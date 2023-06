Wie sich die Gehälter in der Versicherungsbranche entwickelt haben

1.6.2023 – Die tariflichen Vergütungen sind zwischen Januar und März 2023 mit (ohne) Sonderzahlungen um 2,7 (2,5) Prozent gestiegen. Die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister liegen in der Betrachtung inklusive Sonderzahlungen deutlich über dem Schnitt, ohne diese allerdings nur leicht darüber. Dies geht aus aktuellen Destatis-Daten hervor.

Im ersten Quartal 2023 sind die durchschnittlichen monatlichen Tarifverdienste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent gestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag bekannt.

Zu den Tarifverdiensten zählt das Amt tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Die Entwicklung für die Verdienste ohne Sonderzahlung geben die Statistiker mit 2,5 Prozent an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im gleichen Zeitraum laut Destatis um 8,3 Prozent und damit mehr als dreimal so stark.

Sonderzahlungen führten zu deutlichen Veränderungen

Überdurchschnittliche Steigerungsraten der Tarifverdienste inklusive Sonderzahlungen gab es unter anderem in den Wirtschaftsbereichen „Gastgewerbe“ (plus 10,4 Prozent) und „verarbeitendes Gewerbe“ (plus 9,9 Prozent).

Andererseits führten in den Segmenten „Erziehung und Unterricht“, „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ sowie „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung“ „insbesondere die im Vorjahresquartal gezahlten Coronaprämien zu einer negativen Entwicklung des tariflichen Index mit Sonderzahlungen“, so das Amt.

Eine deutlich überdurchschnittliche Zuwachsrate war im Wirtschaftszweig „Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen“ zu beobachten (plus 5,4 Prozent). Ohne Sonderzahlungen fiel das Plus mit 2,7 Prozent hingegen leicht überdurchschnittlich aus.

„Gegensätzliche Wirkrichtung“

Zur Erläuterung führen die Statistiker an: „Veränderungen von Sonderzahlungen können den Vorjahresvergleich teilweise mit gegensätzlicher Wirkrichtung beeinflussen: Eine neue oder höhere Einmalzahlung im Tarifabschluss als Ersatz für eine prozentuale Tabellenerhöhung wirkt indexsteigernd, eine identische Einmalzahlung (beispielsweise als Ersatz für eine Tabellenerhöhung) wie im Vorjahr wirkt indexneutral.

Eine im ersten Quartal 2022 gezahlte Coronaprämie, die es 2023 nicht mehr gibt, wirkt indexreduzierend, eine im ersten Quartal 2023 ausgezahlte Inflationsgeldprämie, die es im Vorjahresquartal noch nicht gab, wirkt indexsteigernd.“

Verdienstentwicklung: Assekuranz über dem Schnitt

Weiterführendes Datenmaterial von Destatis gibt Aufschluss darüber, wie sich der Verdienst in den einzelnen Wirtschaftszweigen seit Anfang 2020 entwickelt hat. So ist der tarifliche Monatsverdienst (ohne Sonderzahlungen) in der Gesamtwirtschaft im Betrachtungszeitraum auf einen Wert von 104,5 gestiegen (2020 = 100).

Deutlich überdurchschnittliche Indexwerte werden für die Segmente „Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau“ (115,6) und „Gastgewerbe“ (115,3) ausgewiesen. Dahinter folgen die Wirtschaftsabschnitte „Veterinärwesen“, „Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften“ und „Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien“. Versicherer und Pensionskassen schneiden mit einem Wert von 105,6 ebenfalls überdurchschnittlich ab.

Sehr niedrige Werte von bestenfalls 101,0 werden für die Felder „Reisebüros, -veranstalter und sonstige Reservierungen“, „Fahrzeugbau“, „Metall- und Elektroindustrie“, „Investitionsgüter-Produzenten“ und „Maschinenbau“ ausgewiesen.

Letzte Tariferhöhungen bei drei Prozent

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. September 2022 um drei Prozent gestiegen. Am 1. September 2023 werden dann die Löhne um weitere zwei Prozent erhöht (4.4.2022).

Ende Dezember einigten sich die Tarifpartner auf die Zahlung einer Inflations-Ausgleichsprämie, deren erste Hälfte von bis zu 1.000 Euro bis Ende März zu zahlen ist (5.12.2022). Die erste Tranche ist damit in die oben genannten Zahlen eingeflossen.

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2022 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,18 oder 1,38 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).