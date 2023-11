85-Jährige von Laster überrollt – Kampf um 80.000 Euro Schmerzensgeld vor Gericht

2.11.2023 – Der Fahrer eines Kraftfahrzeugs hat gegenüber Fußgängern, die bei grün einen Fußgängerüberweg nehmen, grundsätzlich keinen Vorrang. Das gilt auch dann, wenn er bei stockendem Verkehr anfährt, um die Querung zu räumen. So entschied das Landgericht Lübeck in einem Urteil vom 29. September 2023 (3 O 336/22).

Eine 85-jährige Frau wollte im Bereich eines gesicherten Fußgängerüberwegs eine Straße überqueren. Auf der herrschte stockender Verkehr. Als die Ampel für Fußgänger auf grün umsprang, ging sie los.

Im gleichen Augenblick löste sich der Fahrzeugstau auf. Daher fuhr der bis dahin im Bereich des Überwegs wartende Fahrer eines Lkw-Gespanns an, um den vor ihm befindlichen Fahrzeugen zu folgen. Dabei überrollte er die Seniorin.

Verletzung befördert 85-Jährige ins Pflegeheim

Sie wurde so schwer verletzt, dass ihr der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Es bestand zeitweise Lebensgefahr. Vor dem Unfall wohnte sie allein in einer Dreizimmerwohnung. Danach musste sie sich jedoch in einem Pflegeheim versorgen lassen. Dort stand ihr außerdem nur noch ein Zimmer zur Verfügung.

Die Klägerin hielt allein den Fahrer des Lkw für den Unfall verantwortlich. Sie verklagte ihn beziehungsweise den Kfz-Haftpflichtversicherer des Gespanns auf Schadenersatz sowie 80.000 Euro Schmerzensgeld.

Vor Gericht verteidigte sich der Lkw-Fahrer damit, dass er die Rentnerin nicht habe sehen können. Denn mit dem Fahrerhaus habe er sich bereits hinter dem Fußgängerübergang befunden, als sich der Stau auflöste.

Die Seniorin habe den Unfall ganz überwiegen selbst verschuldet. Denn wegen des sich auflösenden Fahrzeugstaus sei sie dazu verpflichtet gewesen, ihm als „Nachzügler“ das Räumen des Bereichs zu ermöglichen.

Gericht steht auf Seiten der Frau

Das akzeptierte das Lübecker Landgericht nicht. Es gab der Klage der Verletzten weitgehend statt.

Wenn der Verkehr stocke, dürften Fahrzeuge gemäß § 26 Absatz 2 StVO nicht auf einen Fußgängerüberweg fahren, wenn nicht auszuschließen sei, dass sie auf diesem warten müssten. Es sei daher unerheblich, ob der Lkw-Fahrer noch bei grün in den Bereich eingefahren sei. Denn vor einem Anfahren hätte er sich vergewissern müssen, dass er niemanden gefährdet.

„Notfalls hätte er aussteigen oder sich von anderen zur Weiterfahrt einweisen lassen müssen. Und zwar auch, wenn er mit der Zugmaschine die Fußgängerfurt bereits durchfahren hatte“, so das Gericht.

Mit dem Überqueren der Straße durch andere, erst recht im Bereich einer Fußgängerampel, müsse ein Autofahrer nämlich stets rechnen, wenn sein Fahrzeug wegen stockenden Verkehrs zum Halten gekommen sei.

Opfer erhält 70.000 Euro Schmerzensgeld

Im Übrigen habe der Fahrer des Gespanns als sogenannter „Kreuzungsräumer“ keinesfalls Vorfahrt gegenüber den bei grün überquerenden Passanten gehabt. Wegen der Möglichkeit des sich jederzeit auflösen könnenden Staus habe die Frau zwar mit dem Anfahren der Wagen rechnen müssen.

Angesichts seiner eingeschränkten beziehungsweise fehlenden Sicht sei die erhöhte Betriebsgefahr des Gespanns zu berücksichtigen, weshalb der Verschuldungsanteil der Frau zurücktrete.

Bei der Bemessung des zugesprochenen Schmerzensgeldes in Höhe von 70.000 Euro müsse berücksichtigt werden, dass sie seit dem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen sei und in einem Pflegeheim leben müsse. Dadurch sei ihre Lebensqualität in erheblichem Maße eingeschränkt worden.

Aufgrund ihres Alters müsse die Betroffene zwar nicht so lange mit den Dauerfolgen leben, wie beispielsweise ein 20-Jähriger, allerdings sei von deutlich größeren Anpassungs-Schwierigkeiten auszugehen.