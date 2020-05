Wie stehen die Versicherungs-Mitarbeiter zum Thema Homeoffice?

20.5.2020

Die Corona-Krise hat zu einem sprunghaften Anstieg der Heimarbeit geführt und dieses lange ungeliebte Thema auch in der Versicherungswirtschaft sehr weit nach oben auf der Praxis-Agenda gebracht. Zu diesem Thema finden sich allein seit Anfang fast 70 Einträge im VersicherungsJournal-Archiv.

Dies hat die Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) zum Anlass genommen, eine Umfrage zum Thema Homeoffice in der Assekuranz zu starten. Die Beteiligung an der Umfrage nimmt den Angaben zufolge etwa zehn bis 15 Minuten in Anspruch. Für das Erstellen des Fragebogens und die wissenschaftliche Begleitung der Auswertung wurde Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund gewonnen.

Beenken: „Wir wünschen uns von den Beschäftigten eine rege Teilnahme an der Umfrage […]. In den letzten Wochen haben alle Beteiligten Erfahrungen gesammelt, die dem Arbeitsleben in der Versicherungswirtschaft dauerhaft dienlich sein sollen.“ Im Rahmen der Umfrage könnten Betroffene nun darstellen,