte Stammwerkstatt transportieren, so hat der Versicherer des Unfallverursachers die dadurch entstandenen Kosten zu übernehmen. Das gilt auch, wenn eine andere Werkstatt näher liegt. Das hat das Amtsgericht Buxtehude mit Urteil vom 15. Juli 2022 entschieden (31 C 64/22).

Der Wagen der Klägerin war im September 2021 bei einem Auffahrunfall knapp 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt erheblich beschädigt worden. Von dort ließ sie das nicht mehr fahrfähige Auto von ihrer Stammwerkstatt zur Reparatur abholen.

Der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers erklärte sich zwar bereit, den Schaden zu regulieren, kürzte jedoch die angefallenen 600 Euro Abschleppkosten.

Zu hohe Kosten?

Einerseits hielt er die Werkstattrechnung für überhöht. Zudem hätte die Geschädigte ihr Auto in einem näher gelegenen Betrieb reparieren lassen können.

Dieser Argumentation schloss sich das Amtsgericht Buxtehude nicht an. Es gab der Klage auf vollständigen Ersatz der Abschleppkosten statt.

WERBUNG

Kein Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht

Nach Ansicht des Gerichts durfte die Frau ihr Fahrzeug in ihre am Wohnort befindliche Stammwerkstatt bringen lassen, ohne deswegen gegen ihre Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB zu verstoßen.

Die dadurch entstandenen Kosten hielt das Gericht angesichts der Fahrtstrecke und des mit dem Transport verbundenen Aufwands zudem nicht für überhöht. Warum der Versicherer des Unfallverursachers gegenteiliger Auffassung sei, habe er nicht näher erläutert.

„Daher ist allein maßgeblich, ob aus Sicht der Klägerin als der Geschädigten Anlass bestand, an der Richtigkeit der Rechnung beziehungsweise der angemessenen Rechnungshöhe ernsthafte und konkrete Zweifel zu hegen“, so das Gericht. Das sei jedoch nicht ersichtlich.