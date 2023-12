Welche Corona-Quarantäne den Urlaub kosten kann

14.12.2023 – Ein Beschäftigter musste sich unmittelbar vor seinem Jahresurlaub wegen eines Kontakts mit einer an Covid 19 erkrankten Person in Quarantäne begeben. Er selbst erkrankte nicht. Daher hatte er zumindest bis zum Jahr 2022 keinen Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber seinen Urlaubsanspruch auf einen späteren Zeitpunkt überträgt. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 14. Dezember 2023 (C-206/22) entschieden.

Einem Sparkassenmitarbeiter war von seinem Arbeitgeber vom 3. bis 11. Dezember 2020 bezahlter Urlaub gewährt worden. Wegen eines Kontaktes an seinem Arbeitsplatz mit einer an Covid 19 erkrankten Person musste er sich aufgrund einer behördlichen Anweisung am Tag des Urlaubsantritts in häusliche Quarantäne begeben. Der Kläger selbst hatte sich nicht infiziert.

Bitte um Übertragung des Urlaubs wegen Corona-Quarantäne

Er bat seinen Arbeitgeber daher, die Urlaubstage auf einen späteren Zeitraum übertragen zu dürfen. Das lehnte die Sparkasse ab. Der Beschäftigte zog daher vor Gericht. Dort trug er vor, dass die Ablehnung gegen europäisches Recht verstoße.

Das Arbeitsgerichts Ludwigshaften hielt die Klage für unbegründet. Denn Fälle wie die des Klägers würden nach deutschem Recht in den Risikobereich eines Arbeitnehmers fallen. Das gelte nur dann nicht, wenn er selbst erkranke und das durch ein ärztliches Attest nachweisen könne.

Das Gericht war sich seiner Sache jedoch nicht sicher. Es legte den Fall daher dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. Der schloss sich der Rechtsauffassung des Arbeitsgerichts an.

Gesetzliche Neuregelung sichert die Ferien

Seine Entscheidung begründete der EuGH damit, dass es Zweck eines bezahlten Urlaubs sei, dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich von der Ausübung der ihm nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben zu erholen und über einen Zeitraum der Entspannung und Freizeit zu verfügen.

Anders als eine Krankheit stehe eine Quarantäne der Verwirklichung dieses Zwecks nicht entgegen. Arbeitgeber seien folglich nicht dazu verpflichtet, mögliche Nachteile auszugleichen, die sich aus einem unvorhersehbaren Ereignis wie einer Quarantäne ergeben.

Seit einer Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes im September 2022 dürfen in Deutschland behördlich angeordnete Quarantänezeiten nicht mehr auf Urlaubsansprüche von Beschäftigten angerechnet werden. Diese Regelung gilt aber nicht rückwirkend. Sie ist daher nicht auf den Fall des Klägers anzuwenden.