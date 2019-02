9/10-Sperre in der KVdR – BMG sieht Vermittler in der Pflicht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Gesundheitsministerium hat jetzt einmal aufgelistet, was innerhalb kurzer Zeit von der Großen Koalition an gesundheitspolitischen Maßnahmen umgesetzt worden ist. Darunter fallen Neuerungen bei der Finanzierung und beim Pflegebeitragssatz. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Angehende Rentner sollten sich nach Ansicht der Bunderegierung rechtzeitig informieren, ob sie als GKV-Versicherte die sogenannten Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) auch erfüllen. mehr ...

Der PKV-Verband wehrt sich vehement gegen Vorwürfe einer Massenflucht von Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) – und liefert Daten, wie sich die Gruppe der Wechsler in die GKV zusammensetzt. mehr ...

Der GDV hat seine nationalen und europäischen Positionen formuliert. So mancher Wunsch dürfte sich aber selbst bei dem noch für die Assekuranz günstigen deutschen politischen Umfeld nicht umsetzen lassen. mehr ...

23.11.2018 –

In der Gesundheitspolitik hat die Koalition von CDU/CSU und SPD in kurzer Zeit eine Menge geliefert. Die SPD kann es aber auch in der Haushaltsdebatte nicht lassen, von einem doppelten Zwei-Klassen-System und dem Ziel der Bürgerversicherung zu sprechen. (Bild: Brüss) mehr ...