Wie es um den Nachwuchs in der Assekuranz bestellt ist

20.7.2018 – Mehr als jeder dritte Betrieb konnte 2017 nicht alle seine angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Im Wirtschaftszweig Banken/ Versicherer ist dieser Wert leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt. Vor allem sie bemühen sich um Studienabbrecher und betreiben verstärkt Ausbildungsmarketing, wie die aktuelle DIHK-Ausbildungsumfrage zeigt.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) hat diese Woche seine Ausbildungsumfrage 2018 veröffentlicht. Die Daten wurden zwischen dem 23. April und dem 13. Mai dieses Jahres per Onlinebefragung erhoben und beziehen sich auf das Kalenderjahr 2017. Datenbasis sind die Antworten von 10.335 Unternehmen. Rund jedes zwölfte davon entstammt dem zusammengefassten Wirtschaftszweig Banken und Versicherer.

Viele unbesetzte Ausbildungsplätze

Eines der Kernergebnisse ist, dass 2017 bei hochgerechnet rund 17.000 Firmen (plus zehn Prozent zum Vorjahr) überhaupt keine Bewerbung einging. Rund jede vierte Firma mit unbesetzten Ausbildungsstellen habe somit gar keine Bewerbung erhalten, wird hervorgehoben. Auf Sechsjahressicht betrachtet hat sich der Anteil in etwa verdreifacht.

Insgesamt blieb im vergangenen Jahr in mehr als jedem dritten Betrieb mindestens ein Ausbildungsplatz unbesetzt, so ein weiteres zentrales Ergebnis. Dies ist der höchste im Rahmen der DIHK-Ausbildungsumfrage jemals gemessene Wert.

Im Vergleich zu den Untersuchungen der beiden Vorjahre (VersicherungsJournal 26.7.2017, 21.6.2016) gab es, was den Anteil der Unternehmen mit mindestens einem unbesetzten Ausbildungsplatz angeht, einen Zuwachs um rund ein Zehntel. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 lag der Anteil bei einem guten Viertel, 2007 bei rund einem Siebtel.

Große Unterschiede in den einzelnen Branchen

Je nach Branche waren die Schwierigkeiten, Ausbildungsplätze zu besetzen, allerdings sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Die größten Schwierigkeiten gab es im Gastgewerbe, in dem trotz einer zweiten Verbesserung in Folge immer noch deutlich mehr als jeder zweite Betrieb nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen konnte.

Mit Abstand am besten sieht es in der Immobilienbranche aus, in der nur bei jedem elften Unternehmen mindestens eine Ausbildungsstelle unbesetzt blieb. Die Versicherer und Banken liegen mit knapp einem Drittel etwas besser als der branchenübergreifende Durchschnitt.

Überproportional große Verschlechterungen gab es im Vergleich zum Jahr zuvor vor allem im Bereich der unternehmens-orientierten Dienstleistungen (plus fast zwei Drittel) sowie im Wirtschaftszweig Industrie (ohne Bau – plus ein Viertel). Bei den Versicherern und Banken fiel die Verschlechterung genauso groß aus wie im Gesamtdurchschnitt.

Konkrete Zahlen zu den unbesetzten Ausbildungsstellen sind den DIHK-Daten nicht zu entnehmen. In der Assekuranz konnten nach Angaben des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. zuletzt sechs Prozent der Stellen nicht besetzt werden. Der Statistik von AGV und BWV zufolge wird zudem jede zehnte Ausbildung frühzeitig abgebrochen (VersicherungsJournal 12.12.2017).

Fokus auf anderen Zielgruppen

Die Entwicklung bei den unbesetzten Ausbildungsplätzen führt laut DIHK dazu, dass für die Unternehmen zunehmend zu Schülern alternative Zielgruppen interessant werden. Beispiel Studienabbrecher: Bereits 44 Prozent der Firmen intensivieren nach eigenem Bekunden ihr Werben um diese Zielgruppe.

Bei Banken und Versicherern erreicht der Anteil mit 60 Prozent den zweithöchsten Wert unter allen Branchen – nur bei den IT-Betrieben gibt es einen noch höheren Anteil. Wie der DIHK weiter hervorhebt, setzen vor allem Banken und Versicherer zudem auf ein besseres Ausbildungsmarketing. Fast zwei Drittel der Firmen aus diesem Bereich äußerten sich entsprechend.

Nur erste Fortschritte

Der DIHK hält fest, dass es 2017 dennoch nicht nur gelungen sei, trotz rückläufiger Schülerzahlen wieder mehr Ausbildungsverhältnisse zu schließen. Vielmehr seien auch mehr Studienabbrecher und mehr Abiturienten für eine duale Ausbildung gewonnen worden.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer erläutert: „Wir dürfen mit diesen ersten Fortschritten nicht zufrieden sein.“ Er hoffe deshalb, dass auch die Politik sowie die Partner im Verbund für Aus- und Weiterbildung den Ernst der Lage erkennen. Denn Fachkräftemangel sei ein branchenübergreifendes Problem.