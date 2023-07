Wenn ein Bad im Rhein den Arbeitsplatz kosten soll

21.7.2023 – Es stellt eine erhebliche arbeitsvertragliche Pflichtverletzung dar, wenn ein Beschäftigter während einer Betriebsfeier auf einem Rheinschiff das Boot verlässt, um baden zu gehen. Eine fristlose Entlassung des Arbeitnehmers ist in derartigen Fällen jedoch nur dann möglich, wenn er zuvor abgemahnt wurde. So heißt es in einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 18. Juli 2023 (3 Sa 211/23).

Der Entscheidung lag eine Kündigungsschutzklage eines bei einem Unternehmen der Aufzugsbranche beschäftigten Trainees zugrunde. Ihm war von seinem Arbeitgeber vorgeworfen worden, sich bei einer Betriebsfeier heftig daneben benommen zu haben.

Die Feier fand Anfang September 2022 auf einem am Kölner Rhein-Ufer vertäuten Restaurant- und Partyschiff statt. An ihr nahmen 230 Gäste teil – so auch der Kläger. Ab 14 Uhr wurde Alkohol ausgeschenkt.

Sprung in den Rhein

Nachdem der Kläger nach 22 Uhr von einer Reinigungskraft beim Konsum eines weißen Pulvers beobachtet worden war, ging er vom Schiff und sprang in den Rhein. Anschließend umschwamm er wild gestikulierend und nur mit einer Unterhose bekleidet das Schiff.

Wieder angekleidet, wurde er von einem Vorgesetzten zur Rede gestellt. Dem gegenüber erklärte er sein Verhalten damit, dass er Spaß haben wollte. Einen Drogenkonsum bestritt er.

Massive Störung des Betriebsfriedens

Der Arbeitgeber sah sich nach Anhörung des Betriebsrats zu einer fristlosen Kündigung veranlasst. Sein Argument: Der Beschäftigte habe durch sein Verhalten massiv den Betriebsfrieden gestört. Der Mitarbeiter habe sich selbst und andere, die ihn möglicherweise wegen der starken Strömung und des regen Schiffsverkehrs hätten retten wollen, erheblichen Gefahren ausgesetzt.

Im Übrigen sei die Stimmung der Feier nach dem Zwischenfall jäh gekippt.

Fehlende Abmahnung

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Düsseldorfer Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht der Nordrhein-Westfälischen Landeshauptstadt an.

Die Richter beider Instanzen hielten die fristlose Kündigung dennoch für nicht gerechtfertigt. Denn in Fällen wie dem entschiedenen sei eine vorherige Abmahnung erforderlich. Diese sei nicht entbehrlich, „sondern das richtige und vorrangige Mittel als Reaktion auf eine derartige Pflichtverletzung“, so das Landesarbeitsgericht.

Auf einen Vorschlag des Gerichts verständigten sich die Parteien schließlich auf einen Vergleich. Demnach wird das Arbeitsverhältnis unter der Bedingung fortgesetzt, dass der Kläger eine Abmahnung wegen seines Verhaltens akzeptiert und er sich damit einverstanden erklärt, dass diese zu seiner Personalakte genommen wird. Der Rechtsstreit ist damit erledigt.