Wer ein Kündigungsschreiben gleich wieder einkassiert

2.4.2019 – Eine schriftliche Kündigungserklärung geht dem Arbeitnehmer nicht zu, wenn ihm die einzige Ausfertigung des Schriftstücks lediglich kurz zur Empfangsquittierung und anschließender Rückgabe an den Arbeitgeber angereicht wird. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 3. Juli 2018 entschieden (8 Sa 175/18).

Geklagt hatte ein Außendienstmitarbeiter, dessen Arbeitsvertrag von seinem Arbeitgeber gekündigt werden sollte. Dazu wurde der Kläger von dem Geschäftsführer des Unternehmens zu einem Gespräch in sein Büro gebeten.

Verstoß gegen Schriftformerfordernis?

Von der Kündigung erfuhr der Kläger erst im Verlauf des Gesprächs. Der Geschäftsführer zeigte ihm ein bereits vorbereitetes und von ihm unterzeichnetes Kündigungsschreiben mit der Bitte an den Mitarbeiter, zu quittieren, dass er es zur Kenntnis genommen hat. Dieser Bitte kam der Kläger nach, allerdings mit dem handschriftlichen Zusatz „unter Vorbehalt“.

Das Schreiben selbst wurde dem Kläger nicht ausgehändigt. Er erhielt erst im Nachhinein eine nicht unterschriebene Kopie.

Mit dem Argument, dass die Art der Kündigung nicht dazu geeignet gewesen war, das Arbeitsverhältnis aufzulösen, zog der Kläger gegen seinen Arbeitgeber vor das Arbeitsgericht. Die Kündigung habe nämlich nicht dem Schriftformerfordernis gemäß § 623 BGB genügt.

Sieg in zweiter Instanz

Anders als das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Mönchengladbach, schloss sich das von dem Kläger in Berufung angerufene Düsseldorfer Landesarbeitsgericht seiner Argumentation an. Es gab der Berufung statt.

Nach Ansicht der Berufungsinstanz ist eine schriftliche Kündigung unter Anwesenden nicht schon dann zugegangen, wenn der zu kündigende Arbeitnehmer diese zwar inhaltlich zur Kenntnis nehmen kann, sie ihm aber nur zum Quittieren und zur anschließenden Rückgabe an den kündigenden Arbeitgeber übergeben wird.

Kündigung nicht wirksam

Entscheidend sei, dass das Kündigungsschreiben durch Übergabe in den Herrschaftsbereich des Empfängers gelangt. Ein Kündigungsschreiben sei nämlich in erster Linie für den Empfänger und für dessen Information bestimmt. Dem Kündigenden bleibe es dabei unbenommen, sich auf einer Zweitausfertigung den Empfang quittieren zu lassen.

In dem entschiedenen Fall habe der Kläger mit dem Schreiben gerade nicht das machen können, was er wollte, sondern das, was er sollte, nämlich es unterschreiben. Das aber reicht nach Ansicht des Gerichts nicht aus, um eine Wirksamkeit der Kündigung zu bewirken.