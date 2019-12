2.000 Euro Kosten nach Fahrt zum Supermarkt

17.12.2019 – Auf Parkplätzen darf grundsätzlich nur so schnell gefahren werden, dass man sein Fahrzeug jederzeit zum Stehen bringen kann. Wer gegen dieses Gebot verstößt, ist im Fall eines Unfalls gegebenenfalls zur alleinigen Haftung verpflichtet. Dies entschied das Amtsgericht Vaihingen in einem Urteil vom 16. Juli 2019 (1 C 112/19).

Die Ehefrau des Klägers war mit dessen Personenkraftwagen im Oktober 2018 auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Suche nach einer freien Fläche. Als sie auf der aus ihrer Sicht rechten Seite eine Parklücke entdeckte, hielt sie an, um vorwärts in die im rechten Winkel angeordnete Bucht einfahren zu können.

Im gleichen Augenblick beabsichtigte die Beklagte mit ihrem Pkw rückwärts aus einer links gelegenen Parklücke auszufahren. Dabei stieß sie in das hintere linke Eck und den Seitenbereich des klägerischen Fahrzeugs.

Mitverschulden?

Bei dem Vorfall wurde das Fahrzeug der Beklagten zwar nicht beschädigt. An dem Auto des Klägers entstand jedoch ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Den machte er gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer der Unfallgegnerin geltend. Er argumentierte, dass ausschließlich die Beklagte für den Unfall verantwortlich sei.

Die Beklagte bestritt, die Verantwortung alleinig zu tragen. Sie behauptete, dass die Ehefrau des Klägers ebenfalls rückwärtsgefahren sei, als es zu dem Zusammenprall kam. Sie treffe daher auf jeden Fall ein Mitverschulden.

Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung

Dem wollte sich das Vaihinger Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage in vollem Umfang statt.

Nach Anhörung eines Sachverständigen war das Gericht davon überzeugt, dass das Fahrzeug des Klägers für die Beklagte erkennbar gewesen sei und sie den Unfall bei einer angemessenen Reaktion hätte verhindern können. Die Beklagte habe daher gegen § 9 Absatz 5 StVO verstoßen.

Danach habe sich ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Diese Regel gelte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich auch auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen.

Schaden in voller Höhe zu ersetzen

Die Beklagte habe im Übrigen nicht beweisen können, dass das klägerische Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls rückwärtsgefahren war. Das habe auch der Sachverständige nicht feststellen können.

Hinter die Pflichtverletzung der Beklagten tritt nach Ansicht des Gerichts daher die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs vollständig zurück. Der Schaden des Klägers sei daher in voller Höhe zu ersetzen.