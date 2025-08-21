Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

2025 ist die Bevölkerung in Deutschland überraschend geschrumpft

29.1.2026 – Ende 2025 hatte Deutschland nach einer ersten Schätzung von Destatis etwa 83,5 Millionen Einwohner (minus 100.000). Hintergrund: Die deutlich rückläufige Nettozuwanderung blieb unter dem Strich hinter dem steigenden Geburtendefizit zurück.

Die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik betrug Ende 2025 rund 83,5 Millionen Personen. Das waren knapp 100.000 Personen weniger als ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 24.1.2025). Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor.

Die vorläufigen Zahlen basieren auf den bereits verfügbaren monatlichen Angaben bis einschließlich Oktober 2025. Die noch fehlenden Werte für November und Dezember zu Geburten und Wanderungen haben die Statistiker geschätzt. Die endgültigen Ergebnisse sollen im Sommer veröffentlicht werden.

Erster Rückgang seit 2020

Wie das Amt weiter mitteilte, hatte es zwischen 2011 und 2024 mit Ausnahme des ersten Corona-Pandemiejahres 2020 in Deutschland (14.10.2020, 22.6.2021) durchgängig Bevölkerungszuwächse gegeben. Von 2003 bis 2010 war die Bevölkerung durchgängig geschrumpft.

2019 hatte die Zunahme noch fast 150.000 Individuen betragen. In den Jahren davor waren es mindestens fast 200.000. Der wanderungsbedingte Rekordzuwachs seit der Wiedervereinigung wurde im Jahr 2015 mit knapp unter einer Million erreicht (29.8.2016).

Bevölkerungsentwicklung (Bild: Wichert)

Für das Jahr 2022 hatte Destatis ursprünglich ein Plus von 1,1 Millionen Einwohnern vermeldet, und zwar auf Basis des Zensus 2011. Nach dem Zensus 2022 zählte die Bundesrepublik Deutschland mit rund 82,72 Millionen etwa 1,4 Millionen Einwohner weniger als zuvor angenommen (Stichtag 15. Mai 2022) (26.6.2024). Bereinigte Zahlen für 2022 zur Bevölkerungsentwicklung liegen nicht vor.

WERBUNG

Vergleichsweise niedrige Nettozuwanderung

2025 betrug die Nettozuwanderung (positiver Saldo aus Zu- und Fortzügen) nach der amtlichen Schätzung 220.000 bis 260.000 Personen. Dies entspricht nach amtlichen Angaben einem Minus von „mindestens 40 Prozent“ im Vergleich zum Jahr zuvor.

Auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie 2025 habe sich die Nettozuwanderung zuletzt 2020 mit 220.251 Personen bewegt, so die Statistiker. Der jährliche Wanderungssaldo sei im Schnitt der Jahre 1990 bis 2024 mit 356.000 Personen deutlich höher ausgefallen.

Weiterhin hohes Geburtendefizit

Das seit der Wiedervereinigung in jedem Jahr aufgetretene Geburtendefizit fällt 2025 mit 340.000 bis 360.000 noch einmal etwas höher aus als ein Jahr zuvor (330.641). Es lag laut Destatis zum vierten Mal in Folge über der Marke von 300.000. Zum Vergleich: In den 2010er-Jahren habe das Defizit durchschnittlich 171.423 Personen betragen, so das Amt.

2025 standen 640.000 bis 670.000 (2024: 677.117) Geborene etwa 1,00 (1,01) Millionen Gestorbenen gegenüber. Letzteres stellt den fünfthöchsten Wert seit 1946 dar. Über erste Hintergründe zum Todesfallgeschehen hatte das Amt Anfang Januar informiert (14.1.2026).

Björn Wichert

Leserbriefe zum Artikel:

Peter Schramm - Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung mit Vorsicht zu beurteilen. mehr ...

Schlagwörter zu diesem Artikel
Coronavirus · Senioren
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Sind Immobilienbesitzer wirklich die besseren Autofahrer?
6.1.2026 – Personen mit selbstgenutztem Wohneigentum wird von vielen Autoversicherern ein Beitragsrabatt eingeräumt. Inwieweit dieses Kriterium Einfluss auf das Schadengeschehen hat, zeigt ein Blick in die Jahresgemeinschafts-Statistik von Bafin und GDV. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Tariflohnerhöhungen 2025: Wie das Versicherungsgewerbe abschneidet
16.12.2025 – Haben andere Branchen in diesem Jahr höhere oder niedrigere Tariflohnerhöhungen vereinbart? Das zeigt ein Vergleich. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Stornoquote: So schlugen sich die Platzhirsche der Lebensversicherer
18.11.2025 – Im vergangenen Jahr konnten nur zwei Branchenriesen ihre Stornoquote senken. Die eine Hälfte agierte besser als der Markt, die andere schlechter. In die Top Ten schaffte es nur eine der Marktgrößen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Immer mehr Verbraucher nutzen die Kundenportale der Versicherer
12.9.2025 – Sirius Campus wollte wissen, wie sich die Einstellung der Versicherten zu den Online-Angeboten der Assekuranz geändert haben. Gefragt wurde, auf welche Akzeptanz die Portale stoßen – und wie oft diese für welche konkreten Anliegen angesteuert werden. (Bild: Wenig) mehr ...
 
DAK-Mitarbeiter sollen um Hunderttausende Euro betrogen haben
21.8.2025 – Die Krankenkasse und die gesamte Branche sehen sich mit steigenden Schadenssummen in dreistelliger Millionenhöhe konfrontiert, wie aktuelle Zahlen zeigen. Doch es gibt bei den kriminellen Machenschaften der Beschäftigten und der Leistungserbringer auch Lichtblicke. (Bild: GKV-Spitzenverband) mehr ...