Wenn die Corona-Prämie gepfändet werden soll

27.4.2022 – In der Regel sind Corona-Prämien, die ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten zahlt, kein unpfändbares Arbeitseinkommen. Sie können daher unter Berücksichtigung der Freigrenzen gepfändet werden. So entschied das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 23. Februar 2022 (23 Sa 1254/21).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines Beschäftigten zugrunde, dem aufgrund einer tarifvertraglichen Vereinbarung in den Jahren 2020 und 2021 eine Corona-Prämie gezahlt worden war. Voraussetzung für die Zahlung der Prämie war lediglich, dass die Beschäftigten des Unternehmens an einem bestimmten Stichtag einen Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts hatten.

Teil der Corona-Prämie an Insolvenzverwalterin überwiesen

Gegen den Mann war ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden. Daher erhielt er lediglich einen Teil der Prämie. Den Rest überwies sein Arbeitgeber der Insolvenzverwalterin.

Daraufhin reichte der Beschäftigte gegen seinen Arbeitgeber Klage ein. Die begründete er damit, dass Corona-Prämien nach seiner Auffassung nicht Teil des pfändbaren Arbeitseinkommens seien.

WERBUNG

Prämien gehören nicht zu unpfändbaren Bezügen

Dieser Argumentation wollten sich weder das Arbeitsgericht, noch das in Berufung mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht anschließen. Beide Instanzen hielten die Klage für unbegründet.

Nach Überzeugung der Richter gehören Corona-Prämien, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht zu den unpfändbaren Bezügen im Sinne von § 850 a ZPO. Denn bei den Prämien handele es sich in der Regel weder um unpfändbare Gefahren- oder Erschwerniszulagen, noch um Aufwandsentschädigungen im Sinne des Gesetzes.

Keine Unterscheidung zwischen Beschäftigten und deren Belastung

Laut den tarifvertraglichen Regelungen sei die Prämie in dem entschiedenen Fall generell wegen der Coronakrise gezahlt worden. Eine Unterscheidung zwischen Beschäftigten, die einer besonderen Belastung ausgesetzt, und jenen, die in ihrer Arbeitsleistung nicht belastet gewesen seien, habe nicht stattgefunden. Vielmehr sollten alle Beschäftigten in gleichem Maße von der Prämie profitieren.

Insofern handle es sich um eine andere Regelung als beispielsweise bei jenen Prämien, die im Pflegebereich gewährt würden. Dort sei der Anspruch auf eine Zahlung nämlich von dem Maß der Belastung der Beschäftigten durch die Covid-19-Pandemie abhängig.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Landesarbeitsgericht eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.