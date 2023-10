Young DKM: Imagekampagnen der Versicherer spiegeln nicht die Realität wider

27.10.2023 – Experten haben in einem Vortrag auf der diesjährigen DKM die Charakteristika junger Zielgruppen skizziert. Diskutiert wurden auch die Gründe, weshalb junge Leute die Versicherungswirtschaft nicht als attraktiven Arbeitgeber wahrnehmen. Die gute Botschaft: Es ist nicht zu spät, es gibt aber viel zu tun.

Divers, digital, innovativ, so sehen die Erwartungen junger Talente an ihren künftigen Arbeitgeber aus. Und genau diese Anforderungen erfüllt die Mehrheit der in der Versicherungsbranche aktiven Unternehmen nicht.

„Für junge Leute sind wir Grufties“, brachte es Axa-Deutschlandchef Thilo Schumacher in einer Diskussionsrunde auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM auf den Punkt (VersicherungsJournal 26.10.2023).

Aufgabe: Junge Mitarbeiter gewinnen und im Unternehmen halten

Doch nun hebt die Assekuranz das Thema auf die Tagesordnung. Erstmals gibt es auf dem Dortmunder Messegelände einen eigenen Kongress dazu: „Young DKM for Professionals“. Drei Männer haben den Programmpunkt auf die Agenda gesetzt und umgesetzt:

Professor Dr. Jürgen Hilp, Studiengangsleiter BWL, DHBW Heidenheim und Initiator der INVW GmbH, ein privates Institut zur Nachwuchsförderung in der Versicherungswirtschaft.

Tobias Knörrer, Gesellschafter der BBG Betriebsberatungs GmbH (DKM-Veranstalter) und

Andreas Wollermann, Experte für die Generation Z und Mitarbeiter des INVW.

Hilp nennt zwei konkrete Herausforderungen für die Branche: „Nachwuchs für den Wirtschaftszweig gewinnen, insbesondere für den Vertrieb – und diese Talente auch zu binden.“ Seit rund eineinhalb Jahren sei diese Aufgabenstellung in den Köpfen der Vorstände angekommen. „Sie sehen das Problem, finden aber keine Lösung.“

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung liegen weit auseinander

Als Knackpunkt beschreibt Hilp: die fehlende Authentizität der Branche. Versicherer präsentierten sich in Imagekampagnen als moderne, hippe und diverse Unternehmen.

„Die Realität spiegelt dieses Bild nicht wider. Junge Talente starten ihren ersten Job bei einem Versicherer. Sie kommen an und sehen, das Unternehmen ist weder innovativ, noch digital oder divers. Versprechen gebrochen.“ Das Resultat: Die jungen Fachkräfte nehmen das Geld mit und sind nach zwei Jahren wieder weg.

Young DKM: Tobias Knörrer, Andreas Wollermann und Jürgen Hilp (v.li.) bei ihrem Eröffnungsvortrag. (Bild: Hefer)

Versicherer wollen, aber es fehlt noch an Glaubwürdigkeit

Auch auf anderen Ebenen ist das Engagement der Assekuranz mangelhaft, wie Knörrer und Wollermann anhand von Zahlen und Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und des Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zeigen:

41 Prozent der Generation Z hat nach eigener Aussage keine Ahnung von Versicherungsprodukten. „Versicherer verpassen die Digitalisierung, sie sind in den sozialen Medien kaum sichtbar“, so Wollermann.

31 Prozent der Führungspositionen sind von Frauen besetzt (AGV). „Die Ansprache fehlt. Das Image der Versicherer ist bei der weiblichen Hälfte der Bevölkerung schlecht“, erklärt der Experte.

Acht Prozent der jungen Menschen sehen eine Karriere in der Versicherungswirtschaft als erste Wahl (GDV). Entsprechend sinkt die Zahl der Auszubildenden. 2002 starteten noch 16.000 Schulabgänger eine Laufbahn in der Assekuranz. 2021 waren es nur noch 10.600.

60 Prozent der jungen Talente bekommen von ihrem Arbeitgeber in der Versicherungswirtschaft einen unbefristeten Arbeitsvertrag; 40 Prozent arbeiten dagegen zeitlich limitiert für das Unternehmen.

Jungen Talenten überzeugende Optionen bieten

An den oben aufgezeigten Kritikpunkten setzen mögliche Lösungswege der Initiatoren an. „Man muss anders als bisher mit jungen Menschen umgehen, ihren Erfahrungshorizont, Ängste und Bedürfnisse einbeziehen“, schlägt Wollermann vor.

Ein Beispiel: Sicherheit spiele für die Generation Z eine wichtige Rolle, warum biete man diesen Arbeitskräften dann befristete Arbeitsverträge an? Eine zeitgemäße Unternehmenskultur suche man bei vielen Gesellschaften ebenfalls vergeblich. Dazu gehöre auch, junge Talente entsprechend zu entwickeln – und nicht nur Innovationen in weiter Zukunft in Aussicht zu stellen.

„Ein veraltetes oder sehr konservatives Image kann man nur durch Engagement in der digitalen Welt aufbrechen. Denn dort ist die junge Zielgruppe und der Nachwuchs unterwegs“, führt Wollermann aus.

Vorteile der Assekuranz fallen oft unter den Tisch

Es gehe nicht darum, alles schlecht zu reden, sondern auch die Vorteile der Versicherungsbranche herauszustellen, wie BBG-Gesellschafter Knörrer betont. Schließlich habe die Branche kommenden Kunden und einer neuen Mitarbeitergruppe viel zu bieten.

„Trotz Finanzkrise und Nullzinsphase ist die Versicherungswirtschaft extrem krisenresistent“, unterstreicht auch Wollermann. Und die Branche zahle nach wie vor Top-Gehälter, was auch auf die Einkommen der Auszubildenden zutreffe (25.7.2023).

Das Thema Diversität sei für die Versicherer ein bedeutsames Thema, wie eine Initiative des AGV belegt. Und die Bereitschaft Innovationen voranzutreiben zeige sich in zahlreichen Kooperationen und Investitionen in Insurtechs (Medienspiegel 28.8.2023).