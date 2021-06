Welche Arbeitgeber bei Bewerbern besonders punkten

3.6.2021 – Wenn es darum geht, Talente im Bewerbungsprozess zu begleiten, sind deutsche Unternehmen trotz Coronakrise gut aufgestellt. Gerade die Versicherungsbranche konnte sich hier verbessern, wie die Studie „Best Recruiters 2021“ zeigt. Techniker, Hannover Rück und Huk-Coburg machen dabei den besten Job.

Trotz Coronakrise und Kontaktbeschränkungen bleibt die Recruiting-Qualität deutscher Arbeitgeber auf einem hohen Niveau. Deutlich verbessert haben sich auf diesem Gebiet die Versicherer. Zu diesem Ergebnis kommt die neunte Auswertung „Best Recruiters“ der Career Institut & Verlag GmbH.

Für die aktuelle Erhebung untersuchten die Autoren der Studie die Recruiting-Aktivitäten der 409 umsatz- und mitarbeiterstärksten Arbeitgeber Deutschlands aus 29 Branchen.

Angaben zur Methodik

Anhand von 233 wissenschaftlichen Kriterien misst die Auswertung die Qualität der Unternehmen, beispielsweise in den Bereichen Karriere-Webseite, Mobile-Recruiting, Online-Stellenanzeigen oder wie Firmen insgesamt mit Bewerbern umgehen.

Nach Auswertung der Daten werden die Rankings erstellt und die Gütesiegel in Bronze (56 Prozent der möglichen Gesamtpunkte), Silber (66 Prozent) und Gold vergeben. Für das Gütesiegel in Gold muss das jeweilige Unternehmen den ersten Platz in der jeweiligen Branche erreichen.

„Das Prüfverfahren zur Zertifizierungs-Berechtigung basiert auf der Errechnung von Durchschnittswerten“, heißt es in den Studienunterlagen.

Beim Index Krisenfestigkeit können Versicherer nicht punkten

Zusätzlich führten die Autoren in diesem Jahr den übergeordneten Index „Krisenfestigkeit“ der analysierten Arbeitgeber ein. Er soll unter anderem Bereiche wie Arbeitsgestaltung, Digitalisierung, Wissens- und Gesundheitsmanagement, „Diversity & Inclusion“ abbilden.

Hier konnten die Versicherer sich nicht unter den Spitzenreitern der 409 untersuchten Unternehmen platzieren. Auf Rang eins liegt die Otto GmbH & Co. KG, gefolgt von der Altana AG und der Deutsche Bahn AG.

Als erster Versicherer kommt die Axa Konzern AG auf Platz 27. Die Hannover Rück SE folgt auf Rang 58. Die Ergo Group AG erreichte den 83. Platz im aktuellen Ranking.

Branchenranking: Versicherer haben Kommunikation verbessert

Das Auftreten deutscher Arbeitgeber gegenüber Bewerbern sieht die Studie „auf einem hohen Niveau“. Die getesteten Unternehmen erreichten durchschnittlich 56 Prozent der maximal möglichen Punkte. 2020 waren es 57 Prozent.

Die Versicherungsbranche habe die vergangenen zwölf Monate dafür genutzt, um an ihren Recruiting-Aktivitäten und ihrer Kommunikation zu feilen, so die Autoren des Reports. Die Branche schneide mit durchschnittlich 62 Prozent ein gutes Stück besser ab als der Gesamtdurchschnitt und habe sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte verbessert.

Dadurch konnte die Assekuranz im Branchenranking fünf Plätze aufsteigen und liegt aktuell auf Rang zwei der insgesamt 29 Branchen. Als Sieger gehen die Unternehmensberater vom Platz, auf Rang drei liegen technisch ausgerichtete Firmen mit Fokus auf IT, Telekommunikation und Software.

Die Sieger im Gesamtranking: Techniker, Hannover Rück und Huk-Coburg

Im Gesamtranking aller 409 Arbeitgeber aus allen 29 Branchen belegt Altana (Chemie) den ersten Platz, gefolgt von der Randstad Deutschland GmbH & Co. KG (Personaldienstleistung) sowie dem Otto-Konzern (Bekleidungs-Einzelhandel). Unter den Top Ten ist kein Versicherer zu finden.

In der Auswertung für die Assekuranz steht die Techniker Krankenkasse auf dem Siegertreppchen und erhält das Gold-Siegel. Die Körperschaft steht im Gesamtranking auf Platz 18 und erreichte 78 Prozent der Gesamtpunktzahl.

Auf dem Silber-Rang folgt die Hannover Rück mit 77 Prozent der Punktzahl. In der Gesamtauswertung steht der Rückversicherer auf Platz 25. Den dritten Platz sicherten sich die Huk-Coburg Versicherungen (76,5 Prozent der Punkte). Die Gesellschaft steht im Gesamtvergleich auf Platz 27.

Wo Versicherer besser werden sollten

In fast allen der neun Erhebungskategorien erzielten die getesteten Arbeitgeber der Versicherungsbranche ein besseres oder mindestens ebenso gutes Ergebnis wie die Gesamtstichprobe, schreiben die Autoren zur Bewertung.

Allerdings stellten sie auch Mängel fest: „Nur wenn Kandidaten per E-Mail den Kontakt zum Unternehmen aufnehmen, um eine Frage zu stellen, reagieren Versicherungs-Unternehmen nicht mit derselben Professionalität wie andere Branchen. Hier erreichten sie 47 Prozent der möglichen Punkte (Gesamtdurchschnitt: 50 Prozent)“, heißt es in den Studienunterlagen.

In Sachen Kommunikation via Website hätten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche ihre Hausaufgaben gemacht: Sie erreichen in dieser Kategorie 64 Prozent der maximal möglichen Punkte. Nur Arbeitgeber im Bereich Unternehmensberatung erzielen hier ein noch besseres Gesamtergebnis mit 69 Prozent.

Bewerber sind mit Blick auf die Pandemie sehr verunsichert und wünschen sich mehr Informationen. Agnes Koller, Studienleiterin Best Recruiters

Wo die Versicherungsbranche punktet

Am besten von allen Branchen schneiden die Versicherer in punkto Information für Bewerber ab, Karrierevideos stellen 87 Prozent der Unternehmen zur Verfügung. Jeder dritte Arbeitgeber geht außerdem auf den sogenannten „Onboarding-Prozess“ ein und beschreibt, wie Einstieg und Einarbeitung ablaufen (28 Prozent).

„Hier schneiden Versicherungs-Unternehmen besser ab als die anderen Branchen. Bewerber sind mit Blick auf die Pandemie sehr verunsichert und wünschen sich mehr Informationen dazu, wie der Onboarding-Prozess aktuell abläuft“, erläutert Studienleiterin Agnes Koller.

87 Prozent der Arbeitgeber in der Assekuranz legen Wert auf Diversität und sprechen diesen Punkt auf der Website auch an. Sie achten laut Auswertung besonders auf die Förderung bestimmter Mitarbeitergruppen, wie Menschen mit Behinderung, Frauen oder ältere Personen (54 Prozent). 46 Prozent erwähnen außerdem, dass sie die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet haben.

In Sachen Familienfreundlichkeit seien Versicherer gut positioniert, so die Studie. 80 Prozent der getesteten Unternehmen sprechen diesen Punkt an, wobei sie am häufigsten einen eigenen Kindergarten betreiben oder Kinder-Eltern-Büros haben (75 Prozent). Bei gut zwei Drittel haben Mütter und Väter auch die Möglichkeit, Elternteilzeit wahrzunehmen.