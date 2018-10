Zwei Bildungsanbieter bündeln ihre Kräfte

25.10.2018

Zum 1. Januar 2019 will die Deutsche Versicherungsakademie GmbH (DVA) einen 60-prozentigen Gesellschafteranteil an der Deutschen Makler Akademie gGmbH (DMA) erwerben. Struktur und Gremien der DMA sollen erhalten bleiben, wie die beiden Gesellschaften am Mittwoch vermeldeten.

Bereits zum 1. November übernehmen die beiden DVA-Geschäftsführer Stefan Horenburg und Ronny Schröpfer in Personalunion auch die Geschäftsführung der DMA. Ihr Vorgänger Joachim Zech wechselt als Leiter Marketing zur Versicherungsgruppe die Bayerische. Horenburg und Schröpfer wollen „mit inhaltlicher Kontinuität die Errungenschaften der DMA sichern und nachhaltige Perspektiven in einem immer anspruchsvolleren Bildungsmarkt entwickeln und realisieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Katharina Höhn (Bild: BWV)

„Die DMA ist eine bedeutende – von den Maklern anerkannte – Marke, die wir erhalten, ausbauen und für unser Branchennetzwerk nutzbar machen wollen“, lässt sich Dr. Katharina Höhn, Hauptgeschäftsführerin des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) und zukünftige Gesellschafter-Vertreterin der DVA bei der DMA, in der Meldung zitieren. DVA und DMA eine das gemeinsame Ziel, die Kompetenz der Mitarbeiter der Branche kontinuierlich zu verbessern.