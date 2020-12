Zur Beitragspflicht bei kurzfristiger Beschäftigung

15.12.2020 – Bei der Frage der Sozialversicherungs-Freiheit für kurzfristige Beschäftigungs-Verhältnisse kommt es nicht darauf an, an wie viel Tagen in der Woche die Tätigkeit ausgeübt wird. Entscheidend ist ausschließlich, dass der gesetzliche Rahmen von 70 Arbeitstagen innerhalb von längsten drei Monaten eines Kalenderjahrs nicht überschritten wird. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 24. November 2020 entschieden (B 12 KR 34/19 R).

Geklagt hatte eine Anwaltskanzlei, die mit einer jungen Frau für die Zeit zwischen deren Abiturabschlussprüfung und dem Beginn ihres Studiums einen Rahmenarbeitsvertrag für Bürotätigkeiten über eine kurzfristige Beschäftigung abgeschlossen hatte. Der Vertrag sah vor, dass sie in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2010 und dem 7. September 2010 an maximal 50 Arbeitstagen arbeiten sollte.

Keine Sozialversicherungs-Beiträge abgeführt

Auf Grundlage dieses Vertrags wurde ihr letztlich für 49 Arbeitstage ein Entgelt in Höhe von 7.000 Euro gezahlt. Sozialversicherungs-Beiträge führte die Kanzlei nicht ab.

Das hielt der Sozialversicherungs-Träger für falsch. Nach einer Betriebsprüfung forderte er von der Anwaltskanzlei eine Nachzahlung in Höhe von rund 2.700 Euro.

Das begründete er damit, dass die Regelungen für eine kurzfristige Beschäftigung auf die junge Frau nicht anzuwenden seien. Denn die Zeitgrenze von maximal 50 Arbeitstagen sei nur dann anwendbar, wenn eine Beschäftigung regelmäßig an weniger als fünf Tagen in der Woche ausgeübt werde. Dass sei im Fall der Bürokraft nachweislich nicht so gewesen.

Maximal vier Tage pro Woche

Mit ihrer hiergegen gerichteten Klage hatte die Kanzlei zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Dresdener Sozialgericht hob den Bescheid des Sozialversicherungs-Trägers auf und gab der Klage statt.

Das in zweiter Instanz mit der Sache beschäftigte Sächsische Landessozialgericht hielt die Forderung hingegen für berechtigt. Denn eine sinnvolle Abgrenzung der im Sozialversicherungs-Gesetz genannten unterschiedlichen Zeitgrenzen ergebe sich nur dann, wenn die Grenze von 50 Arbeitstagen ausschließlich auf Beschäftigungen von maximal vier Tagen pro Woche Anwendung finde.

Keine Zeitgrenze bei Tagen

Doch dem wollte sich das von den Anwälten in Revision angerufene Bundessozialgericht nicht anschließen. Nach Ansicht der Richter hat der Sozialversicherungs-Träger von der Anwaltskanzlei zu Unrecht die Nachzahlung von Beiträgen verlangt.

Gemäß § 8 SGB 4 setze eine geringfügige Beschäftigung beziehungsweise ein kurzfristiges Beschäftigungs-Verhältnis nicht voraus, dass die Tätigkeit an weniger als fünf Tagen in der Woche ausgeübt werde. Das sei weder dem Wortlaut des Gesetzes zu entnehmen, noch entspreche das der Intention des Gesetzgebers.

Übrigens: Anders als bei Minijobs, bei denen das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt den Betrag von 450 Euro nicht übersteigen darf, gilt für kurzfristige Beschäftigungs-Verhältnisse kein Einkommenslimit.