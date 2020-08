Wie viel der Nachwuchs in der Versicherungsbranche verdient

19.8.2020 – Berufseinsteiger in die IT-Beratung sind gefragt und verdienen am meisten, gefolgt von Ingenieuren. Die Jobangebote der Versicherungsbranche sind für junge Menschen derzeit rückläufig: Beim Grundgehalt liegt der Innendienst deutlich vor dem Außendienst.

Die Gehalt.de GmbH hat Jobangebote und Einkommen für Berufseinsteiger unter die Lupe genommen und die Ergebnisse auf ihrem Portal veröffentlicht. Die Auswertung steht unter dem Einfluss der Coronakrise.

„Auch Neueinstellungen sind stark von der aktuellen Misere betroffen. Das zeigt sich an der stark rückläufigen Anzahl an Stellenanzeigen – mit drastischen Folgen für junge Menschen, die gerade ihren Berufseinstieg planen“, schreiben die Betreiber auf ihrer Webseite.

Das gelte, wenig überraschend, insbesondere für die Branchen Gastronomie, Touristik und Hotellerie.

Meistgesucht sind Ingenieure, hochbezahlt IT-Berater

Von 673.092 analysierten Stellenanzeigen, die das Unternehmen zwischen dem 30. März und dem 30. Juni auswertete, entfielen vier Prozent auf das Gebiet der Krankheits- und Gesundheitspflege. Damit befinden sich diese Jobs am Ende der Top fünf der meistgefragten Berufe. In den ersten drei Jahren können Einsteiger im Schnitt mit einem Jahresbruttogehalt in Höhe von 34.600 Euro rechnen.

Vier Prozent der Stellenanzeigen konnten der „System- und Netzwerkadministration“ zugeordnet werden. In der Anfangszeit lassen sich hier im Schnitt etwa 35.800 Euro jährlich verdienen. Weitere sechs Prozent aller Gesuche bezogen sich auf Berufe der IT-Beratung. Hier liegt das Median-Einkommen in den ersten drei Berufsjahren bei knapp 52.500 Euro.

Am zweithäufigsten werden „Softwareentwickler Backend“ gesucht. Der Anteil der Stellenanzeigen lag laut Gehalt.de bei zwölf Prozent aller Angebote. Entsprechend gut ist die Vergütung der Einsteiger: Im Schnitt verdienen die Backend-Entwickler am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn 47.000 Euro jährlich.

Die Spitzenposition bei den offenen Stellen nehmen mit über 17 Prozent „Ingenieure in der Projektabwicklung“ ein. Sie können mit einem Jahreseinkommen von etwa 49.200 Euro rechnen.

Versicherer bezahlen Einsteiger im Innendienst besser

Laut Aussage von Gehalt.de war das Anzeigenvolumen für versicherungsnahe Tätigkeiten in den vergangenen Wochen eher gering. Ob die Coronakrise dafür die Ursache ist, kann das Unternehmen nicht beantworten.

Für zwei Berufsbilder in der Versicherungsbranche analysierte die Plattform für das VersicherungsJournal ihre Datensätze der vergangenen Wochen: „Sachbearbeiter Versicherungen im Innendienst“ und „Versicherungsberater im Außendienst“. Im Schnitt verdienen die Einsteiger im Innendienst etwa 39.500, im Außendienst sind es 33.900 Euro.

Gehälter für Berufseinsteiger in der Versicherungsbranche* Berufseinsteiger** Quartil 1 in Euro Median in Euro Mittelwert in Euro Quartil 3 in Euro Sachbearbeiter Versicherungen Innendienst 32.544 39.513 43.230 52.031 Versicherungs-berater Außendienst 27.778 33.903 37.564 40.784

Durchschnittwerte über alle Qualifikationen hinweg

Den Ausbildungshintergrund der Berufsanfänger konnte der Informationsdienst nicht ermitteln.

Für die Auswertung wurden 221 Datensätze erhoben, die über höchstens drei Jahre Berufserfahrung verfügen. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: Er „ist genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann“, teilte Gehalt.de mit.

Quartil 1 bedeutet in diesem Fall, dass 25 Prozent der Gehälter unter diesem Wert liegen. Quartil 3 heißt, dass 25 Prozent über diesem Wert liegen. Diese Angaben sollen helfen zu verstehen, in welchem Spektrum sich die Gehälter in der Versicherungsbranche bewegen.