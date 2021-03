40 Kfz-Versicherer starten Schadentracking

2.3.2021 – Die Innovation Group Germany hat nach eigenen Angaben hierzulande das zweitgrößte Netzwerk um den Kfz-Schaden. Geschäftsführer Matthew Whittall erklärt im VersicherungsJournal-Interview die Bedeutung solcher Dienstleistungen für Versicherer, Kunden und Werkstätten.

VersicherungsJournal: Herr Whittall, zu Ihrer Innovation Group Germany GmbH, deren Geschäftsführer Sie sind, gehören zehn Firmen. Was ist das Kerngeschäft?

Matthew Whittall (Bild: Innovation Group)

Matthew Whittall: Die Innovation Group bietet ein Netzwerk rund um den Schaden. 85 Prozent unserer Aktivitäten zielen auf die Schadenregulierung rund um das Auto. Wir haben über 1.200 Werkstätten als Kooperationspartner.

Zudem wurde die Werkstattsteuerung in Deutschland von uns eingeführt. Der erste Schaden wurde im März 1997 im Auftrag eines Kfz-Versicherers abgewickelt.

Gleichzeitig begutachten wir heute Wohngebäude- und Hausratschäden vor Ort. Kleine Schäden, etwa bei einem Betroffenen in einem Einfamilienhaus, werden per Ferndiagnose über eine Videokommunikation analysiert. Das ist ein wachsendes Geschäftsfeld.

VersicherungsJournal: Machen Sie Ihrem Namen die Ehre? Wie innovativ sind Sie derzeit?

Whittall: Es gibt nun die volle Transparenz bei der Schadenregulierung. Bis August 2021 werden alle unsere über 40 Kfz-Versicherungspartner ihren Kunden ein Schadentracking anbieten können. Dann wissen die Kunden bei jedem von uns gesteuerten Schaden ganz genau, wie der Stand der Regulierung ist.

Wir können einen schnellen Terminservice anbieten, weil wir genau wissen, wo es Kapazitäten gibt. Alle Informationen kommen dann direkt im Look des Versicherers. Damit ist nicht mehr die Werkstatt der wahrgenommene Serviceleister, sondern die Assekuranz.

Die Kunden der WWK, mit der wir das schon getestet haben waren, sehr zufrieden. Im April geht es dann schon weiter mit der Continentale und der Ergo.

VersicherungsJournal: Welche Konkurrenten sind am Markt aktiv?

Whittall: Das größte Werkstattnetz bietet die Huk-Coburg, Nummer zwei dürfte unser Netzwerk sein. Danach kommt die Allianz, die mit der Versicherungskammer Bayern und der ADAC-Autoversicherung einen Werkstattservice betreibt. Weitere Anbieter sind die DMS-Deutschland GmbH und Riparo.

Alle gewinnen.

VersicherungsJournal: Welchen Vorteil hat ihr Service für wen?

Whittall: Alle gewinnen. Die Werkstätten haben eine ordentliche Auslastung, die Versicherer sparen rund 20 Prozent Kosten pro Schaden und die Kunden profitieren nicht nur vom neuen Schadentracking, sondern auch vom Hol- und Bringservice sowie vom kostenfreien Ersatzwagen während der Reparatur.

VersicherungsJournal: Böse Zungen behaupten, dass Schadenregulierer Werkstätten preislich stark unter Druck setzen. Stimmt das?

Whittall: Nein. Wir steuern die geschädigten Fahrzeuge genau in die Karosserie- und Lackierbetriebe, die auch Markenwerkstätten nutzen. Wir bieten derzeit einen Stundenverrechnungssatz von um die 80 Euro.

Bei Markenwerkstätten – die aber eben kaum noch etwas selber machen – liegt der Satz laut Dekra-Erhebung derzeit bei rund 120 Euro. In Großstädten sogar bei bis zu 200 Euro. Da gibt es viel Einsparpotential.

Zudem können die Werkstätten von uns zu Großkundenkonditionen Ersatzteile beziehen. Wir haben derzeit mehr Bewerbungen von Werkstätten, als wir aufnehmen können. Im Schnitt steuern wir rund 300 Fahrzeuge pro Jahr zu unserem Kooperationspartner. Bei einem Durchschnittsschaden von 1.500 Euro erzielen die Werkstätten so über 450.000 Euro Umsatz durch uns.

Gleichzeitig sind wir mit 20 Prozent Anteil am Umsatz dieser Unternehmen zwar ein Großkunde, aber nicht dominant.

Die Kunden, die den Service nutzen, haben also eine höhere Sicherheit.

VersicherungsJournal: Noch bösere Zungen behaupten, dass bei gesteuerten Schäden systematisch Ansprüche zum Nachteil der Kunden gekürzt werden.

Whittall: Wir sind nicht wie Control Expert, Car Expert, Claims Control oder Eucon in der Rechnungsprüfung tätigt. Wir reparieren auf hohem Niveau, immer mit Original-Ersatzteilen und geben mit sechs Jahren eine sehr lange Garantie. Die Kunden, die den Service nutzen, haben also eine höhere Sicherheit.

VersicherungsJournal: Werden nur Kaskoschäden gesteuert?

Whittall: Nein. Rund 30 Prozent sind auch Haftpflichtschäden.

Die Interessenten wollen in der Regel keinen Papierkram und eine schnelle Abwicklung.

VersicherungsJournal: Besteht hier nicht die Gefahr, dass der Betroffene in seinen Ansprüchen eingeschränkt wird, weil er den schnellen Service nutzt?

Whittall: Die Interessenten wollen in der Regel keinen Papierkram und eine schnelle Abwicklung. Sie nutzen den Service, den ihnen der Versicherer des Schädigers anbietet, ja freiwillig.

Bei kleineren Schäden ist ein Anwalt oder ein Gutachter kaum notwendig. Bei größeren Schäden sind sie immer involviert. Es ist aber Sache des Versicherers, rechtliche Nachteile zu vermeiden und die Kunden etwa über fiktive Abrechnung, Nutzungsausfall oder Wertminderung aufzuklären.

VersicherungsJournal: Wie wirkt sich die Coronakrise aus?

Whittall: Sie ist natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. 2019 haben wir insgesamt 320.000 Reparaturen in die Werkstätten gesteuert. 2020, nach fulminantem Start, waren es dann insgesamt rund 16 Prozent weniger.

2021 startet langsam. Doch wir glauben, dass wir am Ende wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Das ist zwar ein Blick in die Glaskugel, weil niemand den Verlauf von Corona genau voraussagen kann, doch wir haben gleichzeitig schon neue Kunden gewonnen.

VersicherungsJournal: Wo gibt es einen starken Zuwachs?

Whittall: Vor allem im Flottensegment. Hier sind die Fuhrparkchefs statt der Versicherer unsere Auftraggeber. 2020 konnten wir 25.000 Flottenfahrzeuge hinzugewinnen, wir betreuen nun einen Bestand von rund 100.000 Firmenwagen. Das ist ein Plus von 25 Prozent.

Derzeit verwalten wir kleinere Flotten von rund 200 Fahrzeugen bis hin zu Großflotten von 10.000 Einheiten, etwa von Siemens oder Airbus.

Viele Flotten sind kaum kaskoversichert.

VersicherungsJournal: Was ist der Grund für diese Entwicklung?

Whittall: Flotten steigen derzeit immer öfter aus dem Full-Service der Leasinggesellschaften aus. Da gibt es immer wieder Wellenbewegungen. Wir haben einen guten Ruf am Markt – denke ich. Zudem sind viele Flotten kaum kaskoversichert. Sie müssen die Schäden selbst bezahlen und suchen nach günstigen Kooperationspartnern.

Bei Serviceflotten gibt es viele Frequenzschäden. Die sind darauf angewiesen, dass das Fahrzeug ganz schnell wieder zur Verfügung steht. Hinzu kommt ein umfassendes Reporting, das wir Flotten schon eine längere Zeit anbieten. Es wird intensiv genutzt.

VersicherungsJournal: Welche Garantie haben Fuhrparkchefs, dass die Regulierung sparsam und optimal verläuft?

Whittall: Wir bieten Flotten das gleiche hohe Reparaturniveau, wie ich es schon für Privatschäden beschrieben habe. Also Reparatur mit Originalteilen, Hol- und Bringservice sowie einen kostenfreien Ersatzwagen.

VersicherungsJournal: Läuft der Prozess bei Flotten genauso schnell wie bei privaten Unfällen?

Whittall: Nicht immer. Hier müssen wir vielfach die Reparaturfreigabe der Leasinggesellschaft einholen. In einigen wenigen Fällen ist eine Markenwerkstatt für die Reparatur vorgeschrieben, aber in der Regel bauen die Flottenchefs ihre Leasingflotte in der Kooperation mit uns so um, dass wir alle Fahrzeuge nach einem Schaden steuern können.

VersicherungsJournal: Wie beurteilen Sie die Entwicklung im Flottengeschäft?

Whittall: Wir rechnen hier weiterhin mit einem Wachstum. Vor allem, weil wir künftig als Bonbon den Verantwortlichen eine Statistik anbieten werden, aus der sie lesen, welche Fahrzeugmarken besonders teuer und welche besonders günstig repariert werden können. Wir haben diese Statistik mit der Erfahrung von 20 Jahren Schadensteuerung aufgebaut.

