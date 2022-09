50plus: Große Sorgen um das eigene Wohlergehen

29.9.2022

Die neue Studie „50plus“ der Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) thematisiert Herausforderungen im Alter mit Blick auf die Themen „Gemeinschaft“, „Gesundheit“ und „Geld“. Zum Start wurden Anfang September 2.004 Personen ab 18 Jahren online von der Insa-Consulere GmbH befragt. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

In der Vorab-Untersuchung gaben rund 61 Prozent der Studienteilnehmer an, Angst zu haben, im Alter schwer zu erkranken oder an einem Kräfteverfall zu leiden. Männer (52 Prozent) sind in dieser Frage deutlich entspannter als Frauen (68 Prozent).

Die Sorge um das eigene Wohlergehen springt in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen auf 69 Prozent. Bei den jüngeren Altersgruppen schwankt der Anteil zwischen 50 und 56 Prozent.

Zudem gehen 38 Prozent aller Befragten davon aus, dass sie im Rentenalter wohl weiter erwerbstätig bleiben, weil die Bezüge für den Lebensunterhalt nicht reichen. Auch hier sind Männer (34 Prozent) sorgloser als Frauen (42 Prozent), was nach Meinung der Autoren auf die geringeren Zuwendungen zurückzuführen ist. Bemerkenswert: Die Befürchtungen reduzieren sich mit dem Alter. Nur 31 Prozent der über 60-Jährigen halten einen Zuverdienst im Rentenalter für erforderlich.