Wie man den Maklerbestand teurer verkaufen kann

2.11.2023 – Derzeit sind Versicherungsmakler, die ihr Unternehmen oder ihren Bestand verkaufen wollen im Glück. Sie treffen auf eine große Nachfrage. Trotzdem sollte man den Verkauf auf keinen Fall überstürzten, sondern sich von Experten Rat einholen. Wer sich rechtzeitig mit dem Verkauf befasst, kann in der Regel den Preis deutlich steigern.

Frühzeitige Vorbereitung ist alles. Das gilt auch für den Verkauf des Maklerbestandes. Vielfach ließen sich die Verkäufer von ihrem Bauchgefühl leiten. „Dann wird der Preis in 20 Prozent aller Fälle zu niedrig und in 40 Prozent aller Fälle zu hoch angesetzt.“

Das erläuterte Thomas Öchsner von Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH Ense Oktober auf der Vermittlermesse DKM.

„Abrisskosten“ beim Bestandsverkauf vermeiden

Thomas Öchsner (Bild: Schmidt-Kasparek)

Wer sich frühzeitig um den Verkauf seines Maklerunternehmens kümmert, könne Risiken minimieren und damit sogenannte „Abrisskosten“ vermeiden. So könnte beispielsweise eine mangelhafte Dokumentation geheilt werden. Dann könnte ein deutlich höherer Wert beim Verkauf erzielt werden.

In einem Beispiel, dass der Berater nannte, hat der Verkauf rund 2,5 Jahre gedauert. Öchsner ist Gutachter und bewertet Unternehmen. Das ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden. „Ein Gutachten dauert drei bis vier Tage und kostet zwischen 4.000 und 6.000 Euro.“

Daher wäre es für Maklerbestände mit einem Umsatz bis 100.000 Euro nicht geeignet. Hier empfiehlt der Experte, den Kaufgegenstand kostenlos online zu bewerten und eine bundesweite Platzierung des Unternehmens zu ermitteln. Die Bewertung ist – wie ein Realtest zeigt – in wenigen Minuten möglich.

Ausgewiesen werden ein Unternehmens- und ein Bestandswert. Dabei wird deutlich gemacht, dass die Onlinebewertung nur eine erste Orientierung ist und eine sachverständige Wertermittlung nicht ersetzen kann. Denn die Ergebnisse beruhen auf einer geringen Datenbasis. Der Wert eines Maklerunternehmens würde sich nach den mittelfristigen Kapitalertrags-Aussichten richten.

40 Interessenten auf einen verkaufswilligen Versicherungsmakler

Derzeit gebe es einen sehr starken Käufermarkt, sagte Öchsner: „Wenn wir einen Makler platzieren, dann haben wir in der Regel 40 Interessenten.“ Wer also momentan verkaufen will, wäre in einer komfortablen Situation. Dabei warnt der Experte davor, den Verkaufswunsch öffentlich zu machen.

Anonymität sei sehr wichtig. Neben dem Resultate Institut gäbe es weitere Profis, die einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen anonym im Markt platzieren könnten. „Wird nämlich der Verkauf frühzeitig bekannt, könnten die Kunden nervös werden, was schnell in einen exorbitanten Wertverlust mündet“, gab der Berater zu bedenken.

Welche Faktoren für den Verkaufspreis zählen

Bei der Bewertung des Maklerbestandes hält er wenig von sogenannten Courtage-Multiplikatoren. Er rät zu einem Ertragswertverfahren. „Ihre Wertermittlung muss näher an der Realität sein, denn Ihr Geschäft ist ein Beziehungsgeschäft“, so der Experte an die rund 80 versammelten Versicherungsmakler.

Problematisch für Versicherungsmakler wären sogenannte „Klumpenrisiken“. Wenn also ein Großteil des Umsatzes nur über wenige Kunden erzielt wird. Auch die Schadenquote sei wichtig, sowie die Vertragsdichte und die Dauer der Geschäftsbeziehungen.

Leitende sollten sich „zurücknehmen“

Zudem empfiehlt Öchsner Versicherungsmaklern, sich aus dem Betrieb zurückzunehmen und frühzeitig eine neutrale Marke aufzubauen. Auch die Risikostruktur müsse transparent sein.

Notfalls müsste der Verkäufer dem Käufer bestimmte Garantien einräumen. Das sei auch über ein Beteiligungsmodell möglich. Würden sich die Risiken in einem bestimmten Zeitraum nicht realisieren, könnte der Käufer noch einen „Schnaps“ mehr herausbekommen.

