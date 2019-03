10.000 Euro Schmerzensgeld für vorschnelle Operation

7.3.2019 – Ärzte sind dazu verpflichtet, sich vor einem vorverlegten Operationstermin darüber zu vergewissern, ob der Patient weiterhin mit dem Eingriff einverstanden ist. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der Patient bei dem Aufklärungsgespräch äußerst skeptisch im Hinblick auf einen operativen Eingriff gezeigt hat – so das Oberlandesgericht Köln in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 16. Januar 2019 (5 U 29/17).

Die seinerzeit 57-jährige Klägerin war nach einem Unfall wegen eines Oberschenkelhalsbruchs nachts in eine Klinik eingeliefert worden. Sie zeigte sich bei einem nächtlichen Aufklärungsgespräch gegenüber der von den Ärzten empfohlenen Operation ausgesprochen skeptisch.

Letztlich unterschrieb sie jedoch eine Einverständniserklärung für die für den nächsten Mittag vorgesehene Operation. Gleichzeitig bat sie jedoch ihren Ehemann, am nächsten Vormittag eine Zweitmeinung eines Orthopäden ihres Vertrauens einzuholen.

Fehlende Einwilligung

Dazu kam es jedoch nicht. Denn die Operation wurde von den Ärzten auf den Morgen vorverlegt. Das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Denn weil sie von den Ärzten nicht danach gefragt worden war, ob die nächtliche Einverständniserklärung noch gelte, verklagte sie die Frau auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 50.000 Euro.

Zu Recht, urteilte das Kölner Oberlandesgericht. Es gab der Klage dem Grunde nach statt. Die Richter korrigierten die Höhe des Schmerzensgeldes allerding auf 10.000 Euro.

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass die Operation fehlerfrei durchgeführt worden war. Sie sei aber ohne die Einwilligung der Patientin erfolgt. Ein stationär aufgenommener Patient müsse nämlich außer in Fällen, in denen aus medizinischen Gründen eine sofortige Operation erforderlich sei, regelmäßig mindestens einen Tag vor einem operativen Eingriff aufgeklärt werden und sein Einverständnis erklärt haben.

Bedenkliche Praxis

Im Fall der Klägerin sei zwar spätestens innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Unfall eine Operation geboten gewesen. Es habe sich jedoch um keinen Notfall gehandelt, der es notwendig gemacht hätte, von der Patientin eine sofortige Entscheidung ohne jegliche Überlegungsfrist abzuverlangen.

Die Praxis der beklagten Klinik, den Patienten unmittelbar im Anschluss an ein Aufklärungsgespräch zur Unterschrift unter die Einwilligungserklärung zu bewegen, ist nach Meinung der Richter schon vom Grundsatz her nicht unbedenklich. Denn der Patient treffe seine Entscheidung unter dem Eindruck einer großen Fülle von regelmäßig unbekannten und schwer verständlichen Informationen und insbesondere im Falle eines Unfalls in einer persönlich schwierigen Situation.

Die Erklärung stehe folglich unter dem Vorbehalt, dass der Patient die ihm verbleibende Zeit nutze, um die erhaltenen Informationen zu verarbeiten und um das Für und Wider des Eingriffs für sich abzuwägen und sich gegebenenfalls anders zu entscheiden – so das Gericht.

Nicht Aufgabe der Klägerin

In einer derartigen Situation sei es nicht Aufgabe des Patienten, eine zuvor unterzeichnete Einwilligungserklärung zu widerrufen.

Es wäre im Fall der Klägerin vielmehr Aufgabe der Ärzte gewesen, sich davon zu überzeugen, dass die Einverständniserklärung weiterhin ihrem freien Willen entsprach. Bei dem nächtlichen Aufklärungsgespräch sei ihr nämlich keine ausreichende Bedenkzeit für ihre Einwilligung eingeräumt worden.

Da die Operation ohne eine erneute Einwilligung der Klägerin durchgeführt wurde, steht ihr nach Ansicht des Gerichts ein Schmerzensgeld zu. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.