Wenn ein Mitarbeiter kündigt: Jetzt nur nicht beleidigt reagieren

18.2.2025

Wenn ein wichtiger Mitarbeiter, eine wichtige Mitarbeiterin kündigt, ist das in der Regel ein Schock für die Inhaber von Vermittlerbüros. Oft sehen sie die warnenden Vorzeichen nicht. Das sind meist Ruhe und routinierte Abläufe.

Wenn sich alle in ihren bewährten Arbeitsprozessen suhlen, ist das für viele Chefs bequem und für Mitläufer und weniger engagierte Mitarbeiter wunderbar. Ehrgeizige Mitarbeiter wollen mehr, sind mit dem bisher Erreichten nicht so wirklich zufrieden.

Sie benötigen neue Herausforderungen und das bedeutet meist Reibereien oder sogar Konflikte. Das ist wie in einer guten Beziehung: Meinungsverschiedenheiten sind ein Teil von persönlicher Entwicklung.

Was tun nach der Kündigung eines Mitarbeiters?

Oft ist eine Kündigung eines Mitarbeiters, der viel Verantwortung trägt, ein Schock für den Versicherungsmakler. Ein Teil denkt vielleicht: Jetzt kann ich das Büro auch zumachen. Ein anderer Teil denkt: Wenn sogar der kündigt, was ist dann erst mit den anderen? Mancher sehnt sich vielleicht nach seiner Zeit als Einzelkämpfer zurück.

In einer solchen Situation sind Selbstreflexion und das Feedback des Mitarbeiters wichtig. Denn wie der kürzlich verstorbene Personalberater Jörg Knoblauch immer sagte: Ein Mitarbeiter verlässt nicht das Unternehmen, sondern seinen Chef.

Das Feedback weist auf Schwachpunkte hin

Wenn die Kündigung überraschend und ohne Vorgespräche kommt, dann sollte man den betreffenden Mitarbeiter fragen, was ihn gestört hat, womit er unzufrieden war. Chefs sollten wirklich interessiert sein, warum der Mitarbeiter geht, und sich nicht mit dem Standardsatz „Ich suche eine neue Herausforderung“ abspeisen lassen.

Vielleicht hätte man die Wünsche des Abgehenden tatsächlich nicht erfüllen können. Aber es könnten auch Dinge sein, mit denen man selbst nicht zufrieden ist oder die völlig neue Aspekte und Entwicklungsmöglichkeiten in der Arbeit zeigen. Das Feedback ist eine (sehr teure) Unternehmensberatung, weil es auf Schwachpunkte hinweist.

Mehr Nähe zu Mitarbeitern suchen

Ein weiterer Aspekt ist, wenn man als Chef die Kündigung nicht hat kommen sehen. Offensichtlich fehlt ein näherer – emotionaler – Kontakt zu den Mitarbeitern. Vielleicht hat man es sogar geahnt und hat nicht so recht hinschauen wollen, nach dem Motto „Wird schon gut gehen“, statt aktiv auf das Problem zuzugehen. Offensichtlich fehlen Wertschätzung für die Mitarbeiter und ein Auge dafür, was jeder im Team benötigt, um sich wahrgenommen zu fühlen.

Eine derartige Kündigung ist ein Verlust für das Versicherungsbüro. Das sollten Chefs schnell und transparent kommunizieren, denn sonst nimmt ihnen der Flurfunk das Heft des Gestaltens aus der Hand.

In Absprache mit dem Mitarbeiter sollte man die tatsächlichen Gründe mitteilen, auch die eigene Betroffenheit. Es geht schließlich um Arbeitsbeziehungen und dank Homeoffice wissen alle, wie wichtig die sozialen Kontakte während der Arbeit sind. Eine Kündigung darf gerade in kleinen Unternehmen kein „business as usual“ sein.

Dem Team Perspektiven aufzeigen

Wichtig ist es dann zu sagen, wie es weitergeht. Der Inhaber sollte dem Team eine Perspektive geben, um Unruhe zu vermeiden. Dazu müssen sich Chefs zum einen emotional berappeln und zum anderen inhaltlich Gedanken machen, wie die Lösung für die kommenden Wochen und Monate aussieht.

Die Notsituation kann durchaus dazu führen, dass das Team sich reinhängt und stärker zusammenwächst. Denn auch wenn schnell die Suche nach einem Nachfolger beginnt, es braucht Zeit, um einen neuen Mitarbeiter zu finden.

Es braucht noch mehr Zeit, einen passenden Mitarbeiter zu finden, und vor allem benötigt auch der noch eine Einarbeitungszeit. Also muss das Team in den kommenden Monaten viel Arbeit auffangen.

Kündigende Mitarbeiter gebührend verabschieden

Und schließlich sollten Chefs den Mitarbeiter gebührend verabschieden. Jeder trägt auf unterschiedliche Weise zum Unternehmenserfolg bei, der eine mehr, der andere weniger.

Vor allem die gute Leistung und der Einsatz für das Vermittlerunternehmen sollten anerkannt werden. Zum einen läuft man sich vielleicht wieder über den Weg; zum anderen ist diese Würdigung auch für die Stimmung im Team wichtig.