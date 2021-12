Weniger Urlaub wegen Covid-19?

1.12.2021 – Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus, so ist ein Arbeitgeber dazu berechtigt, den Jahresurlaub der Betroffenen anteilig zu kürzen. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 30. November 2021 entschieden (9 AZR 225/21).

Geklagt hatte eine Beschäftigte, die an drei Wochentagen jeweils ganztags für ihren Arbeitgeber tätig war. Da ihr bei einer Sechstagewoche nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher Erholungsurlaub von 28 Werktagen zugestanden hätte, betrug ihr jährlicher Urlaubsanspruch 14 Tage.

Neuberechnung der Urlaubsansprüche

Wegen der Coronapandemie führte ihr Betrieb auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung mit seinen Beschäftigten Kurzarbeit ein. Das hatte zur Folge, dass die Frau in den Monaten April, Mai und Oktober 2020 vollständig von ihrer Arbeitspflicht befreit war und sie im November und Dezember an insgesamt nur an fünf Tagen arbeitete.

Das Unternehmen reduzierte entsprechend ihre Urlaubsansprüche für das Jahr 2020 auf 11,5 Tage.

Doch damit war die Mitarbeiterin nicht einverstanden. Sie reichte daher Klage ein. Die begründete sie damit, dass kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage urlaubsrechtlich wie normale Arbeitstage zu werten seien. Ihr Anspruch auf Jahresurlaub dürfe folglich nicht gekürzt werden.

Dieser Argumentation folgten jedoch weder die Vorinstanzen noch das von der Klägerin in Revision angerufene Bundesarbeitsgericht. Sämtliche Instanzen wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Gerechtfertigte Kürzung

Ist die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers nach dem Arbeitsvertrag auf weniger oder mehr als sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, so ist die Anzahl der Urlaubstage nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu berechnen. Denn nur so könne für alle Beschäftigten eine gleichwertige Urlaubsdauer gewährleistet werden.

Das habe zur Folge, dass in Fällen, in denen einzelne Arbeitstage aufgrund von Kurzarbeit vollständig ausfallen, eine Neuberechnung des Jahresurlaubs zu Ungunsten der Betroffenen erfolgen müsse.

Denn Arbeitstage, die aufgrund einer einzelvertraglichen Kurzarbeitszeit-Vereinbarung ausfielen, seien weder nach nationalem noch nach Unionsrecht Zeiten, die einer Arbeitspflicht gleichzustellen seien. Der Arbeitgeber der Klägerin habe ihren Anspruch auf Jahresurlaub daher berechtigter Weise gekürzt.

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem weiteren Fall entschieden, dass diese Grundsätze auch dann anzuwenden sind, wenn Kurzarbeit aufgrund einer Betriebsvereinbarung wirksam eingeführt worden ist (Urteil vom 30. November 2021, 9 AZR 234/21).