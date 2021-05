12.000 Euro teure Zahnprothese im Ofen vernichtet

20.5.2021 – Liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich unter gesammeltem Abfall auch persönliche oder wertvolle Gegenstände befinden, die nicht weggeworfen werden sollen, darf der Abfall ohne vorherige Sichtung entsorgt werden. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz mit einem gestern veröffentlichten Hinweisbeschluss vom 13. April 2021 entschieden (8 U 1596/20).

Der Entscheidung lag der Fall einer Frau zugrunde, die Ende des Jahres 2019 ihrer bettlägerigen Schwiegermutter in spe, die an einer Lungenentzündung erkrankt war, einen Krankenbesuch abgestattet hatte. Auf dem Nachttisch hatten sich benutzte Papiertaschentücher angesammelt. Diese entsorgte die Besucherin, indem sie sie in einen brennenden Kohleofen warf.

Zusammen mit Taschentüchern Zahnprothese verbrannt

Was die Frau nicht wusste, war, dass sich unter den Taschentüchern ebenfalls die in Papier eingewickelte und auf dem Nachttisch abgelegte Zahnprothese der Erkrankten befand. Deren Verlust wog schwer. Denn die Prothese hatte fast 12.000 Euro gekostet.

Die Besitzerin des Zahnersatzes verlangte von der Lebensgefährtin ihres Sohnes, ihr den Verlust zu erstatten. Weil es um viel Geld ging, musste schließlich eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden. Die fiel zuungunsten der Geschädigten aus.

WERBUNG

Keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Zerstörung

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Koblenzer Landgericht vertrat die Auffassung, dass von einem stillschweigenden Haftungsverzicht zwischen der Klägerin und der Beklagten auszugehen sei. Dem schloss sich das von der Klägerin in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt an.

Eine Haftungsverpflichtung der Beklagten hätte folglich nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Zerstörung der Zahnprothese bestanden.

Von einem solchen Fall könne jedoch nicht ausgegangen werden. Denn die Beklagte habe nicht gewusst, dass sich unter den benutzten Taschentüchern der Zahnersatz befand. Auch habe sie dies nicht erkennen können oder müssen, als sie die Taschentücher quasi im „Paket“ aufnahm und in den Kohleofen warf.

Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte die Prothese aufgrund ihres Gewichts hätte bemerken müssen, hätten sich ebenfalls nicht ergeben.

Nicht verpflichtet, den Abfall vor der Entsorgung zu sichten

Der Besucherin sei unter den konkreten Umständen auch nicht vorzuwerfen, dass sie die benutzten Taschentücher beim Entsorgen möglichst wenig berührt hatte. Sie sei mangels eines Hinweises auf den Zahnersatz auch nicht dazu verpflichtet gewesen, den Abfall vor der Entsorgung zu sichten.

Dass sie die benutzten Papiertaschentücher in den brennenden Ofen geworfen hatte, begründe ebenfalls nicht den Vorwurf einer Fahrlässigkeit. Denn dadurch seien die mit Krankheitserregern belasteten Taschentücher effektiv beseitigt und die Keimbelastung verringert beziehungsweise aufgehoben worden.

Nach dem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts hat die Klägerin ihre Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückgenommen. Die Entscheidung der Vorinstanz ist daher rechtskräftig.