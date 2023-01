Wie viel Versicherungs-Mitarbeiter 2023 verdienen

31.1.2023 – Die Belegschaften der Assekuranz gehören laut aktuellem Gehaltscheck von Kununu zu den Spitzenverdienern. Mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 59.629 Euro liegen die Mitarbeiter knapp vor den Bankern mit 59.053 Euro.

Hessen ist das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern, am zufriedensten sind Arbeitnehmer in München mit ihrem Gehalt. Und Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft verdienen etwas mehr als ihre Kollegen, die für Banken arbeiten.

Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle „Gehaltscheck 2023“ der Kununu GmbH. Die digitale Plattform für Arbeitgeberbewertungen hat nach eigenen Angaben mehr als 566.000 Gehaltsangaben ausgewertet – darunter über 500.000 aus dem Jahr 2022.

Zur Methodik

Das Portal berücksichtigt in der vorliegenden Studie alle Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten. Daten von Mitarbeitern in Teilzeit, Auszubildenden oder Praktikanten fließen nicht in die Auswertung ein.

Die Werte bilden das durchschnittliche "jährliche Vollzeit-Brutto-Gehalt inklusive sonstiger Vergütungen ab", so das Portal. Der Zeitraum der Erhebung reicht laut Kununu vom 1. Januar 2021 bis zum 15. Dezember 2022.

„Zur Qualitätssicherheit werden abgegebene Gehaltsangaben, die nicht innerhalb eines vorher definierten Gehaltsbandes liegen, aussortiert. Erst wenn sich eine Angabe, die außerhalb des definierten Gehaltsbandes liegt, durch weitere bestätigt, wird sie aufgenommen“, schreiben die Autoren in den Studienunterlagen.

Zur Berechnung dieser Gehaltsbänder würden verschiedene statistische Verfahren angewandt, die aber nicht näher erklärt werden. Informationen zur Auswertung 2023 stellt die Plattform auf ihrer Webseite zur Verfügung.

Personalverantwortung und Berufserfahrung lohnt sich

48.538 Euro beträgt laut der vorliegenden Erhebung das durchschnittliche Bruttojahresgehalt. Mit Personalverantwortung steigt das Einkommen. Durchschnittlich 14.392 Euro mehr verdienen Mittarbeiter in Führungspositionen. Auch Berufserfahrung lohnt sich. Beschäftigte mit über zehn Jahren Berufserfahrung verdienen durchschnittlich 57.565 Euro jährlich.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Betrachtet man die Auswertung nach Bundesländern, liegen die Arbeitnehmer in Hessen auf dem ersten Platz. Sie gehen im Schnitt mit 53.295 Euro nach Hause, gefolgt von den Hamburgern (51.355 Euro) und den Angestellten in Baden-Württemberg (50.966). Auf dem letzten Platz liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 38.186 Euro.

Versicherungsmitarbeiter sind nicht unzufrieden

Die Versicherungswirtschaft liegt laut Kununu-Studie auf dem ersten Rang. 70,2 Prozent der Mitarbeitenden weiß das zu schätzen und ist mit dem Salär zufrieden. Das sei ein Spitzenwert, heißt es in den Studienunterlagen.

Mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 59.629 Euro liegen die Mitarbeiter der Assekuranz knapp vor den Bankern mit 59.053 Euro. Bei den Finanzinstituten sind aber nur 61,4 Prozent mit ihrem Einkommen zufrieden. Auf dem dritten Platz folgt die Beratungs- und Consultingbranche mit 57.621 Euro. 70 Prozent der Beschäftigten sind damit zufrieden.

Laut dem „Gehaltsreport 2022“ von Stepstone Deutschland GmbH und der Gehalt.de GmbH gingen Männer im Vorjahr in „Finanzen, Versicherung, Banking“ mit 52.000 Euro im Jahr nach Hause. Frauen verdienten gerade mal 42.936 Euro. Am besten wurden die Finanz- und Versicherungsexperten in Hessen (51.662 Euro) bezahlt, gefolgt von Bayern (49.237 Euro) (VersicherungsJournal 1.4.2022).

Banken zahlen Frauen am meisten

Auch bei Kununu ist die Betrachtung nach Geschlechtern interessant: Bei den Banken können Frauen mit 52.837 Euro am meisten verdienen, gefolgt von den Versicherern mit 51.863 Euro und der IT-Branche mit 51.371 Euro. Den aktuellen bereinigten Gender-Pay-Gap beziffert das Statistische Bundesamt aktuell auf sieben Prozent.

Nach Berechnungen des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) lag die bereinigte Lohnlücke 2022 im Innendienst der Versicherungsbranche unter sechs Prozent (8.3.2022). Die Zeiten, in denen die Lohnungerechtigkeit ignoriert wurde, scheinen vorbei.

„Der zunehmende Fachkräftemangel und die damit verbundenen Diversity-Strategien haben dazu beigetragen, dass die Versicherer diesem Thema als wichtigem Faktor der Arbeitgeber-Attraktivität große Aufmerksamkeit schenken. Auch das in Deutschland bereits geltende Entgelt-Transparenzgesetz sowie die geplante EU-Lohntransparenz-Richtlinie haben den Prozess beschleunigt“, erklärt dazu Betina Kirsch, Geschäftsführerin beim AGV.

Laut Auswertung von Kununu können sich Männer von ihrem Jahresgehalt immer noch mehr leisten. Bei den Versicherern verdienen sie 65.082 Euro im Jahr, bei den Banken 63.982 Euro und als Unternehmensberater bringen sie 62.127 Euro mit nach Hause.

Spitzenverdiener sind Steuerberater mit Personalverantwortung

Bei den Branchen, die Personalverantwortung honorieren, sieht es etwas anders aus. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer liegen im Schnitt bei 47.272 Euro. Wer Mitarbeiter führt, verdient 81.590 Euro, was einem Plus von 73 Prozent entspricht.

Versicherer zahlen ihren Angestellten im Schnitt 55.077 Euro. Leiten sie eine Abteilung, liegen sie bei 81.501 Euro im Jahr (+ 48 Prozent).

Berufserfahrung honorieren dagegen die Banken. Mit bis zu drei Jahren im Job verdienen die Mitarbeiter im Schnitt 42.325 Euro, zwischen sechs und zehn Jahren erhöht sich das Einkommen dagegen auf 61.388 Euro. In der Versicherungsbranche steigen viele mit 42.473 Euro ein und können mit einer Berufserfahrung zwischen sechs und zehn Jahren im Gehalt bis zu 57.822 Euro erreichen.

Aktueller Tarifabschluss verspricht finanzielle Sicherheit

Auch in den kommenden Jahren brauchen Mitarbeiter der Assekuranz wohl keine finanziellen Einbrüche fürchten: Ende 2022 passten Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter den Tarifvertrag an, der jetzt bis März 2025 gültig ist (5.12.2022).

Die Ergebnisse in Kürze: Die Höhe der Inflationsausgleichs-Prämie beträgt 2.000 Euro für alle Beschäftigten. Die Angestellten im Außendienst profitieren erstmals von Einmalzahlungen ihres Arbeitgebers. Die tariflichen Konditionen wurden angepasst.

Die getroffenen Vereinbarungen gelten für die rund 173.000 Innendienst-Angestellten, die Auszubildenden und die gut 31.000 Beschäftigten des Werbeaußendienstes.