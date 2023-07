Welche Branchen Homeoffice ermöglichen und wo Heimarbeit schwierig ist

12.7.2023

Im Vorjahr arbeiteten noch knapp ein Viertel der Beschäftigten regelmäßig von zuhause. Führend sind die IT-Branche, die Unternehmensverwaltung und die Versicherungsbranche. Im Gesundheitswesen muss die große Mehrheit auf diese Option verzichten.

Insgesamt arbeiteten im Vorjahr 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland zumindest gelegentlich am heimischen Schreibtisch, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Mitten in der Coronakrise im Jahr 2021 waren es 24,9 Prozent.

Gegenüber der Vor-Pandemie-Zeiten habe sich der Anteil nahezu verdoppelt: 2019 waren nur 12,8 Prozent der Erwerbstätigen im Homeoffice, so die Statistiker.

Assekuranz: 70,4 Prozent der Unternehmen sind offen für flexible Modelle

Betrachtet man die einzelnen Wirtschaftsbereiche, zeigen sich für die Beschäftigten deutliche Unterschiede: IT-Dienstleister ermöglichten im Vorjahr 76 Prozent ihrer Mitarbeitenden die Arbeit zuhause. An zweiter Stelle stehen die „Unternehmensführung, -verwaltung und -beratung“ mit 73 Prozent.

Knapp dahinter kommen die Arbeitgeber der Assekuranz – Rück- und Erstversicherer sowie Pensionskassen: Hier ermöglichen 70,4 Prozent der Unternehmen ihren Angestellten die Arbeit im Homeoffice.

Im Gesundheitswesen konnten mit 6,6 Prozent die wenigsten Arbeitnehmer ihre Tätigkeit nach Hause verlagern. Auch Mitarbeitern im Bau- und Ausbaugewerbe (7,8 Prozent) oder im Einzelhandel (8,3 Prozent) war nur selten Heimarbeit möglich.

Im Vergleich lag Deutschland 2022 laut Destatis über dem Durchschnitt in der Europäischen Union. In den 27 Mitgliedstaaten arbeiteten durchschnittlich 22,6 Prozent aller Erwerbstätigen ab 15 Jahren zumindest gelegentlich von zu Hause aus. In den Niederlanden (53,2 Prozent), in Schweden (45 Prozent) und in Finnland (40,6 Prozent) war der Anteil im Vorjahr am höchsten.

Homeoffice-Verbreitung nach Branchen (Bild: Destatis)

Homeoffice bringt für Versicherer wirtschaftliche Vorteile

In der Versicherungsbranche ermöglicht die Mehrheit der Arbeitgeber Heimarbeit ohne Wenn und Aber. 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten regelmäßig in den eigenen vier Wänden, wie Erhebungen des Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) belegen (VersicherungsJournal 13.12.2022).

Mittlerweile nutzen die Versicherer flexible Modelle, um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und ihr Image aufzupolieren (17.3.2023).

Die Realisierung von neuen Arbeitsmodellen hat für die Versicherer auch wirtschaftliche Aspekte und birgt Potenzial zur Kostenreduzierung. Denn es wird deutlich weniger Bürofläche benötigt – und Mitarbeiter werden sich künftig ihre Schreibtische in der Firma teilen müssen, so die Aussagen verschiedener Versicherer (5.6.2023).