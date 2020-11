17 neue Finanzstärkeratings: vier Mal wird der Daumen gesenkt

5.11.2020 – Fitch stufte das Rating der Stuttgarter Leben herab. Der Ausblick für die beiden Provinzial-Gesellschaften und den Volkswohl Bund wurde auf negativ geändert. Bei der Alten Leipziger, der Generali und der Dialog blieb die Agentur bei ihrer Vorjahreseinschätzung. An die drei Kerngesellschaften des Gothaer Konzerns vergab S&P erneut ein „A-“ mit positivem Ausblick. Keinen Anlass zu Umstufungen sah auch Assekurata bei drei Inter-Gesellschaften, PB Leben, Versicherer im Raum der Kirchen Leben und der VRK Holding.

13 der 17 in den letzten zwei Monaten von Ratingagenturen analysierten deutschen Versicherer dürfen sich freuen. Bei ihnen blieb die Einschätzung unverändert. Bei vier Gesellschaften senkte Fitch Ratings den Daumen. Eine solche Häufung gab es in den letzten Jahren eher selten.

Stuttgarter herabgestuft

Bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. rechnete Fitch bereits im Vorjahr damit, dass sich die Kapitalisierung verschlechtert. Jetzt geht die Ratingagentur von einer deutlichen Verschlechterung aus und stufte das Unternehmen um eine Stufe auf „A-“ herab. Die Kapitalausstattung sei zwar weiterhin stark, sie stehe aber unter Druck aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie.

Der vergleichsweise hohe Aktienanteil (neun Prozent) mache anfälliger für die Börsenschwankungen. Das Zinsänderungsrisiko wird weiterhin als hoch eingeschätzt. Das Unternehmen sei zwar profitabel. Die Niedrigzinsen und weiteren Auswirkungen der Pandemie könnten die Profitabilität aber belasten. Im Jahr 2019 verschlechterte sich die Eigenkapital-Rentabilität von zehn auf sieben Prozent.

Beide Provinzial-Gesellschaften und Volkswohl Bund mit negativem Ausblick

Die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und Westfälische Provinzial Versicherung AG schnitten mit „AA-“ besser ab als die Stuttgarter. Dass der Ausblick auf negativ gesenkt wurde, erklärt sich durch die Zugehörigkeit zur Sparkassen-Finanzgruppe. Das implizite Emittentenausfallrating der Gesellschaften wurde dem der Gruppe angepasst. In der Einzelbetrachtung wird eine sehr starke Kapitalausstattung attestiert.

Bei der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. bestätigte Fitch die Note „A“. Der Ausblick wurde in negativ geändert mit derselben Begründung wie bei der Stuttgarter. Die starke Kapitalausstattung stehe aufgrund sinkender Marktzinsen infolge der Coronakrise unter Druck. Erwartet wird, dass die Solvabilitätsquote nach Solvency II zum Jahresende 2020 deutlich zurückgeht.

Alte Leipziger und Generali bleiben finanzstark

Bei der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. und der Alten Leipziger Versicherung AG bestätigte Fitch Ratings erneut die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Hervorgehoben werden die hohe Eigenkapitalbasis, die niedrige Durationslücke und der hohe Anteil an rentablem Berufsunfähigkeits-Geschäft.

Die Generali Deutschland Versicherung AG und die Dialog Lebensversicherungs-AG schnitten mit der bestätigten Note „A-“ mit stabilem Ausblick wieder zwei Stufen schlechter ab. Die Ratings spiegeln die starke Kapitalisierung, das sehr starke Managementprofil und die besonders starke Marktposition in Italien, Deutschland und Frankreich wider.

Kritisch reflektiert wird das hohe Engagement in italienische Staatspapiere. Das bedeutet ein hohes Konzentrationsrisiko und potenzielle Volatilität der Kapitaladäquanz. Die Solvency-II-Quote verbesserte sich im Jahr 2019 von 217 auf 224 Prozent. Ende Juni 2020 sank sie jedoch wieder auf 194 Prozent durch die Corona-bedingten Folgen auf den Kapitalmärkten.

Gothaer weiterhin mit positivem Ausblick

Die drei Kerngesellschaften des Gothaer Konzerns – Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Gothaer Krankenversicherung AG – ließen sich wieder von Standard & Poor‘s Global Ratings (S&P) beurteilen. Der im letzten Jahr von „stabil“ auf „positiv“ gesetzte Ausblick der Note „A-“ blieb trotz Corona erhalten.

Positiv gewürdigt wurden die Profitabilität sowie die Kapitaladäquanz – also die Angemessenheit der Kapitalausstattung im Sinne von Eigenmitteln. Gerade die solide Kapitaladäquanz ist nach S&P die Grundlage dafür, dass die Gothaer die derzeitige Coronakrise gut überstehen wird. S&P rechnet im Zusammenhang mit der Krise mit einer Erholung der Beiträge ab 2021.

Die Inter-Kerngesellschaften bewertet Assekurata zum dritten Mal mit „A“

Die Inter Allgemeine Versicherung AG, Inter Krankenversicherung AG und Inter Lebensversicherung AG waren im Erstrating ihrer Bonität durch Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH im Jahr 2018 mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick eingestiegen. Dabei blieb es nun zum dritten Mal.

Die Inter Versicherungsgruppe wird von der Inter Kranken dominiert. Ihr bescheinigt Assekurata beträchtliche Sicherheitsmittel und eine hohe Ertragskraft. Zudem seien das Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung im gesamten Konzern eng verknüpft. Die Sicherheitsmittel werden kontinuierlich gestärkt.

PB Leben, Versicherer im Raum der Kirchen und VRK Holding unverändert stabil

Die PB Lebensversicherung AG, die kleinste der drei Lebensversicherungs-Töchter der Talanx AG, schnitt – wie in den Vorjahren – auch in diesem Herbst bei Assekurata wieder mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick ab. Die Einbindung in den Konzern und die vertragliche Kooperation mit der Postbank waren dabei mitentscheidend. Die Solvency-II-Quote lag Ende des Jahres 2019 bei 237,6 Prozent (mit Übergangsmaßnahmen).

Die VRK Holding GmbH (VRH) ist die alleinige Anteilseignerin von drei operativen Spezialversicherern im kirchlichen Umfeld. Kerngesellschaft ist der Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VKL). In den gesonderten Assekurata-Bonitätsratings erhalten beide auch in diesem Folgerating die Note „A+“ mit stabilem Ausblick.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Zugehörigkeit zur Huk-Coburg-Versicherungsgruppe. Die VRH gehört zu 72,5 Prozent der Huk-Coburg-Holding. Die Finanz- und Ertragslage der VRH hängen fast ausschließlich von der VKL sowie dem Versicherer im Raum der Kirchen Sach und Kranken ab.