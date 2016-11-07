Wie wird die Altersteilzeit bei Versicherern geändert?

30.3.2026 – Der Arbeitgeberverband der Versicherer und die Gewerkschaft Verdi haben am Donnerstag offene Fragen zum Manteltarifvertrag für die Versicherungswirtschaft diskutiert. Dabei ging es um mehr als den von Verdi angestrebten Transformations-Tarifvertrag. Auch Fragen zu Löhnen, Arbeitszeitregelungen und Regeln zu Altersteilzeit und Renteneintritt wurden debattiert.

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Am 26. März haben sich in München der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und die Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft getroffen, um ungeklärte Fragen zum Manteltarifvertrag (MTV) zu diskutieren.

Konkret ging es um Punkt XII. der Tarifvereinbarung vom 4. Juli 2025 (PDF, 105 KB). Darin hatten beide Seiten vereinbart, auch jene Themen zu verhandeln, die im Zuge der Gehaltstarifrunde 2025 zunächst zurückgestellt worden waren (VersicherungsJournal 7.7.2025).

Konkrete Ergebnisse gab es am Donnerstag erwartungsgemäß noch nicht. Zunächst sei es darum gegangen, die Gespräche aufzunehmen und „ein besseres Bild von den Vorstellungen der anderen Seite zu erhalten“, wie der AGV betont. Beide Tarifparteien sprechen von einem konstruktiven Austausch.

AGV strebt Flexibilisierung der Tarifgehälter an

Sebastian Hopfner (Bild: AGV)

Eine Kernforderung des Arbeitgeberverbands ist es, Tariflöhne flexibler zu gestalten. Ziel sei es, „sicherzustellen, dass auch tarifliches Entgelt in jeder Hinsicht nicht nur als Barlohn, sondern auch in anderer Form, zum Beispiel Jobrad oder Wellpass, gewährt werden kann“, erklärt der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Hopfner.

Beschäftigte könnten demnach künftig Teile ihres Entgelts nicht nur in zusätzliche Urlaubstage, Zeitkonten oder Bausteine der Altersvorsorge umwandeln, sondern etwa auch in eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder andere vom Arbeitgeber finanzierte Freizeit- und Familien-Leistungen.

Hopfner verweist darauf, dass hierzu im Manteltarif bereits Regelungen getroffen seien, es aber zu einigen Fragen nach wie vor Rechtsunsicherheit gebe. Diese sollen ausgeräumt werden – auch, um der Compliance Rechnung zu tragen. Auf die derzeit bestehenden Vereinbarungen verweist auch Verdi. Ob Anpassungen nötig seien, sei Gegenstand der Verhandlungen.

Man will als Unternehmen nicht attraktiv für diejenigen sein, die sich möglichst bald verabschieden wollen. Sebastian Hopfner, AGV

Altersteilzeitregelungen vakant?

Ein weiterer diskutierter Punkt sind die Altersteilzeitregelungen in der Branche. Derzeit verpflichten sich die Versicherer laut Tarifvertrag, bei Altersteilzeit den hälftigen Rentenabschlag auszugleichen – also dafür zu sorgen, dass Einbußen bei der gesetzlichen Rente zumindest teilweise abgefedert werden. Der AGV möchte diesen Ausgleich streichen.

Der AGV begründet seinen Vorstoß unter anderem mit grundsätzlichen Überlegungen zur Arbeitgeberattraktivität. Frühverrentungsmodelle seien kein geeignetes Instrument, um Beschäftigte langfristig zu binden. „Man will als Unternehmen nicht attraktiv für diejenigen sein, die sich möglichst bald verabschieden wollen“, sagt Hopfner.

Zugleich verweist er auf die Kosten der Altersteilzeit. Der tarifliche Ausgleich von Rentenabschlägen verteuere diese Modelle zusätzlich und könne dazu führen, dass Versicherer sie seltener anbieten. Eine Streichung der Regelung könne daher sogar dazu beitragen, Altersteilzeit häufiger zu ermöglichen.

Verdi lehnt den Vorschlag ab. „Aus unserer Sicht würde dies eine Verschlechterung der bisherigen tariflichen Regelungen bedeuten. Insbesondere könnte dies dazu führen, dass sich Kolleginnen und Kollegen in den unteren Tarifgruppen Altersteilzeitlösungen künftig deutlich schwerer leisten können“, sagt Deniz Kuyubasi, eine der Verdi-Verhandlungsführerinnen, dem VersicherungsJournal.

Verdi: Teilrente-Regelungen sollen an die Gesetzeslage angepasst werden

Mit Blick auf die Teilrente hat auch Verdi einen Themenvorschlag formuliert: Die entsprechenden Regelungen im Manteltarifvertrag sollen an die geltende Gesetzeslage angepasst werden.

„Der derzeitige Tarifvertrag sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Rentenbezug automatisch endet. Die inzwischen bestehende Möglichkeit der Teilrente wird dabei bislang nicht berücksichtigt“, erklärt Kuyubasi.

Konkret geht es um § 15 Ziffer 6 MTV. Der Paragraf sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis spätestens zu dem Zeitpunkt endet, zu dem der Angestellte erstmals Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht. Individuelle Vereinbarungen sind zwar bereits heute möglich.

Mit dem Flexirentengesetz, das seit 2017 in Kraft ist, hat der Gesetzgeber jedoch einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglicht und die Hinzuverdienstmöglichkeiten – zuletzt 2023 – deutlich ausgeweitet. Hier will die Gewerkschaft die Bedingungen, zu denen Altersrentner weiterbeschäftigt werden, tarifvertraglich regeln.

Eine pauschale Herausnahme aller übertariflich Beschäftigten können wir uns nicht vorstellen. Deniz Kuyubasi, Verdi

Streitpunkt: Arbeitszeitbestimmungen für bestimmte Tarifgruppen

Deniz Kuyubasi (Bild: Verdi)

Eine weitere Forderung des Arbeitgeberverbands zielt darauf, Angestellte, die übertariflich bezahlt werden, aus dem Anwendungsbereich der tariflichen Arbeitszeitbestimmungen herauszunehmen. Dabei geht es um jene Angestellten, die mehr als 95.000 Euro brutto Jahreseinkommen erzielen, erklärt Hopfner – das umfasse 6,5 Prozent der Beschäftigten.

„Man muss wissen, dass der Versicherungstarif – anders als in vielen anderen Branchen – keine echten außertariflich Beschäftigten (AT-Angestellten) unterhalb der Ebene von Vorständen und leitenden Angestellten vorsieht. Praktisch erfasst der Manteltarif alle Beschäftigten unterhalb dieser Ebene. Das ist aus unserer Sicht anachronistisch und nicht mehr zeitgemäß“, begründet Hopfner den Vorstoß.

Verdi zeigt sich bei dieser Forderung vorsichtig verhandlungsbereit – vorausgesetzt, dass nur eine kleine Personengruppe davon betroffen ist. „Eine pauschale Herausnahme aller übertariflich Beschäftigten können wir uns nicht vorstellen. Entscheidend wäre, ab welcher Einkommenshöhe eine solche Regelung greifen soll“, sagt Kuyubasi.

Sowohl Hopfner als auch die Verdi-Funktionärin betonen, dass über diese Frage bereits seit mehreren Tarifrunden verhandelt werde – bisher jedoch ohne Ergebnis.

Verdi will die untersten Lohngruppen abschaffen

Darüber hinaus fordert Verdi, die Tarifgruppen A und B perspektivisch abzuschaffen. Dabei handelt es sich um die beiden untersten Gehaltsstufen des Versicherungstarifs, die insbesondere für Einstiegs- und Hilfstätigkeiten gelten. Viele Beschäftigte in diesen Gruppen verdienen nahe am gesetzlichen Mindestlohn.

„Die Gruppen könnten wegfallen, da sie aus unserer Sicht nicht mehr angemessen für die Branche sind. Zudem zeigt unsere Erfahrung, dass viele Unternehmen diese Gruppen ohnehin nicht anwenden“, so Kuyubasi.

„Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, streben wir zumindest eine Regelung an, die sicherstellt, dass die Vergütung in diesen Gruppen dauerhaft oberhalb des jeweils gültigen Mindestlohns liegt“, ergänzt die Gewerkschafterin.

Weitere Themen der Tarifgespräche

Darüber hinaus wurden folgende Themen verhandelt, wie AGV und Verdi berichten:

Verdi strebt einen „Tarifvertrag Transformation“ für die Versicherungsbranche an. Er soll den Wandel in der Versicherungswirtschaft sozialverträglich regeln, der mit dem vermehrten Einsatz von KI, automatisierten Prozessen und neuen Geschäftsmodellen einhergeht. Vorbild ist der neue Haustarifvertrag der Ergo Versicherungen. Bislang sieht der AGV hierfür keine Notwendigkeit (27.2.2026).

Zudem fordert Verdi digitale Zugangsrechte bei den Unternehmen für ihre Gewerkschaftsarbeit. „Unser Ziel ist es, die Möglichkeit zu erhalten, betriebliche Mailverteiler für die Kommunikation mit den Beschäftigten zu nutzen. Gerade im digitalen Zeitalter sowie vor dem Hintergrund zunehmender mobiler Arbeit und Homeoffice ist der Zugang zu den Beschäftigten deutlich erschwert“, so Kuyubasi. Das Grundgesetz gewähre dieses Recht.

Der AGV zielt auf eine Verkürzung der Ruhezeiten bei Rufbereitschaften ab. Hintergrund sind unter anderem betriebliche Engpässe, etwa bei krankheitsbedingten Ausfällen, die eine flexible Einsatzplanung erschweren.

Mit der zweiten beteiligten Gewerkschaft, dem Deutschen Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister, will der Arbeitgeberverband am 13. April 2026 reden. Die Gespräche mit Verdi werden Anfang Juni fortgesetzt.